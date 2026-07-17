Gisela Valcárcel cuenta qué sintió cuando su hija Ethel Pozo aceptó ir con Magaly Medina: “Le pedí a Dios que la ayude”

Gisela Valcárcel cuenta qué sintió cuando su hija Ethel Pozo aceptó ir con Magaly Medina. IG

Gisela Valcárcel contó que reaccionó con una mezcla de fe, calma y preocupación cuando Ethel Pozo le avisó que aceptó una entrevista con Magaly Medina.

La popular “Señito” reveló que su hija no le pidió permiso ni le consultó si debía ir: simplemente le comunicó por chat que estaría en 'Magaly TV, la firme’ el pasado martes 14 de julio.

A partir de ese mensaje, Gisela aseguró que hizo un pedido puntual: que su hija tuviera claridad para expresarse en un escenario que, por su historia mediática, podía ser tenso.

En una entrevista con RPP, Valcárcel explicó que vio la participación de Ethel en el programa y que, lejos de incomodarla, le generó ternura. “Me pareció que habló con la verdad”, sostuvo, y resaltó un gesto final de su hija que describió como “inocente” y “honesto”.

PUBLICIDAD

Gisela se enteró de dicha entrevista por chat

Gisela relató que la noticia no llegó como una duda o una consulta, sino como una decisión tomada. Según contó, Ethel le escribió directamente para decirle que ya había aceptado la invitación.

“Cuando me comentó que la había invitado Magaly a su programa y que ella había aceptado, no me dijo: ‘Estoy pensando’. (…) Me dijo, eh: ‘El día martes voy a estar en el programa de Magaly’. Y me lo dijo por chat”, narró.

Mávila Huertas le preguntó si su hija le pidió opinión o autorización. La respuesta de la popular “Señito” fue contundente: “No, no, no, no, hace años no me pregunta”.

PUBLICIDAD

Gisela Valcárcel destaca la fortaleza y resiliencia de Ethel Pozo frente a críticas y exposición mediática en televisión nacional.

La pregunta inmediata de Gisela: “¿Qué dice tu esposo?”

En el mismo relato, Valcárcel dijo que su reacción fue práctica: después de leer el mensaje, le preguntó a Ethel qué opinaba su esposo, Julián Alexander. Según Gisela, su hija le envió un video donde Julián le transmitía tranquilidad.

“Le dije: ‘Okey, ¿y qué dice tu esposo? ¿Qué dice Juli?’. Y entonces me manda un video y entonces Juli me dice que: ‘Señora, está todo bien’”, contó.

Ese detalle aparece como una validación familiar previa: Ethel iba con respaldo en casa y Gisela lo supo antes de verla sentada con Magaly.

Gisela Valcárcel: “Le pedí a Dios que la ayude”

La entrevista con Mávila Huertas también dejó claro que Gisela no intentó frenar la decisión de su hija. Comparó el momento con una situación similar del pasado, cuando Ethel decidió dar el salto frente a cámaras y participar en un casting televisivo, pese a que ella le advertía que hablarían de su vida.

PUBLICIDAD

“Esta vez, como en esa primera, yo le dije: ‘Alas y buen viento’”, expresó.

Pero inmediatamente sumó la frase que concentra su reacción emocional: el pedido a Dios para que Ethel tenga “las palabras claras” durante una entrevista donde los nervios pueden jugar en contra.

“Pero la verdad es que Dios sabe cuánto le he pedido que por favor la ayude y que tuviera las palabras claras para expresarse, porque cuando estás, en un medio siendo entrevistado o algo te pone tenso, no siempre tienes las palabras claras”, dijo.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Gisela vio la entrevista y resume su sensación: “Me causó ternura”

Mávila le preguntó si vio la entrevista y qué le generó verla en el set de Magaly. Gisela respondió que sí la vio y que la experiencia, para ella, no se vivió como un choque, sino como un momento que la enterneció.

“Yes. Esa, esa. Bien. La vi y me causó ternura. Me pareció que, que habló con la verdad”, afirmó.

También destacó el cierre de la conversación como un gesto que, en su lectura, reflejó honestidad. “Me pareció tierno que le pregunte al final: ‘Ya, ¿qué te parecí?’. Me pareció lo más tierno y me pareció inocente y me pareció honesto”, señaló.

PUBLICIDAD

Más allá de la anécdota familiar, Gisela dejó una reflexión: considera que la comunicación honesta abre la posibilidad de diálogo, aun cuando exista desacuerdo o tensión.

“Y creo que en las comunicaciones, cuando tú te comunicas con otro de forma honesta, estés equivocado o no, pero te comunicas de forma honesta, puede haber un diálogo. Y creo en ese poder”, concluyó.

La presentadora Magaly Medina habla en un set de televisión, con una imagen incrustada de ella junto a Ethel Pozo, tras reflexionar sobre la carrera de esta última. (Imagen Ilustrativa Infobae)