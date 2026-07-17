Yoshimar Yotún realizó autocrítica tras victoria ajustada de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso: “Sufrimos más de lo habitual”

Yoshimar Yotún, elegido el jugador del partido, analiza la sufrida victoria de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura. El capitán celeste destaca la importancia de empezar ganando.

El viernes 17 de julio, Sporting Cristal venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en su estreno en el Torneo Clausura 2026. Martín Távara marcó el único tanto del partido correspondiente a la primera fecha, jugado en el estadio Alberto Gallardo.

Yoshimar Yotún fue elegido como la figura del partido por su desempeño en el campo. El capitán de Cristal dio declaraciones a L1 Max, donde hizo una autocrítica por no haber logrado una diferencia mayor frente al cuadro cusqueño.

“Sí, la verdad fue un partido duro. Sufrimos más de lo habitual. Dominamos durante todo el encuentro, generamos muchas ocasiones, pero no pudimos concretar. Lo importante es que ganamos. Hay que seguir trabajando y lo fundamental es que iniciamos el Clausura con el pie derecho”, expresó.

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El capitán destacó que Cristal controló el desarrollo del juego y logró mantener el arco en cero, algo que no había ocurrido con frecuencia en el Torneo Apertura. “Fue un partido que controlamos. No recuerdo que el rival haya llegado con claridad a nuestro arco. Defendimos bien arriba y también supimos mantener la posesión, lo cual es importante. Nos vamos contentos”.

Consultado sobre los refuerzos del equipo, Yotún respondió de forma clara y positiva: “Estamos muy felices”, concluyó el volante, reflejando el buen momento que atraviesa el club en el inicio del Torneo Clausura.

Yoshimar Yotún se refirió a la reciente victoria ajustada de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Créditos: L1 Max.

Así fue el triunfo de Cristal sobre Garcilaso

Sporting Cristal enfrentó a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo el viernes 17 de julio. Durante el primer tiempo, los ‘celestes’ estuvieron cerca de convertir, pero el tanto de Rafael Lutiger fue invalidado tras la revisión del VAR.

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Al comienzo de la segunda parte, Martín Távara adelantó a Cristal con un gol de tiro libre desde fuera del área. El conjunto local generó más oportunidades para aumentar la ventaja, pero el arquero Patrick Zubczuk tuvo intervenciones decisivas que impidieron nuevos goles.

Con esta victoria, Sporting Cristal se ubica de manera provisional en la cima del Torneo Clausura, a la espera del resto de resultados de la primera jornada. El equipo dirigido por Roberto Mosquera despierta ilusión en su hinchada, que aspira a volver a disputar el título.

Sporting Cristal se impuso por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso en su debut en la Liga 1. A pesar de un claro dominio y múltiples ocasiones de gol, el equipo rimense consiguió los tres puntos gracias a una genialidad de Távara. ¡Mira el resumen completo!

Cristal sumó nuevo refuerzo para el Clausura

Tras la victoria frente a Deportivo Garcilaso, se confirmó que Sporting Cristal incorporó un nuevo refuerzo para el Torneo Clausura. Anderson Villacorta, defensor de 20 años, llega procedente de Mineros Zacatecas, club de la Liga Expansión de México.

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Esta es la cuarta incorporación del equipo en el semestre, después de los arribos de Hernán Barcos, Michael Hoyos y Juan Manuel Cuesta. La información fue divulgada por el periodista argentino César Luis Merlo en su cuenta de X. Villacorta se suma a préstamo con opción de compra.

Anderson Villacorta será el nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. Créditos: César Luis Merlo.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal hará una pausa en el Torneo Clausura para disputar un partido fundamental por la Copa Sudamericana. El equipo de Roberto Mosquera se enfrentará a Bragantino de Brasil el miércoles 22 de julio a las 19:30 en el estadio Nacional, por la ida de los playoffs del torneo continental.

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Después de ese compromiso internacional, los ‘celestes’ retomarán su participación en la Liga 1. En la segunda jornada del Clausura, jugarán ante Melgar el sábado 25 de julio a las 20:00 horas de Perú, en el estadio Monumental UNSA de Arequipa, ubicado a más de 2,300 metros sobre el nivel del mar.