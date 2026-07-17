Magdyel Ugaz respondió a Amor y Fuego tras las declaraciones de Sergio George y afirmó que le tiene cariño y admiración: “Es un caballero”. Willax TV.

Magdyel Ugaz respondió por primera vez ante cámaras qué hay entre Sergio George y ella, luego de que el productor musical confirmara que se están “conociendo”.

La actriz fue abordada por el equipo de 'Amor y Fuego’ y, aunque evitó entrar en detalles sobre su vida privada, sí dejó claro el respeto y el cariño que siente por él. “Es un caballero”, afirmó.

La declaración llega después de la entrevista que George ofreció en Radio Panamericana, donde habló del vínculo con Ugaz y reveló un detalle que elevó la conversación en redes: fue él quien organizó el cumpleaños de la actriz.

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La respuesta de Magdyel Ugaz en ‘Amor y Fuego’: “Es un caballero”

Al ser consultada por el reportero del programa de espectáculos, Magdyel Ugaz eligió una respuesta medida. Reconoció admiración por Sergio George y destacó su trato, pero evitó etiquetar la relación.

“¿Qué relación hay con Sergio George?”, le preguntó el periodista. Ugaz respondió: “Es una persona a la que admiro, a la que le tengo mucho cariño, un caballero, no puedo decirte más”.

Cuando el reportero insistió y le recordó que George había dicho que se están conociendo, la actriz mantuvo el tono y explicó su propia lectura de esa frase.

“Él ha dicho que se están conociendo. ¿A qué se refiere?”, fue la repregunta. Ugaz contestó, algo nerviosa: “No sé. O sea que nos estamos conociendo como personas”.

Magdyel Ugaz responde qué pasa con Sergio George: “Es un caballero y lo admiro”

La versión de Sergio George: “Comunicado oficial: nos estamos conociendo”

Días antes, Sergio George había decidido poner fin a los rumores en una entrevista con Giovanna Valcárcel en Radio Panamericana. Allí confirmó el acercamiento y lo anunció como un “comunicado oficial”.

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“Comunicado oficial: nos estamos conociendo”, dijo.

En ese mismo diálogo, reveló que tuvo un rol central en el cumpleaños de Ugaz: “Yo le organicé el cumpleaños a Magdyel”, afirmó, un dato que sorprendió porque en la celebración también se difundieron imágenes de George cargando la torta y dedicándole una canción romántica a la actriz.

Además, el productor no escatimó elogios hacia ella. “Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”, añadió, al contar que el contacto entre ambos habría empezado tiempo atrás y que luego se reencontraron.

El productor musical Sergio George fue sorprendido en una entrevista al ser consultado por su relación con la actriz Magdyel Ugaz. ¡Incluso confesó que le organizó su fiesta de cumpleaños y que se están conociendo! Video: Instagram Radio Panamericana

Cumpleaños con invitados conocidos y un gesto que se volvió tema

La celebración se convirtió en un foco de conversación por la presencia de Sergio George y por la atención que generó su participación en el cumpleaños. Entre los asistentes se mencionó a figuras como Gisela Valcárcel, Gianella Neyra, Mónica Sánchez y Cristian Rivero, pero fue el productor quien acaparó titulares por el gesto romántico y por el posterior anuncio en radio.

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Ese conjunto de señales —el cumpleaños, la torta, la canción y el “comunicado oficial”— impulsó el interés por conocer la versión de Magdyel. La actriz, sin embargo, se mantuvo fiel a su estilo: contesta lo justo y protege su privacidad.

La presencia del reconocido productor en la fiesta de la actriz llamó la atención en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en comentar la química y los gestos compartidos durante la velada. TiKTOK

“De mi vida privada no hablo”: la postura de Magdyel y su próximo viaje

Ugaz explicó que, a sus 42 años, no le gusta exponer su vida sentimental y remarcó que su prioridad está en el trabajo. Antes de cerrar sus declaraciones, contó que se irá al extranjero cuando termine sus grabaciones.

“Me voy a Dominicana terminando la novela para hacer una película, así que nada, abriéndome a posibilidades, a que salgan cosas lindas y eso (...) Ustedes saben que de mi vida privada no hablo. Agradecida de cumplir 42 años. Han pasado cosas en mi vida y aquí estamos”, finalizó.

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Con esa frase, Magdyel dejó un mensaje doble: por un lado, no niega el acercamiento; por otro, marca límites claros respecto a cuánto está dispuesta a contar.

Ugaz anunció que viajará a Dominicana al terminar la grabación de la novela para hacer una película.. Amor y Fuego.