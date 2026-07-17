El polémico gol anulado a Sporting Cristal tras la revisión del VAR en el duelo ante Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Un centro perfecto desde el córner de Martín Távara encuentra la cabeza de Gianfranco Lutiger, quien no perdona y pone el 1-0 para Sporting Cristal frente a Deportivo Garcilaso en un vibrante partido de la Primera División peruana. | L1MAX

El viernes 17 de julio, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se midieron por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Rafael Lutiger adelantó a los ‘celestes’ con un gol que fue anulado tras la revisión del VAR. El árbitro Bruno Pérez determinó que existió una falta sobre el arquero Patrick Zubczuk y decidió invalidar la acción.

La acción se produjo a los 12 minutos del primer tiempo. Martín Távara ejecutó un tiro de esquina cerrado que superó la salida de Zubczuk, arquero de Garcilaso. El balón quedó a disposición de Lutiger, quien cabeceó y, tras un desvío en un rival, la pelota ingresó al arco cusqueño.

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La jugada desató la celebración en el estadio Alberto Gallardo. Los jugadores de Sporting Cristal fueron a felicitar a Lutiger y el cuerpo técnico, encabezado por Roberto Mosquera, también festejó desde el banco. El público en las tribunas celebró el tanto con entusiasmo.

La celebración de los jugadores de Sporting Cristal tras el gol de Rafael Lutiger. Créditos: Captura de L1 Max.

La alegría se interrumpió cuando el VAR llamó al árbitro Bruno Pérez para revisar una posible infracción en la jugada previa al gol. En la revisión, el juez principal observó que Miguel Araujo había obstaculizado a Zubczuk con un leve empujón con su espalda.

Tras consultar la imagen, decidió anular el gol de Lutiger y el marcador permaneció 0-0. Los jugadores de Sporting Cristal protestaron la decisión, al considerar que no hubo falta, pero la determinación del árbitro se mantuvo y el partido continuó en el estadio de San Martín de Porres.

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El árbitro central acude al monitor del VAR para revisar una jugada de gol controversial. Tras varios análisis de la repetición, decide anular el tanto por una presunta falta sobre el guardameta en el área chica, generando diversas reacciones en la cancha | L1MAX

El debut oficial de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Hernán Barcos hizo su debut oficial con Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso. Créditos: Liga 1.