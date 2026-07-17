Perú

Enfermedades silenciosas pueden avanzar sin síntomas: ¿por qué un chequeo anual es clave para prevenirlas?

Más de cinco millones de peruanos padecen hipertensión arterial y cerca de la mitad desconoce que tiene esta enfermedad debido a la ausencia de síntomas en sus primeras etapas

Guardar
Google icon
Un hombre adulto con gafas y una médica con bata blanca sentados en un consultorio, con un monitor mostrando gráficos, documentos y un teclado sobre un escritorio.
Un paciente peruano realiza un chequeo médico preventivo con una médica internista mientras revisan sus análisis y los indicadores de salud en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas esperan sentir alguna molestia para acudir a un médico, pero existen enfermedades que pueden desarrollarse durante años sin mostrar señales evidentes. La hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones del colesterol, la enfermedad renal e incluso algunos tipos de cáncer pueden avanzar de manera silenciosa, por lo que un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia y evitar complicaciones mayores.

El especialista en medicina interna de la Clínica Anglo Americana, Dr. Andrés Rodríguez, explicó que uno de los errores más frecuentes es asociar la ausencia de síntomas con un buen estado de salud. “La mayoría de personas piensa: ‘me siento bien, así que no necesito ir al médico’. Ese es probablemente el error más frecuente. La prevención sigue siendo la mejor estrategia para proteger nuestra salud y detectar enfermedades antes de que generen complicaciones”, señaló.

PUBLICIDAD

Por ello, los chequeos preventivos cumplen un papel fundamental para conocer el estado general de una persona, identificar factores de riesgo y establecer medidas que permitan reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades o detectarlas en etapas tempranas.

Tres profesionales de la salud examinan a tres pacientes de distintas edades en un consultorio médico. Los pacientes y profesionales sonríen.
Profesionales de la salud realizan exámenes médicos preventivos a pacientes de distintas edades en una clínica moderna, ilustrando la atención continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades que avanzan sin ser detectadas

La importancia de la prevención cobra especial relevancia en el Perú. Según el Ministerio de Salud (Minsa), más de 5.000.000 de peruanos padecen hipertensión arterial y cerca de la mitad desconoce que tiene esta condición, debido a que suele no presentar síntomas durante sus primeras etapas.

Esta situación también ocurre con otras enfermedades crónicas que pueden permanecer ocultas hasta generar daños mayores. Los controles médicos permiten evaluar indicadores como la presión arterial, niveles de glucosa, colesterol y otros parámetros relacionados con el funcionamiento del organismo.

PUBLICIDAD

El Dr. Rodríguez explicó que el médico internista cumple un rol integral en la salud del adulto, al evaluar el estado general del paciente, coordinar acciones preventivas, orientar el diagnóstico y determinar cuándo es necesario acudir a otros especialistas.

Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Salud - MINSA

Controles médicos según la edad

El especialista señaló que las necesidades de prevención cambian conforme una persona avanza en edad. Durante la adultez temprana, los chequeos permiten identificar factores de riesgo y establecer una línea base del estado de salud para realizar un seguimiento adecuado.

A partir de los 30 años, cobran mayor importancia los controles de presión arterial, glucosa, colesterol y otros indicadores metabólicos. En tanto, después de los 45 años, se fortalecen las evaluaciones orientadas a detectar oportunamente enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y algunos tipos de cáncer.

Esta recomendación cobra mayor relevancia si se considera que, según el Minsa, el 40,1 % de los peruanos mayores de 15 años presenta al menos una comorbilidad, como obesidad, diabetes o hipertensión. Por ello, realizar un chequeo preventivo al menos una vez al año permite conocer el estado general de salud y recibir orientación según la edad, antecedentes y factores de riesgo.

Un médico mide la presión arterial de una paciente en un consultorio. Hay una tableta, documentos, un tensiómetro, un estetoscopio y un cuadro anatómico.
Un médico evalúa a una paciente aparentemente saludable midiendo su presión arterial y revisando sus exámenes en una tableta durante una consulta preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta médica

Aunque muchas enfermedades pueden avanzar sin síntomas, existen señales que no deben ser ignoradas y que requieren una evaluación médica para determinar su causa. Identificar estos cambios a tiempo puede facilitar un diagnóstico oportuno y mejorar las posibilidades de tratamiento.

Entre los principales signos de alerta se encuentran:

  • Dolor en el pecho.
  • Falta de aire.
  • Pérdida de peso involuntaria.
  • Sangrados anormales.
  • Aparición de bultos o masas.
  • Cambios persistentes en los hábitos intestinales o urinarios.
  • Dolores de cabeza intensos de inicio reciente.
  • Debilidad repentina o alteraciones del habla o la movilidad.

Los especialistas recomiendan no esperar a que aparezcan molestias para acudir a una consulta médica. La prevención permite identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas de mayor complejidad y facilita un seguimiento adecuado de la salud.

Temas Relacionados

EnfermedadesSaludSíntomasperu-noticias

Más Noticias

Leslie Shaw afirma que Korina Rivadeneira utilizó a Mario Hart para quedarse en Perú: “Ese es su karma”

La cantante retomó uno de los romances más comentados de la farándula peruana y aseguró que la actual esposa del piloto sería su “karma”, una declaración que desató revuelo inmediato en las redes sociales

Leslie Shaw afirma que Korina Rivadeneira utilizó a Mario Hart para quedarse en Perú: “Ese es su karma”

Agenda cultural en Lima del 16 al 22 de julio: ballet con ‘Carmen y Raymonda’, el teatro musical de Marco Zunino, filmotecas y más

Del 16 al 22 de julio, la capital reúne muestras, montajes escénicos, música y actividades de bajo costo con opciones para distintos públicos y varias propuestas de acceso libre

Agenda cultural en Lima del 16 al 22 de julio: ballet con ‘Carmen y Raymonda’, el teatro musical de Marco Zunino, filmotecas y más

Macarena Gastaldo da marcha atrás tras acción legal de Christian Cueva y admite que todo fue falso: “Esa llamada no ha existido”

La defensa del futbolista confirmó que la figura argentina respondió la carta notarial y admitió por escrito que el supuesto contacto nunca ocurrió, aunque el jugador quedó incómodo porque esa aclaración no se hizo ante cámaras

Macarena Gastaldo da marcha atrás tras acción legal de Christian Cueva y admite que todo fue falso: “Esa llamada no ha existido”

Leslie Shaw revela que Mario Hart la engañó con Korina Rivadeneira y Olinda Castañeda: “Jamás se disculpó”

En una charla para 'Chimi Churri', la cantante volvió sobre uno de sus romances más mediáticos y contó que aquella ruptura se volvió aún más dura por la exposición pública

Leslie Shaw revela que Mario Hart la engañó con Korina Rivadeneira y Olinda Castañeda: “Jamás se disculpó”

Kyara Villanella: ¿Quién es Adrián Harboe, su novio presente en el primer acto oficial de Keiko Fujimori?

Tras su aparición junto a la influencer, crecieron las búsquedas sobre el estudiante de Negocios Internacionales, que ya había compartido con ella salidas a conciertos y eventos

Kyara Villanella: ¿Quién es Adrián Harboe, su novio presente en el primer acto oficial de Keiko Fujimori?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ERM 2026: JNE advierte que se requiere más de S/ 261 millones adicionales para garantizar las votaciones de octubre

ERM 2026: JNE advierte que se requiere más de S/ 261 millones adicionales para garantizar las votaciones de octubre

Bebían whisky y bailaban en discoteca mientras custodiaban al presidente: seis escoltas de José María Balcázar fueron separados

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

ENTRETENIMIENTO

Leslie Shaw afirma que Korina Rivadeneira utilizó a Mario Hart para quedarse en Perú: “Ese es su karma”

Leslie Shaw afirma que Korina Rivadeneira utilizó a Mario Hart para quedarse en Perú: “Ese es su karma”

Agenda cultural en Lima del 16 al 22 de julio: ballet con ‘Carmen y Raymonda’, el teatro musical de Marco Zunino, filmotecas y más

Macarena Gastaldo da marcha atrás tras acción legal de Christian Cueva y admite que todo fue falso: “Esa llamada no ha existido”

Leslie Shaw revela que Mario Hart la engañó con Korina Rivadeneira y Olinda Castañeda: “Jamás se disculpó”

Kyara Villanella: ¿Quién es Adrián Harboe, su novio presente en el primer acto oficial de Keiko Fujimori?

DEPORTES

Sporting Cristal anuncia la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti: continuará su carrera en el Mirassol del Brasileirao

Sporting Cristal anuncia la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti: continuará su carrera en el Mirassol del Brasileirao

Beto Da Silva se sincera antes de enfrentar a Sporting Cristal: “Soy hincha, me gustaría regresar”

Santos Laguna rescindió contrato de Pedro Aquino tras mala campaña con Alianza Lima: ¿Dónde jugará el volante peruano?

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación

Francisco Usúcar, entrenador de ADT, compartió una mirada elogiosa hacia Héctor Cúper: “Universitario tiene al técnico de mayor jerarquía en Perú”