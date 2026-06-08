¿Quién es Adrián Harboe, el novio que Kyara Villanella presentó en un live junto a Keiko Fujimori?

La relación entre Kyara Villanella y Adrián Harboe lleva poco menos de un año y el inicio del vínculo se remonta a 2022.

La curiosidad que desató la aparición de Adrián Harboe frente a más de 62 000 usuarios en la transmisión en vivo del 6 de junio llevó a miles de seguidores a buscar quién era el joven que Kyara Villanella Fujimori presentó como su novio durante un live de cocina junto a su madre, la candidata presidencial Keiko Fujimori.

La respuesta estaba, en parte, en las redes sociales de la propia influencer, donde Harboe ya había aparecido en publicaciones previas sin que su identidad fuera del todo conocida por el público general.

Harboe estudia la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Lima y es seguidor del club de fútbol Alianza Lima. Junto a Villanella, ha asistido a eventos culturales y musicales en la capital peruana, entre ellos los conciertos de Bad Bunny y Mon Laferte en Lima, lo que da cuenta de una relación que trasciende las redes sociales y tiene presencia en la vida cotidiana de la pareja.

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Una tierna compilación de momentos felices entre Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe. Desde bailes divertidos y entrenamientos en el gimnasio hasta celebraciones especiales, este video captura la esencia de su relación de casi un año. Video: Kyara Villanella

Casi un año de relación y un comienzo que se remonta a 2022

Según registros en redes sociales, la pareja celebró siete meses de relación el 24 de febrero de este año y se mostró cercana durante el Día de San Valentín. En un TikTok publicado por Villanella, la joven reveló que Harboe comenzó a cortejarla en 2022, aunque en ese entonces ella mantenía una relación con otro joven identificado como Fabrizio, quien le brindaba su apoyo durante su participación en el Miss Teen Universe Perú 2023.

La presentación oficial ante el público llegó de forma espontánea durante el live de repostería. Harboe apareció en pantalla con una camiseta gris y saludó tímidamente con la mano. Al enterarse de que más de 62 000 personas lo observaban en tiempo real, no pudo ocultar los nervios, lo que provocó la pregunta de Villanella: “¿Te va a dar un ataque de pánico?”, entre risas de ella, su madre y su tía ahí presentes.

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Para romper el hielo, la tía de Kyara le ofreció un trozo del postre que preparaban, y Harboe lo probó ante las cámaras, ganando la aprobación de la familia con su reacción.

En medio de una transmisión en vivo mientras cocinaban, Kyara Villanella sorprendió a todos al presentar a su enamorado, Adrián. Mira la divertida reacción de todos al enterarse de que los veían más de 62,000 personas. Video: Keiko Fujimori

Quién es Kyara Villanella, la influencer que marcó distancia de su madre

Kyara Villanella, nacida en 2007, creció expuesta a la vida pública desde pequeña como hija mayor de Fujimori. Durante años acompañó a su madre en actividades de campaña y eventos de Fuerza Popular, hasta que construyó una presencia propia en el mundo del modelaje, los certámenes de belleza y las redes sociales.

A inicios de 2022 participó en el Miss Perú La Pre, donde figuró entre las ganadoras junto a Gaela Barraza —hija del cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza— y Alondra Huarac. Posteriormente debutó como imagen de una colección de ropa de la empresaria Alejandra Baigorria.

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Su momento de mayor visibilidad individual llegó a inicios de 2026, cuando se distanció públicamente de una postura de su madre sobre el aborto en casos de violación. Fujimori había declarado que, incluso en esa circunstancia, aconsejaría a sus hijas continuar con el embarazo. Villanella respondió con un comunicado en su cuenta de Instagram.

Adrián Harboe apareció ante más de 62.000 usuarios en el live de Keiko Fujimori y Kyara Villanella durante una transmisión de cocina.

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético planteado —una violación—, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. Que seamos familia no significa que pensemos igual”, escribió en aquel entonces.

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Ahora, el postre que la familia preparó durante esa transmisión en vivo fue llevado al desayuno electoral de Keiko Fujimori en el distrito de San Juan de Lurigancho el propio 7 de junio, jornada en que los peruanos acudieron a las urnas para definir entre Fujimori y el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.