Así fue la presentación de la banda viral de colegio en Huaycán durante desfile por aniversario de Ate previo a Fiestas Patrias

La banda escolar del colegio Manuel González Prada de Huaycán volvió a convertirse en una de las protagonistas de un desfile cívico gracias a una presentación llena de música, baile y energía. Los estudiantes interpretaron cumbias y marchas con una coordinación que despertó los aplausos de los asistentes y volvió a captar la atención en redes sociales.
El entusiasmo de los escolares quedó reflejado en cada paso de baile y en la ejecución de los instrumentos. Lejos de limitarse a una marcha tradicional, la agrupación convirtió el recorrido en un espectáculo que contagió alegría a vecinos y espectadores, quienes acompañaron la presentación con aplausos y muestras de apoyo.
PUBLICIDAD
Tras el reconocimiento obtenido, los integrantes de la banda viral de Huaycán ahora tienen un nuevo objetivo: participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio y representar a su comunidad en una de las ceremonias más importantes por Fiestas Patrias.
Banda escolar viral cautivó al público en el aniversario de Huaycán
Con sonrisas, coreografías y una interpretación musical que mezcló cumbias con marchas tradicionales, la banda escolar del colegio Manuel González Prada volvió a demostrar por qué se ha ganado el cariño del público. Durante el desfile cívico, los estudiantes desfilaron al ritmo de sus instrumentos mientras mantenían una impecable sincronización en cada movimiento.
El ambiente festivo hizo que muchas personas se detuvieran para observar la presentación. La combinación entre música y baile convirtió el paso de la delegación en uno de los momentos más comentados de la jornada.
PUBLICIDAD
Una de las integrantes de la agrupación, estudiante de segundo de secundaria, explicó que formar parte de la banda representa mucho más que tocar un instrumento o participar en un desfile.
“Me encanta mucho porque bailo y hago feliz a mi comunidad. Toda la gente, al escuchar la música y ver bailar, se emociona mucho”, comentó durante una entrevista con ATV Noticias.
Así ensaya la banda escolar viral de Huaycán
Detrás de cada presentación hay meses de preparación y el compromiso de decenas de estudiantes que ensayan para perfeccionar tanto las coreografías como la interpretación musical.
Los alumnos participan con entusiasmo porque encuentran en la banda una oportunidad para desarrollar su talento y compartir momentos con sus compañeros. Algunos descubren nuevas habilidades mientras aprenden a dominar instrumentos musicales.
PUBLICIDAD
Uno de los escolares contó que disfruta especialmente tocar el xilófono, mientras otros destacan el baile como la parte que más los motiva durante los desfiles.
La dedicación de los estudiantes también ha fortalecido el vínculo con los vecinos de Huaycán, quienes consideran a la agrupación un motivo de orgullo para la comunidad. Cada presentación reúne a familias y residentes que siguen de cerca el crecimiento de los jóvenes músicos.
Del fenómeno viral en TikTok al sueño de volver a la Gran Parada Militar
La banda escolar de Huaycán alcanzó gran popularidad durante las Fiestas Patrias de 2024, cuando varios videos de sus presentaciones comenzaron a viralizarse en TikTok por la energía de sus coreografías y la interpretación de canciones populares.
PUBLICIDAD
Desde entonces, la agrupación consolidó su presencia en distintos actos cívicos y fue invitada en dos oportunidades al desfile central por Fiestas Patrias. Actualmente, está integrada por 120 estudiantes de primaria y secundaria, cuyas edades van desde los seis hasta los 17 años.
El profesor César Castillares, responsable de la banda, explicó que la preparación comienza desde marzo con el inicio del año escolar para llegar en óptimas condiciones a las celebraciones patrias.
“Somos una banda integrada por niños de primaria y secundaria. Son ciento veinte integrantes desde los seis o siete años de edad en adelante y estamos trabajando con un amplio repertorio para nuestra comunidad de Huaycán”, señaló.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal fichó a defensa peruano procedente de México: este es su cuarto refuerzo para el Torneo Clausura 2026
Roberto Mosquera tendrá una nueva variante en la zona defensiva con reciente pasado en la selección peruana
Yoshimar Yotún realizó autocrítica tras victoria ajustada de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso: “Sufrimos más de lo habitual”
El capitán ‘celeste’ fue elegido la figura del encuentro por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Terremoto en México sacude Centroamérica: Embajador de Perú en Guatemala descarta víctimas peruanas
Guido Toro confirmó que no hay heridos ni fallecidos peruanos tras el fuerte sismo que remeció Chiapas y se sintió en varios países
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada
Sporting Cristal venció a Deportivo Garcilaso de local. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo. Por su parte, Universitario visitará a ADT. Conoce la ubicación de tu club favorito
Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final vuelta de Liga Femenina 2026
Las ’leonas’ reciben en casa al conjunto ’celeste’ con la consigna de hacerse con el primer título de la temporada. El global está igualado luego del 2-2 en la ida
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD