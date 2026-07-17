Roberto Sánchez le exige a Keiko Fujimori “arrodillarse y pedir perdón al pueblo” por las muertes en el sur

El político Roberto Sánchez Palomino pronuncia un discurso simulando un evento de campaña. Se le observa hablando por un micrófono, gesticulando con su mano derecha. Viste una camisa blanca y una bufanda estampada. En el fondo, otras personas asisten al acto. Una mujer lleva un sombrero oscuro. El video incluye texto en pantalla con fragmentos del discurso y la identidad del orador. Al final, se muestra el logotipo 'JP' y la leyenda 'ROBERTO SÁNCHEZ PRESIDENTE 2026', pese a que las elecciones presidenciales dieron como ganadora a Keiko Fujimori.
Sin un cargo electo que le permita continuar en el Estado tras la derrota presidencial, Roberto Sánchez intenta sostener su liderazgo político con un discurso de oposición frente al próximo gobierno de Keiko Fujimori. El excandidato de Juntos por el Perú volvió a arremeter contra la presidenta electa y esta vez le exigió pedir perdón “de rodillas” por las muertes ocurridas durante las protestas del sur, ocurridas bajo el mandato de Dina Boluarte.
“Lo primero que debería de hacer la señora Fujimori es arrodillarse y pedir perdón al pueblo del sur, por haber aniquilado la vida de nuestro pueblo”, afirmó Sánchez durante una intervención ante sus seguidores en una convocatoria en el centro de Lima, en la que también pidió “justicia para la patria del Sur”.
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Las declaraciones del exaspirante presidencial se producen en medio de su nueva etapa política tras los comicios. Sánchez no logró imponerse en la segunda vuelta electoral y tampoco obtuvo un escaño en el próximo Congreso, y tras fallar su intento de desconocer las elecciones presidenciales con una denuncia, sin pruebas, de un fraude electoral, ha direccionado su estrategia en mantener presencia pública a través de una agenda de oposición al gobierno entrante.
El aún congresista en funciones ha sostenido que el próximo gobierno de Fujimori debe responder por las muertes ocurridas durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, un periodo en el que decenas de personas fallecieron en enfrentamientos entre manifestantes que exigían la liberación de Pedro Castillo tras su intento de golpe de Estado y las fuerzas del orden.
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En su mensaje, Sánchez vinculó al fujimorismo con la situación política que siguió a la salida de Pedro Castillo —vacado tras intentar un golpe de Estado— el respaldo que Fuerza Popular otorgó a la continuidad del gobierno de Dina Boluarte durante esa etapa, cuando, por mandato constitucional, la entonces vicepresidenta debía asumir la Presidencia.
Sánchez, quien ha condicionado un eventual diálogo con Fujimori al cumplimiento de tres demandas —entre ellas la liberación de Pedro Castillo durante su próximo gobierno, la derogación de las denominadas leyes “procrimen” y la investigación de las muertes ocurridas durante las protestas del sur—, participó en una convocatoria realizada el último 15 de julio, el mismo día en que la lideresa fujimorista recibió sus credenciales como presidenta electa.
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En su intervención, también hizo un llamado “al pueblo democrático” a unirse para convertirse en “la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, dictador y autoritario”, en referencia a la próxima gestión de Keiko Fujimori que iniciará el próximo 28 de julio.
¿Qué ocurrió durante las protestas del 2022?
Las protestas sociales que se iniciaron en diciembre de 2022 ocurrieron tras la crisis política desatada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de ese año anunció el cierre del Congreso y la intervención de otras instituciones del Estado. Horas después, el Congreso aprobó su vacancia y Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió la Presidencia en cumplimiento de la sucesión constitucional.
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Tras el cambio de gobierno, diversos sectores, principalmente en regiones del sur del país, salieron a las calles para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones generales y, en algunos casos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las movilizaciones estuvieron acompañadas de bloqueos de carreteras, toma de aeropuertos, daños a las instituciones públicas, suspensión de actividades y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.
Durante las protestas, que se extendieron hasta los primeros meses de 2023, se registraron decenas de fallecidos y cientos de heridos por las que regiones del sur. Organismos nacionales e internacionales cuestionaron el uso de la fuerza por parte del Estado y solicitaron investigaciones para determinar responsabilidades sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
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El rol de Keiko Fujimori en ese periodo ha sido motivo de debate político. La lideresa de Fuerza Popular no ocupaba un cargo en el Ejecutivo ni tenía mando sobre las fuerzas del orden; sin embargo, sectores de izquierda le cuestionan el respaldo político que su agrupación brindó a la continuidad del gobierno de Dina Boluarte durante la crisis.
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