Lucciana Pérez vence en sets corridos a la argentina Julieta González y se instala en las semifinales del W35 de Sao Paulo

Lucciana Pérez clasifica a semifinales del W35 de Sao Paulo por segunda edición consecutiva. Crédito: João Pires/Institute Sports.

Lucciana Pérez clasificó a las semifinales del W35 de Sao Paulo luego de imponerse con autoridad a la argentina Julieta (Justina María) González Daniele (431 WTA) por un contundente 6-2 y 6-0, resultado que la mantiene firme en su objetivo de revalidar el título de singles que conquistó el año pasado en el certamen brasileño.

La peruana, ubicada en el puesto 329 del ranking WTA, volvió a exhibir un tenis sólido y efectivo sobre la arcilla paulista. Dominó el encuentro de principio a fin, impuso el ritmo desde el fondo de la cancha y aprovechó cada oportunidad para quebrar el servicio de su rival, sellando una victoria sin mayores sobresaltos que la instala entre las cuatro mejores del torneo.

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Con este triunfo, Pérez alcanza su tercera semifinal de la temporada. Anteriormente había llegado de manera consecutiva a esta instancia en los W35 de San Gregorio I y San Gregorio II, en Italia, confirmando la regularidad que viene mostrando durante el 2026. En Sao Paulo, además, mantiene un rendimiento impecable: todavía no ha cedido un solo set y se perfila como una de las principales candidatas a levantar nuevamente el trofeo.

El resultado también tiene un importante valor desde el punto de vista del ranking. Lucciana recuperó 14 de los 35 puntos que perderá cuando se actualice la clasificación mundial el próximo 27 de julio, producto de los puntos obtenidos en la edición anterior del torneo.

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La arcilla del W35 de Sao Paulo le siente bien a Lucciana Pérez, quien se instala por segunda edición consecutiva en semifinales del torneo, tanto en individuales como en dobles.

Ahora, la peruana buscará un lugar en su segunda final individual de la temporada. Para ello deberá superar en semifinales a la ecuatoriana Mell Reasco (345 WTA).

Además del campeonato individual, la peruana también busca defender el título de dobles que conquistó en la edición 2025. En este curso, busca revalidarlo junto a la brasileña Ana Candiotto.

El inolvidable 2026 de Lucciana Pérez

Antes de enfocarse por completo en el circuito profesional, Lucciana Pérez atraviesa una etapa decisiva en su carrera deportiva. La tenista de 21 años ha logrado trasladar al tenis profesional el gran nivel que mostró durante su última temporada representando a Texas A&M, consolidándose como una de las principales promesas del deporte peruano.

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Su extraordinario rendimiento en Estados Unidos le permitió ser elegida Tenista del Año de la Southeastern Conference (SEC), una de las conferencias universitarias más competitivas del país y de donde han surgido numerosos jugadores que posteriormente brillaron en el circuito profesional.

Nuevo reconocimiento para Lucciana Pérez. Crédito: Instagram ITA.

Poco después, recibió un reconocimiento todavía mayor. La Asociación Interuniversitaria de Tenis (ITA) la distinguió como la mejor tenista universitaria de Estados Unidos, un premio reservado para la jugadora más sobresaliente de toda la temporada y que confirmó el impacto que tuvo defendiendo los colores de Texas A&M.

Ese impulso también se trasladó al circuito ITF. En junio conquistó el título de dobles del W35 de San Gregorio, entregándole al tenis femenino peruano su primer campeonato de la temporada 2026 y ratificando que está lista para asumir el desafío de competir de manera permanente en el profesionalismo.

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Presente auspicioso del tenis peruano femenino

La semana está siendo especialmente positiva para el tenis femenino nacional. Mientras Lucciana Pérez disputa las semifinales del W35 de Sao Paulo, Dana Guzmán también se instaló entre las cuatro mejores del W35 de Dallas tras conseguir la mejor victoria de su carrera al derrotar a la china Yexin Ma, integrante del Top 200 del ranking WTA.

La tenista peruana Dana Guzmán se ha despachado con la mejor victoria de su carrera en los cuartos de final del W35 de Dallas. Crédito: X ATPerú.

Ambas tenistas representan actualmente la principal esperanza del tenis femenino peruano y afrontan jornadas decisivas tanto para sumar como para defender puntos importantes en el circuito ITF. Sus destacadas actuaciones llegan, además, poco después de que Perú asegurara su permanencia en la Zona Regional de la Billie Jean King Cup, reflejando el crecimiento que viene experimentando el tenis femenino nacional en los últimos meses.

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