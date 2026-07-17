Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas: “Sigue pendiente”

La ex Miss Perú, Laura Spoya, se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras el accidente automovilístico que dejó su camioneta como pérdida total, la empresa dueña del vehículo le exige a ella y a su ex manager el pago de más de 4,000 dólares a través de una carta notarial. ATV/ Magaly TV La Firme.

Laura Spoya afirmó que su exmánager no le entregó la documentación necesaria —contratos, cotizaciones, facturas y sustento de campañas— para poder liquidar obligaciones pendientes.

La exMiss Perú difundió un comunicado en redes sociales en respuesta a la denuncia por difamación que, según su versión, le ha hecho su exrepresentante, Hanna Moncada, en un conflicto que escaló tras el intercambio de cartas notariales y la difusión pública de los reclamos económicos.

En su pronunciamiento, Spoya sostuvo que mantenía desde agosto de 2023 una relación contractual de representación artística con la empresa H & M Corporación Moncada S.A.C., encargada de gestionar propuestas comerciales y campañas publicitarias en su nombre. En ese marco, aseguró que pidió reiteradamente los documentos vinculados a esas campañas, pero que no obtuvo respuesta satisfactoria.

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Laura Spoya asegura que su exmánager no le entregó contratos ni facturas para liquidar campañas. IG

Laura Spoya y su reclamo por contratos, cotizaciones y facturas

La conductora del streaming ‘La Manada’ abrió su mensaje con una exposición cronológica del vínculo contractual y el rol de la empresa que la representaba:

“A raíz de los hechos difundidos el día de ayer, debo manifestar lo siguiente: Desde agosto de 2023, mantengo una relación contractual de representación artística con la empresa H & M Corporación Moncada S.A.C. encargada de gestionar propuestas comerciales/campañas publicitarias en mi nombre”.

Luego, precisó el núcleo de su reclamo: que solicitó documentación clave para tener claridad sobre los acuerdos, montos y sustento contable de las campañas.

“En reiteradas ocasiones, solicité a la agencia H & M Corporación Moncada S.A.C. el envío de contratos, cotizaciones, facturas y toda la documentación referida a las campañas gestionadas en mérito al contrato de representación suscrito por ambas partes”.

“La entrega continúa pendiente”: el pedido notarial del 15 de julio de 2026

La exreina de belleza sostuvo que, ante la negativa persistente de la agencia para entregar la documentación, volvió a solicitarla de manera formal y por vía notarial.

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“Frente a la constante negativa de la agencia de entregarme esta documentación —pese a ser un pedido legítimo de mi parte— y con ocasión de las negociaciones sostenidas con la agencia para concluir amistosamente nuestro vínculo contractual; el día 15 de julio de 2026 solicité nuevamente por conducto notarial la entrega de la documentación”.

De acuerdo con su comunicado, al momento de su publicación la información seguía sin ser entregada:

“A la fecha, continúa pendiente por parte de la agencia la entrega de la información que le requerí a fin de liquidar toda obligación pendiente con el sustento debido”.

Con esa frase, la conductora fijó su posición: no niega que existan obligaciones, pero condiciona cualquier liquidación a que haya documentación completa que permita sustentar pagos, cruces y saldos.

Laura Spoya publicó un comunicado tras la denuncia por difamación atribuida a su exmánager y explicó su versión del conflicto. IG

Su postura sobre difamación y por incumplimiento de contrato

En su pronunciamiento, Laura aseguró que mantiene disposición para cumplir lo que “fehacientemente” le corresponda, y señaló que esa coordinación está en curso.

“En cuanto a las demás cuestiones difundidas de manera maliciosa por la prensa, cabe precisar que reafirmo mi compromiso con las obligaciones que fehacientemente me correspondan, lo que está siendo coordinado con las instancias pertinentes”.

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Además, hizo un llamado a los medios para tratar el caso con responsabilidad y advirtió sobre posibles acciones legales ante tergiversaciones.

“Sin perjuicio de ello, exhorto a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad en el tratamiento de esta información, absteniéndose de tergiversar hechos y emitir conclusiones anticipadas. De lo contrario, se tomarán las acciones legales correspondientes”.

El reclamo de la agencia: carta notarial por US$ 14,240.20 y penalidad

Del otro lado, la agencia que representó a Laura Spoya remitió una carta notarial en la que exige el pago de un saldo pendiente y advierte acciones legales si no se cumple el requerimiento. Según el documento, la deuda asciende a US$ 14,240.20 y se otorga un plazo de 48 horas para cancelar.

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La carta señala: “Sobre el saldo pendiente a favor de la agencia. Como resultado del cruce de obligaciones económicas existentes, usted mantiene un saldo pendiente a favor de la agencia por catorce mil doscientos cuarenta punto veinte dólares. En consecuencia, se le requiere formalmente que cumpla con cancelar dicho saldo dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Caso contrario, nos veremos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales que correspondan”.

El documento también menciona campañas para marcas como Atlantic City, Cochinola y Avon como parte del cálculo del saldo, aunque no detalla el valor individual por campaña.

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Adicionalmente, la carta incluye un punto sobre una cláusula de exclusividad. Según la agencia, hubo un incumplimiento que generaría una penalidad de US$ 2,000, y advierte que cada transgresión adicional tendría el mismo monto.

Magaly Medina asegura que Laura Spoya deberá asumir más de US$ 20 mil entre deducibles, penalidades y multas. Captura: Magaly TV La Firme.

Difamación: advertencia de denuncia penal y la respuesta pública de Spoya

La carta notarial también incorpora un apartado sobre “posible difamación y daño reputacional”, afirmando que la agencia fue informada de presuntas expresiones donde se le acusaría de estafa. En ese escenario, el documento exige que esas manifestaciones cesen y advierte una denuncia penal por difamación.

En paralelo, el comunicado de Spoya se centra en su punto principal: sin contratos, cotizaciones y facturas, sostiene que no puede cerrar cuentas “con el sustento debido”. A la vez, afirma que cumplirá las obligaciones que le correspondan, pero en el marco de una revisión documentada.

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Laura Spoya aparece en pantalla mientras se muestra una carta notarial de Lima que detalla un reclamo por US$ 4,230.00 y un vehículo siniestrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)