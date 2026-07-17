Crearán nuevo distrito en frontera con Ecuador: Gobierno busca reforzar su presencia en esta zona

La iniciativa alcanzaría a aproximadamente 4.000 pobladores, principalmente miembros de la comunidad indígena Wampis. Foto: PCM

El Gobierno dio un nuevo paso para la creación del distrito de Winchinkim, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobara el proyecto de ley que impulsa esta iniciativa. La propuesta busca fortalecer la presencia del Estado en una zona estratégica ubicada en la frontera con Ecuador.

La medida beneficiaría a cerca de 4.000 habitantes, en su mayoría integrantes del pueblo indígena Wampis, quienes contarían con una nueva circunscripción política para facilitar el acceso a servicios públicos, promover la ejecución de inversiones y acercar las instituciones estatales a esta parte del territorio nacional.

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Proyecto de ley continuará su trámite

La creación del distrito de Winchinkim responde a un pedido formulado desde hace varios años por líderes indígenas, autoridades locales y organizaciones representativas de la zona. Esta demanda fue atendida por la PCM mediante la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT), que impulsó el desarrollo de la propuesta.

Con la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros, la iniciativa queda lista para seguir el procedimiento normativo correspondiente. Este avance se suma al decreto supremo aprobado en junio, mediante el cual el Ejecutivo declaró de interés nacional la creación de este nuevo distrito en la región Amazonas.

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La conformación del distrito de Winchinkim atiende una demanda planteada durante años por dirigentes indígenas, autoridades del ámbito local y organizaciones sociales de la zona. Foto: X

Buscan mayor presencia del Estado en la frontera

Según la PCM, la creación de Winchinkim permitirá reforzar la presencia estatal en un área considerada estratégica por su ubicación fronteriza. La entidad sostiene que esta medida facilitará el inicio de un proceso de recuperación territorial, además de contribuir a enfrentar las economías ilegales que operan en la zona.

El Ejecutivo también considera que la nueva jurisdicción favorecerá el desarrollo local al acercar la gestión pública a la población y mejorar la capacidad para ejecutar proyectos de inversión. Asimismo, espera que la medida contribuya a fortalecer la seguridad y ampliar la oferta de servicios para los habitantes del distrito.

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Impacto en el desarrollo de la zona

Además de fortalecer la institucionalidad, la PCM prevé que la creación del distrito impulse la actividad económica de Winchinkim y sus alrededores. La presencia de un gobierno distrital permitiría una administración más cercana a las necesidades de la población y facilitaría la implementación de políticas públicas.

El Gobierno también destaca que la nueva organización territorial abriría mayores oportunidades para aprovechar los procesos de integración con las poblaciones fronterizas de Ecuador, promoviendo el desarrollo de esta parte de la región Amazonas y una mayor articulación entre ambos países.

De acuerdo con la PCM, la nueva jurisdicción contribuirá a fortalecer la intervención del Estado en una zona de importancia estratégica debido a su ubicación en la frontera. Foto: France 24

Las relaciones entre Perú y Ecuador

Las relaciones entre Perú y Ecuador atraviesan una etapa de cooperación y coordinación permanente, marcada por la consolidación de los acuerdos de paz suscritos en 1998 y por una agenda bilateral enfocada en integración fronteriza, comercio, seguridad y desarrollo conjunto. En junio de 2026, los vicecancilleres de ambos países reafirmaron el buen estado del vínculo diplomático y destacaron que los mecanismos como el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, así como la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, continúan siendo espacios clave para impulsar proyectos y resolver desafíos comunes.

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Uno de los principales ejes actuales de la relación es la seguridad, debido al avance del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y actividades ilegales como la minería y tala clandestina en zonas fronterizas. Ambos gobiernos han acordado fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre sus fuerzas de seguridad y defensa para responder a estas amenazas. En paralelo, mantienen esfuerzos para dinamizar la conexión económica y social entre sus poblaciones fronterizas, aunque persisten retos vinculados al control migratorio y al funcionamiento de algunos pasos fronterizos.

En el ámbito económico, Perú y Ecuador buscan ampliar su cooperación mediante el comercio, las inversiones, el turismo y la mejora de la infraestructura de integración. La frontera común, especialmente en la zona de Tumbes y El Oro, representa un espacio estratégico para el intercambio comercial y la movilidad de ciudadanos, por lo que ambos países han priorizado medidas para mantener activo el tránsito y fortalecer la complementariedad entre sus economías.

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