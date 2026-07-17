Así fue la presentación de la banda viral de colegio en Huaycán durante desfile por aniversario de Ate previo a Fiestas Patrias

La banda escolar del colegio Manuel González Prada de Huaycán volvió a captar la atención del público durante el desfile por el aniversario del distrito. Los estudiantes sorprendieron con una presentación llena de música, baile y energía, interpretando cumbias y marchas que arrancaron aplausos de los asistentes. Fuente: Exitosa Noticias

La banda escolar del colegio Manuel González Prada de Huaycán volvió a convertirse en una de las protagonistas de un desfile cívico gracias a una presentación llena de música, baile y energía. Los estudiantes interpretaron cumbias y marchas con una coordinación que despertó los aplausos de los asistentes y volvió a captar la atención en redes sociales.

El entusiasmo de los escolares quedó reflejado en cada paso de baile y en la ejecución de los instrumentos. Lejos de limitarse a una marcha tradicional, la agrupación convirtió el recorrido en un espectáculo que contagió alegría a vecinos y espectadores, quienes acompañaron la presentación con aplausos y muestras de apoyo.

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Tras el reconocimiento obtenido, los integrantes de la banda viral de Huaycán ahora tienen un nuevo objetivo: participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio y representar a su comunidad en una de las ceremonias más importantes por Fiestas Patrias.

La banda escolar del colegio Manuel González Prada de Huaycán participa en un desfile cívico con música y baile en Perú. (Foto: Municipalidad Distrital de Ate)

Banda escolar viral cautivó al público en el aniversario de Huaycán

Con sonrisas, coreografías y una interpretación musical que mezcló cumbias con marchas tradicionales, la banda escolar del colegio Manuel González Prada volvió a demostrar por qué se ha ganado el cariño del público. Durante el desfile cívico, los estudiantes desfilaron al ritmo de sus instrumentos mientras mantenían una impecable sincronización en cada movimiento.

El ambiente festivo hizo que muchas personas se detuvieran para observar la presentación. La combinación entre música y baile convirtió el paso de la delegación en uno de los momentos más comentados de la jornada.

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Una de las integrantes de la agrupación, estudiante de segundo de secundaria, explicó que formar parte de la banda representa mucho más que tocar un instrumento o participar en un desfile.

La banda escolar del colegio Manuel González Prada de Huaycán participa en un desfile cívico con música y baile en la localidad. (Foto: Municipalidad Distrital de Ate)

“Me encanta mucho porque bailo y hago feliz a mi comunidad. Toda la gente, al escuchar la música y ver bailar, se emociona mucho”, comentó durante una entrevista con ATV Noticias.

Así ensaya la banda escolar viral de Huaycán

Detrás de cada presentación hay meses de preparación y el compromiso de decenas de estudiantes que ensayan para perfeccionar tanto las coreografías como la interpretación musical.

Los alumnos participan con entusiasmo porque encuentran en la banda una oportunidad para desarrollar su talento y compartir momentos con sus compañeros. Algunos descubren nuevas habilidades mientras aprenden a dominar instrumentos musicales.

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Uno de los escolares contó que disfruta especialmente tocar el xilófono, mientras otros destacan el baile como la parte que más los motiva durante los desfiles.

La dedicación de los estudiantes también ha fortalecido el vínculo con los vecinos de Huaycán, quienes consideran a la agrupación un motivo de orgullo para la comunidad. Cada presentación reúne a familias y residentes que siguen de cerca el crecimiento de los jóvenes músicos.

La banda escolar del colegio Manuel González Prada, de Huaycán, ya inició los ensayos para las celebraciones por Fiestas Patrias 2026. Con más de 100 estudiantes, saxofones, tambores y nuevas coreografías, la agrupación que se hizo viral en 2024 prepara un renovado espectáculo para el desfile del 15 de julio, en el marco del aniversario del colegio y de Huaycán. En este video, conoce cómo avanzan los preparativos y lo que adelantó el profesor César Castillares sobre el repertorio de este año. Fuente: Panamericana Televisión

Del fenómeno viral en TikTok al sueño de volver a la Gran Parada Militar

La banda escolar de Huaycán alcanzó gran popularidad durante las Fiestas Patrias de 2024, cuando varios videos de sus presentaciones comenzaron a viralizarse en TikTok por la energía de sus coreografías y la interpretación de canciones populares.

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Desde entonces, la agrupación consolidó su presencia en distintos actos cívicos y fue invitada en dos oportunidades al desfile central por Fiestas Patrias. Actualmente, está integrada por 120 estudiantes de primaria y secundaria, cuyas edades van desde los seis hasta los 17 años.

Este reportaje periodístico cubre la preparación de la banda escolar del Colegio Manuel González Prada en Huaycán. Un grupo de aproximadamente 120 estudiantes, con edades entre los 6 y 17 años, ensaya para el desfile de Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio. Los jóvenes músicos visten uniformes de colores azul, amarillo y blanco, y tocan diversos instrumentos musicales como tambores y saxofones. Se observan entrevistas a un profesor y a algunos alumnos, quienes demuestran parte de su repertorio musical. El evento se desarrolla en una cancha techada con decoraciones festivas.

El profesor César Castillares, responsable de la banda, explicó que la preparación comienza desde marzo con el inicio del año escolar para llegar en óptimas condiciones a las celebraciones patrias.

“Somos una banda integrada por niños de primaria y secundaria. Son ciento veinte integrantes desde los seis o siete años de edad en adelante y estamos trabajando con un amplio repertorio para nuestra comunidad de Huaycán”, señaló.

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