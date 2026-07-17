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Golazo de tiro libre de Martín Távara para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El volante ‘celeste’ se despachó con un gran tanto e hizo gala de su formidable pegada para mover las redes del arco de Patrick Zubczuk

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Martín Távara se convierte en el héroe del partido al anotar un espectacular golazo de tiro libre. El video muestra la precisión del disparo, la celebración con sus compañeros y la alegría de los aficionados celestes | L1MAX

Martín Távara ha marcado el primer tanto de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. El centrocampista ‘celeste’ se hizo cargo de un tiro libre y coló el cuero dentro del arco que defiende Patrick Zubczuk. De esta forma, el conjunto de Roberto Mosquera se impone por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo.

La acción se produjo cuando Sporting Cristal dispuso de un tiro libre en una posición ideal para el perfil zurdo de Távara. El mediocampista tomó distancia, observó la ubicación de la barrera y del arquero rival, y sacó un potente remate con efecto que superó el intento de reacción de Patrick Zubczuk antes de incrustarse en el fondo de la red.

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No es ninguna sorpresa que el futbolista de 27 años destaque en este tipo de acciones. Távara posee una de las mejores pegadas del fútbol peruano y volvió a demostrarlo con una ejecución impecable que dejó sin opciones a la defensa cusqueña. Si bien Zubczuk alcanzó a lanzarse, dio la impresión de reaccionar con cierta demora.

Golazo de tiro libre de Martín Távara para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026.
Golazo de tiro libre de Martín Távara para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Más allá de cualquier análisis sobre la respuesta del guardameta, el mérito de la ejecución fue indiscutible. El disparo tuvo potencia, colocación y el efecto justo para superar la barrera y vencer al arquero, desatando la celebración de los hinchas ‘rimenses’ presentes en el Alberto Gallardo.

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El tanto también tuvo un valor especial por tratarse del primer gol de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026, un campeonato en el que los ‘celestes’ buscan cambiar la imagen mostrada durante el primer semestre y volver a convertirse en protagonistas. Con Roberto Mosquera nuevamente al frente del equipo, el club de La Florida aspira a pelear los primeros lugares y llegar fortalecido a la recta final de la temporada.

Minutos después de la brillante anotación, el estratega rimense decidió sustituir a Távara, resguardándolo de cara a la exigente seguidilla de compromisos que afrontará el equipo en las próximas semanas.

El equipo celeste lo intentó todo en esta ofensiva, pero la suerte no estuvo de su lado. Mira la secuencia completa donde el balón se pasea por la línea de gol y se estrella en el poste, ahogando el grito de gol de la hinchada | L1MAX

Con esta conquista, Martín Távara alcanzó los 11 goles de tiro libre con la camiseta de Sporting Cristal, una cifra que confirma su condición de especialista en la pelota detenida. Además, sumó su segundo tanto de la temporada, luego del que convirtió durante el Torneo Apertura frente a Deportivo Moquegua.

Próximo partido de Sporting Cristal

Tras su estreno en el Torneo Clausura, Sporting Cristal deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en un reto de mayor exigencia a nivel internacional. El conjunto de Roberto Mosquera afrontará la ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana frente a RB Bragantino.

El compromiso está programado para el miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas y se disputará en el Estadio Nacional, donde los rimenses intentarán sacar ventaja antes del encuentro de vuelta en Brasil.

Será la primera gran prueba para Roberto Mosquera en su tercera etapa al frente de Sporting Cristal. Enfrente tendrá a un rival de gran jerarquía como RB Bragantino, representante del Brasileirao, en una serie que pondrá a prueba las aspiraciones internacionales del cuadro ‘bajopontino’ y que exigirá mantener el nivel mostrado en el inicio del Torneo Clausura.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026
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