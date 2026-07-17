Gran Parada Militar 2026: instalación de estrados provoca intensa congestión vehícular en la av. Brasil

A pocos días de las Fiestas Patrias, la Av. Brasil se transforma para el tradicional desfile. Sin embargo, los trabajos de instalación de las tribunas ya causan congestión e inconvenientes en el tránsito diario de vehículos y peatones. (Crédito: Buenos Días Perú/Panamericana)

Los trabajos de instalación de los estrados para la Gran Parada Militar 2026 ya comenzaron en la avenida Brasil y empiezan a generar las primeras complicaciones para conductores y vecinos de la zona. Las estructuras ocupan parte de la vía auxiliar entre las cuadras 23 y 26, lo que ha reducido el espacio disponible para la circulación de vehículos y el acceso a viviendas ubicadas en este importante eje vial de Lima.

Según informó Buenos Días Perú, varios obreros avanzan con el montaje de los estrados que serán utilizados durante el tradicional desfile militar por Fiestas Patrias. Mientras continúan las labores, conductores y peatones deben adaptarse a los cambios temporales en el tránsito, especialmente en las cuadras donde ya se instalaron las estructuras metálicas.

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Uno de los hechos que más llamó la atención fue el caso de un automóvil que tuvo que subir parcialmente a la vereda para poder ingresar a la cochera de un condominio, debido a que el acceso habitual se encontraba restringido por los trabajos. De acuerdo con el citado medio, esta situación sorprendió tanto a los vecinos como a las personas que transitaban por la zona, quienes observaron las dificultades para ingresar y salir de las viviendas.

Obreros montan estructuras de estrados para la Gran Parada Militar 2026 en la avenida Brasil de Lima, generando restricciones de tránsito. (Panamericana Televisión)

Vecinos también son afectados

La instalación de los estrados no solo afecta a los conductores, sino también a los residentes de los edificios ubicados a lo largo de la avenida Brasil. Según información difundida por el mismo medio, quienes viven en los condominios de la zona encuentran mayores dificultades para acceder a sus cocheras o salir de sus viviendas debido a la reducción del espacio en la vía auxiliar.

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Algunos vecinos expresaron su preocupación al ver vehículos circulando sobre la vereda para poder ingresar a sus estacionamientos, mientras que otros tomaron la situación con humor. No obstante, el reporte evidenció que las restricciones ya generan molestias antes de que se realice el desfile militar programado por Fiestas Patrias.

Asimismo, los conductores que recorren la avenida Brasil deben disminuir la velocidad y maniobrar con mayor precaución en los tramos donde se desarrolla el montaje. Aunque el tránsito continuaba avanzando, la ocupación parcial de la vía auxiliar complica la circulación y limita el acceso directo a varios inmuebles ubicados frente al recorrido de la parada militar.

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Un SUV Volkswagen Nivus de color gris transita por una calle urbana de Perú, mientras varias personas, incluyendo niños, caminan por la acera adyacente a una zona en construcción. (Panamericana Televisión)

Congestión vehícular podría aumentar

De acuerdo con Buenos Días Perú, el tránsito en la avenida Brasil aún se mantenía fluido pese al avance de la instalación de los estrados para la Gran Parada Militar 2026. No obstante, el noticiero advirtió que la congestión vehicular podría intensificarse en los próximos días conforme continúen los trabajos y aumenten las restricciones en la vía.

Las estructuras se instalan entre las cuadras 23 y 26 de la avenida Brasil, en las inmediaciones del Hospital Militar. En ese tramo, obreros continúan con el montaje de los estrados que serán utilizados durante el tradicional desfile por Fiestas Patrias.

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La avenida Brasil en Lima muestra la instalación de estrados para la Gran Parada Militar, lo que restringe el paso vehicular y el acceso a viviendas. (Panamericana Televisión)