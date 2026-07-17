Leslie Shaw revela que Mario Hart la engañó con Korina Rivadeneira y Olinda Castañeda: “Jamás se disculpó”

La historia entre Leslie Shaw y Mario Hart volvió a convertirse en tema de conversación luego de que la cantante recordara uno de los capítulos más polémicos de su vida sentimental.
Durante una reciente entrevista para el programa digital ‘Chimi Churri’, la intérprete decidió hablar nuevamente sobre la relación que mantuvo con el piloto de autos y exchico reality, asegurando que fue víctima de dos infidelidades y que, lejos de recibir disculpas, terminó enfrentando un conflicto legal que aún recuerda con molestia.
La cantante Leslie Shaw habla sin filtros sobre su pasada relación con Mario Hart. Aunque asegura no guardarle rencor, deja en claro que él nunca le ofreció una disculpa por el pasado. TikTok/ Q`Bochinche.
Leslie Shaw revive la polémica relación que tuvo con Mario Hart
Aunque han pasado varios años desde el fin de su romance, Leslie Shaw confesó que todavía le incomoda recordar lo ocurrido. Según relató, la relación terminó marcada por la desconfianza y por las supuestas traiciones de Mario Hart, quien, de acuerdo con su versión, la habría engañado con Olinda Castañeda y posteriormente con Korina Rivadeneira.
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La artista explicó que aquella experiencia fue especialmente difícil porque era la primera vez que decidía exponer públicamente una relación sentimental. Por ello, el impacto mediático fue mucho mayor cuando las versiones sobre las presuntas infidelidades comenzaron a difundirse en televisión nacional.
En medio de ese contexto, Leslie aseguró que las consecuencias no solo fueron emocionales, sino también legales, pues afirmó que Hart decidió responder a sus declaraciones mediante una carta notarial, situación que, según indicó, le ocasionó gastos inesperados y afectó a toda su familia.
La cantante revela cómo empezó el conflicto legal
Durante la entrevista, Leslie Shaw explicó que el conflicto surgió luego de que llamara a Mario Hart “Daddy Yankee de bolsillo”, frase que se volvió viral y que, según recordó, provocó la reacción del piloto.
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La cantante cuestionó que Hart decidiera enviarle una carta notarial cuando, desde su punto de vista, sus comentarios eran consecuencia del dolor que atravesaba tras descubrir la supuesta traición.
“Yo estoy super fastidiada hasta el día de hoy, me hizo gastar un montón en mi abogado. Él me denunció a lo Farfán con Magaly, me hizo perder plata, encima que me hizo cachuda, me hizo gastar en abogado”, comentó durante la conversación con ‘Chimi Churri’.
“Él ofendido era él”, afirma Leslie Shaw
La cantante también recordó el momento en que la carta notarial llegó al domicilio de sus padres, un episodio que asegura la afectó profundamente debido a la preocupación que generó en su familia.
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Según explicó, el documento fue recibido por sus padres, quienes son adultos mayores, situación que incrementó el impacto emocional del conflicto.
“Encima que se burlaron de mí en televisión nacional, me llega una carta a la casa de mis papás. Él ofendido era él”, expresó con evidente indignación.
La artista añadió que ver involucrados a sus padres fue uno de los aspectos más dolorosos de toda la situación, ya que ellos también vivieron la angustia generada por la polémica.
“Mis papás son personas mayores, entonces que vean eso… Encima que ya sabes que yo la he estado pasando mal porque era primera vez que yo exponía una relación mía a nivel nacional y realmente me dolió que me traicionen”, manifestó.
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Leslie Shaw asegura que Mario Hart la engañó dos veces
Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando la intérprete de ‘La Faldita’ afirmó que Mario Hart le fue infiel en dos oportunidades.
Según relató, inicialmente decidió darle una segunda oportunidad luego de enterarse de una primera traición. Sin embargo, aseguró que posteriormente volvió a descubrir una nueva infidelidad, esta vez vinculada con Korina Rivadeneira, lo que terminó por poner fin definitivo a la relación.
La cantante sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, nunca recibió una disculpa por parte del exchico reality. “Jamás se disculpó. Sus papás fueron a verme al teatro y él me mando rosas cuando estaba ahí cepillando. Me engañó con las dos (Olinda y Korina) y encima quería que yo vaya a barrer y le pague una indemnización, dime la ostra. Yo si lo veo, lo atropello”, comentó.
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La artista cuestiona la reacción de Mario Hart
Además de insistir en que nunca recibió disculpas, Leslie Shaw criticó que Mario Hart decidiera responder legalmente a las expresiones que realizó públicamente tras la ruptura.
Para la cantante, el piloto debió asumir las críticas derivadas de la situación que, según afirma, él mismo generó con las presuntas infidelidades. “Encima que me mande una carta notarial por decirle ‘Daddy Yankee de bolsillo’, aguántate ¿no? No seas cabro, ya la cag, aguanta los insultos hasta que se me pase”*, añadió durante la entrevista.
Con estas palabras, Leslie dejó en evidencia que aún mantiene una postura crítica respecto a la manera en que se desarrolló el conflicto y considera que nunca hubo un reconocimiento de responsabilidad por parte de su expareja.
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Una historia que vuelve a generar repercusión
Las recientes declaraciones de Leslie Shaw reavivaron uno de los romances más mediáticos de la farándula peruana. La relación con Mario Hart fue seguida de cerca por los programas de entretenimiento y ocupó titulares durante varios meses debido a las constantes especulaciones sobre supuestas infidelidades y posteriores enfrentamientos públicos.
En esta oportunidad, la cantante no solo recordó el episodio sentimental, sino que también puso énfasis en las consecuencias personales y económicas que, según afirma, tuvo que afrontar tras el envío de la carta notarial. Leslie aseguró que el proceso le significó gastos en asesoría legal y un momento complicado para su familia, especialmente por el impacto que generó en sus padres.
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Asimismo, insistió en que el aspecto que más le duele es no haber recibido nunca una disculpa por parte de Mario Hart, pese a que, según su versión, ella fue la persona perjudicada por las presuntas infidelidades. La artista reiteró que la exposición pública de aquella relación fue una experiencia dolorosa porque era la primera vez que hacía pública una historia de amor, motivo por el cual vivió con mayor intensidad cada uno de los acontecimientos que rodearon el final del romance.
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