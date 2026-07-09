Sporting Cristal quiere fichar a exdefensor de Universitario para el Torneo Clausura 2026: “Ya consultó y va a hacer las gestiones”

Los 'celestes' irán en búsqueda de un exdefensor de Universitario. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

Sporting Cristal salió al mercado en busca de refuerzos y concretó la llegada de tres futbolistas en ataque: Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. Sin embargo, la defensa seguía siendo una deuda pendiente.

En esa línea, el técnico Roberto Mosquera ya tiene definido a su elegido para reforzar la zaga de cara al Torneo Clausura 2026. El periodista deportivo Paul Pérez lo reveló en la última edición del programa de Youtube Modo Fútbol.

“Ahora, a mí lo que me dijeron, ayer me lo dijeron, que Cristal lo quiere sí o sí. Quiere sí o sí un futbolista peruano que está en el exterior y que juega de central. Juega en Uruguay. El futbolista que Cristal ya consultó y va a hacer las gestiones para que esté jugando en Sporting Cristal. Cristal quiere a Marco Saravia”, detalló.

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Sporting Cristal quiere fichar a exdefensor de Universitario para el Torneo Clausura 2026.

Durante el programa, se abordó la situación contractual de Saravia, quien podría seguir perteneciendo a Universitario de Deportes. No obstante, el defensor peruano se marchó libre del club para firmar con Defensor Sporting, por lo que no habría trabas para su llegada a La Florida, considerando que su presente en Uruguay no es el más favorable.

“Creo que eso sería un problema menor. Conversaba con alguien de Defensor Sporting y me decían que Marcos Saravia arrancó muy bien el semestre. En Defensor Sporting tenían planificado y todos pensaban que Saravia iba a ser titular durante todo el primer torneo del año. Sin embargo, Saravia se lesiona en el arranque del torneo”, explicó Pérez.

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El club uruguayo daría facilidades para su salida. “Esto lo obligó a estar fuera un tiempo largo y cuando volvió, ya estaba en la banca de suplentes, por lo que Defensor Sporting no lo tiene hoy como una principal alternativa para ser titular, lo cual facilitaría que, si llega un club y quiere hacerse de los servicios, en Defensor Sporting están dispuestos a escuchar”.

Paul Pérez concluyó el tema con su opinión sobre el posible fichaje del ‘Faraón’ por el club rimense. “Me parece un futbolista, dentro de las opciones que hay en el mercado, más que interesante para Sporting Cristal. Cristal ya lo ha querido, pero entiendo que ahora va a ir con mucho más intensidad en cuanto a la búsqueda por Marco Saravia”.

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Marco Saravia, exUniversitario, podría fichar por Sporting Cristal.

Próximo partido de Sporting Cristal

Mientras tanto, Sporting Cristal se alista para enfrentar a Bentín Tacna Heroica en los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El técnico Roberto Mosquera afrontará este compromiso con una combinación de futbolistas del primer equipo y juveniles de la cantera.

El encuentro entre los ‘cerveceros’ y el conjunto tacneño está programado para el sábado 11 de julio en el estadio Alberto. El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:30 en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La fase eliminatoria de la Copa de la Liga 2026 permitirá a los aficionados seguir todos los encuentros en vivo y sin costo a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+. Esta plataforma, gestionada por la FPF, transmite de forma íntegra cada partido del certamen, brindando acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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