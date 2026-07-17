Perú

Gran Parada Militar 2026: instalación de estrados provoca intensa congestión vehícular en la av. Brasil

Los trabajos se desarrollan entre las cuadras 23 y 26 de la avenida Brasil, donde vecinos y conductores ya reportan dificultades para acceder a viviendas y cocheras por el cierre de la vía auxiliar

Guardar
Google icon
A pocos días de las Fiestas Patrias, la Av. Brasil se transforma para el tradicional desfile. Sin embargo, los trabajos de instalación de las tribunas ya causan congestión e inconvenientes en el tránsito diario de vehículos y peatones. (Crédito: Buenos Días Perú/Panamericana)

Los trabajos de instalación de los estrados para la Gran Parada Militar 2026 ya comenzaron en la avenida Brasil y empiezan a generar las primeras complicaciones para conductores y vecinos de la zona. Las estructuras ocupan parte de la vía auxiliar entre las cuadras 23 y 26, lo que ha reducido el espacio disponible para la circulación de vehículos y el acceso a viviendas ubicadas en este importante eje vial de Lima.

Según informó Buenos Días Perú, varios obreros avanzan con el montaje de los estrados que serán utilizados durante el tradicional desfile militar por Fiestas Patrias. Mientras continúan las labores, conductores y peatones deben adaptarse a los cambios temporales en el tránsito, especialmente en las cuadras donde ya se instalaron las estructuras metálicas.

PUBLICIDAD

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el caso de un automóvil que tuvo que subir parcialmente a la vereda para poder ingresar a la cochera de un condominio, debido a que el acceso habitual se encontraba restringido por los trabajos. De acuerdo con el citado medio, esta situación sorprendió tanto a los vecinos como a las personas que transitaban por la zona, quienes observaron las dificultades para ingresar y salir de las viviendas.

Varios obreros con cascos y chalecos arman estructuras metálicas de estrados en una avenida. Hay un autobús, edificios y cinta de seguridad
Obreros montan estructuras de estrados para la Gran Parada Militar 2026 en la avenida Brasil de Lima, generando restricciones de tránsito. (Panamericana Televisión)

Vecinos también son afectados

La instalación de los estrados no solo afecta a los conductores, sino también a los residentes de los edificios ubicados a lo largo de la avenida Brasil. Según información difundida por el mismo medio, quienes viven en los condominios de la zona encuentran mayores dificultades para acceder a sus cocheras o salir de sus viviendas debido a la reducción del espacio en la vía auxiliar.

PUBLICIDAD

Algunos vecinos expresaron su preocupación al ver vehículos circulando sobre la vereda para poder ingresar a sus estacionamientos, mientras que otros tomaron la situación con humor. No obstante, el reporte evidenció que las restricciones ya generan molestias antes de que se realice el desfile militar programado por Fiestas Patrias.

Asimismo, los conductores que recorren la avenida Brasil deben disminuir la velocidad y maniobrar con mayor precaución en los tramos donde se desarrolla el montaje. Aunque el tránsito continuaba avanzando, la ocupación parcial de la vía auxiliar complica la circulación y limita el acceso directo a varios inmuebles ubicados frente al recorrido de la parada militar.

SUV Volkswagen Nivus gris con matrícula CWP-354 de Perú. Varias personas adultas y niños en acera. Calle urbana con edificios, árboles, andamios y cinta amarilla
Un SUV Volkswagen Nivus de color gris transita por una calle urbana de Perú, mientras varias personas, incluyendo niños, caminan por la acera adyacente a una zona en construcción. (Panamericana Televisión)

Congestión vehícular podría aumentar

De acuerdo con Buenos Días Perú, el tránsito en la avenida Brasil aún se mantenía fluido pese al avance de la instalación de los estrados para la Gran Parada Militar 2026. No obstante, el noticiero advirtió que la congestión vehicular podría intensificarse en los próximos días conforme continúen los trabajos y aumenten las restricciones en la vía.

Las estructuras se instalan entre las cuadras 23 y 26 de la avenida Brasil, en las inmediaciones del Hospital Militar. En ese tramo, obreros continúan con el montaje de los estrados que serán utilizados durante el tradicional desfile por Fiestas Patrias.

Una calle muestra estructuras de andamios sobre la calzada, con una valla amarilla de "NO PASAR PELIGRO", un baño portátil azul y un hidrante rojo
La avenida Brasil en Lima muestra la instalación de estrados para la Gran Parada Militar, lo que restringe el paso vehicular y el acceso a viviendas. (Panamericana Televisión)

Temas Relacionados

Parada Militar 2026Avenida BrasilFiestas Patrias29 de julioperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘rico Garci’ de locales con la misión de sumar su primer triunfo para salir del fondo de la tabla. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Viajas por el aeropuerto Jorge Chávez? Su oferta gastronómica acaba de recibir 11 premios

Los FAB Awards 2026 distinguieron al terminal aéreo peruano con tres galardones de alcance mundial y ocho reconocimientos para Latinoamérica, destacando a restaurantes, cafeterías y bares que forman parte de su propuesta comercial

¿Viajas por el aeropuerto Jorge Chávez? Su oferta gastronómica acaba de recibir 11 premios

Drone localiza huellas clave en la búsqueda de montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán

El hallazgo de rastros a 6.300 metros impulsa las labores de rescate mientras familiares solicitan apoyo internacional para intensificar el operativo en la montaña más alta del país

Drone localiza huellas clave en la búsqueda de montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán

Golazo de tiro libre de Martín Távara para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El volante ‘celeste’ se despachó con un gran tanto e hizo gala de su formidable pegada para mover las redes del arco de Patrick Zubczuk

Golazo de tiro libre de Martín Távara para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Aparece el video que los tres montañistas peruanos grabaron horas antes de desaparecer en el Huascarán

Las últimas imágenes de Artidoro Salas Gaytán, Alejandro Manuel Ugarte Jordán y Freddy Saúl Mendoza Lizana los muestran avanzando por las laderas del nevado, a pocos metros de alcanzar la cima

Aparece el video que los tres montañistas peruanos grabaron horas antes de desaparecer en el Huascarán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez le exige a Keiko Fujimori “arrodillarse y pedir perdón al pueblo” por las muertes en el sur

Roberto Sánchez le exige a Keiko Fujimori “arrodillarse y pedir perdón al pueblo” por las muertes en el sur

Keiko Fujimori y su paso por prisión: la Biblia, los gatos y el reencuentro familiar

Keiko Fujimori narra el impacto de su primer ingreso a prisión y las secuelas que esta experiencia provocaron en su vida

Admisión a la PNP bajo sospecha: Contraloría denuncia alteración de registros oficiales

Isaac Humala hace insólita comparación de Keiko Fujimori con su hijo: “Es más violentista que Antauro porque permitió las torturas del grupo Colina”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel cuenta qué sintió cuando su hija Ethel Pozo aceptó ir con Magaly Medina: “Le pedí a Dios que la ayude”

Gisela Valcárcel cuenta qué sintió cuando su hija Ethel Pozo aceptó ir con Magaly Medina: “Le pedí a Dios que la ayude”

Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe robaron la atención durante ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Carlos Alcántara niega infidelidad y responde a los rumores: “He estado casado 31 años y siempre he sido fiel”

Los éxitos de Bad Bunny en el Teatro Municipal de Surco en un concierto de música clásica a la luz de las velas

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal fichó a defensa peruano procedente de México: este es su cuarto refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Golazo de tiro libre de Martín Távara para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

El polémico gol anulado a Sporting Cristal tras la revisión del VAR en el duelo ante Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026