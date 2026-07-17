Drone localiza huellas clave en la búsqueda de montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán

Un drone captó huellas a 6.300 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en el nevado Huascarán, donde continúan desaparecidos los montañistas peruanos Alejandro Ugarte Jordan, Saúl Mendoza y Artidoro Salas.
El hallazgo fue confirmado por Erick Albino, guía de alta montaña y miembro del equipo de rescate, quien detalló que las imágenes también muestran grietas ocasionadas por recientes tormentas y avalanchas en la zona.
“No hay buena visibilidad, pero el drone da pistas de huellas y una parte de una grieta, una rotura del glaciar. No nos da pistas de los montañistas. Seguimos buscándolos”, explicó Albino en declaraciones recogidas por Canal N.
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Las operaciones de búsqueda comenzaron tras perderse el contacto con los andinistas la tarde del martes, en una zona conocida como La Garganta, famosa por profundas grietas y condiciones extremas.
La emergencia se habría producido entre los 6.300 y 6.700 metros de altitud, muy cerca de la cumbre del Huascarán. Las bajas temperaturas —que pueden alcanzar los -30 °C durante la noche—, los fuertes vientos y el terreno escarpado han complicado el avance de los equipos.
“Estamos paralizando un poco el rescate porque los guías están exhaustos”, reconoció Albino, quien subrayó la exigencia física y logística de este tipo de expediciones.
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Aunque la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han desplegado helicópteros, solo logran llegar hasta el sector conocido como La Morrena, a unos 4.000 metros de altura, por lo que el resto del ascenso se realiza a pie con maniobras técnicas de alta montaña.
Familiares piden ayuda internacional y persiste la búsqueda
Mientras los rescatistas mantienen el operativo, la familia de Alejandro Ugarte ha solicitado apoyo internacional para contar con helicópteros capaces de operar por encima de los 6.000 metros.
“Necesitamos un helicóptero que pueda subir a más de 6.000 metros para recogerlos. Si los encuentran, no estarán en condiciones de desplazarse por sus propios medios”, expresó una allegada a través de medios de comunicación.
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El pedido de refuerzo aéreo cobra relevancia porque la última comunicación con los andinistas ocurrió a las 10:20 de la mañana del martes; horas después se activó la alerta de emergencia y un primer equipo de rescate partió hacia el campo 1 del nevado.
A la búsqueda se han sumado guías certificados, y se espera la llegada de rescatistas internacionales como Los Topos de México.
Durante las jornadas de búsqueda, los equipos encontraron carpas y parte del equipo de los montañistas, lo que confirmó su presencia en la zona, aunque no permitió determinar su ubicación exacta.
La incertidumbre entre los familiares crece y los pedidos de mantener el operativo se multiplican. “Es casi improbable encontrarlos con vida, pero suplicamos, imploramos encontrar su cuerpo. Por favor, necesitamos que las autoridades nos ayuden”, manifestó Lucero Salas, sobrina de uno de los desaparecidos.
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Las maniobras de rescate se ejecutan en la madrugada y primeras horas del día para evitar el riesgo de nuevas avalanchas, como la registrada la mañana del 16 de julio, que dejó una persona fallecida y dos heridas, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash.
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