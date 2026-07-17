Enfermedades silenciosas pueden avanzar sin síntomas: ¿por qué un chequeo anual es clave para prevenirlas?

Muchas personas esperan sentir alguna molestia para acudir a un médico, pero existen enfermedades que pueden desarrollarse durante años sin mostrar señales evidentes. La hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones del colesterol, la enfermedad renal e incluso algunos tipos de cáncer pueden avanzar de manera silenciosa, por lo que un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia y evitar complicaciones mayores.
El especialista en medicina interna de la Clínica Anglo Americana, Dr. Andrés Rodríguez, explicó que uno de los errores más frecuentes es asociar la ausencia de síntomas con un buen estado de salud. “La mayoría de personas piensa: ‘me siento bien, así que no necesito ir al médico’. Ese es probablemente el error más frecuente. La prevención sigue siendo la mejor estrategia para proteger nuestra salud y detectar enfermedades antes de que generen complicaciones”, señaló.
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Por ello, los chequeos preventivos cumplen un papel fundamental para conocer el estado general de una persona, identificar factores de riesgo y establecer medidas que permitan reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades o detectarlas en etapas tempranas.
Enfermedades que avanzan sin ser detectadas
La importancia de la prevención cobra especial relevancia en el Perú. Según el Ministerio de Salud (Minsa), más de 5.000.000 de peruanos padecen hipertensión arterial y cerca de la mitad desconoce que tiene esta condición, debido a que suele no presentar síntomas durante sus primeras etapas.
Esta situación también ocurre con otras enfermedades crónicas que pueden permanecer ocultas hasta generar daños mayores. Los controles médicos permiten evaluar indicadores como la presión arterial, niveles de glucosa, colesterol y otros parámetros relacionados con el funcionamiento del organismo.
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El Dr. Rodríguez explicó que el médico internista cumple un rol integral en la salud del adulto, al evaluar el estado general del paciente, coordinar acciones preventivas, orientar el diagnóstico y determinar cuándo es necesario acudir a otros especialistas.
Controles médicos según la edad
El especialista señaló que las necesidades de prevención cambian conforme una persona avanza en edad. Durante la adultez temprana, los chequeos permiten identificar factores de riesgo y establecer una línea base del estado de salud para realizar un seguimiento adecuado.
A partir de los 30 años, cobran mayor importancia los controles de presión arterial, glucosa, colesterol y otros indicadores metabólicos. En tanto, después de los 45 años, se fortalecen las evaluaciones orientadas a detectar oportunamente enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y algunos tipos de cáncer.
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Esta recomendación cobra mayor relevancia si se considera que, según el Minsa, el 40,1 % de los peruanos mayores de 15 años presenta al menos una comorbilidad, como obesidad, diabetes o hipertensión. Por ello, realizar un chequeo preventivo al menos una vez al año permite conocer el estado general de salud y recibir orientación según la edad, antecedentes y factores de riesgo.
Señales de alerta médica
Aunque muchas enfermedades pueden avanzar sin síntomas, existen señales que no deben ser ignoradas y que requieren una evaluación médica para determinar su causa. Identificar estos cambios a tiempo puede facilitar un diagnóstico oportuno y mejorar las posibilidades de tratamiento.
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Entre los principales signos de alerta se encuentran:
- Dolor en el pecho.
- Falta de aire.
- Pérdida de peso involuntaria.
- Sangrados anormales.
- Aparición de bultos o masas.
- Cambios persistentes en los hábitos intestinales o urinarios.
- Dolores de cabeza intensos de inicio reciente.
- Debilidad repentina o alteraciones del habla o la movilidad.
Los especialistas recomiendan no esperar a que aparezcan molestias para acudir a una consulta médica. La prevención permite identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas de mayor complejidad y facilita un seguimiento adecuado de la salud.
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