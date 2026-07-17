Beto Da Silva se sincera antes de enfrentar a Sporting Cristal: “Soy hincha, me gustaría regresar”

El delantero de Deportivo Garcilaso confesó que mantiene intacto su cariño por el club rimense y no descartó un regreso en el futuro. (Video: INKADIGITAL TV)

Beto Da Silva volverá a pisar el estadio Alberto Gallardo, pero esta vez como rival de Sporting Cristal. El delantero de Deportivo Garcilaso será una de las principales atracciones del duelo correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2026 y, en la antesala del compromiso, sorprendió al reconocer que mantiene intacto su cariño por el club rimense e incluso confesó que le gustaría vestir nuevamente la camiseta ‘celeste’ en el futuro.

El atacante, formado en las divisiones menores de la institución del Rímac aseguró que nunca ha ocultado su hinchaje y dejó abierta la posibilidad de regresar si se presenta la oportunidad. Sin embargo, aclaró que hoy su prioridad es defender los intereses del equipo cusqueño y empezar el Clausura con un triunfo en condición de visitante.

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Durante su diálogo con la prensa local, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de regresar al club donde debutó como profesional. Su respuesta fue clara y dejó en evidencia el vínculo que todavía mantiene con el cuadro bajopontino.

“Sin duda me gustaría regresar a Sporting Cristal, yo soy hincha, siempre lo dije y nunca lo voy a negar, así que si se da en algún momento, yo estaré muy feliz, por supuesto. Pero ahorita lo único que pienso es en Garcilaso y en el triunfo de mañana”, expresó.

Las declaraciones del delantero ilusionan a más de un hincha rimense, aunque por ahora su presente está completamente ligado al conjunto cusqueño, con el que buscará ser protagonista en el segundo torneo de la temporada.

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Beto Da Silva reveló su deseo de volver a Sporting Cristal. Crédito: Prensa Garcilaso

Su regreso al Alberto Gallardo

Más allá del componente sentimental, Da Silva aseguró sentirse motivado por volver a jugar en el Alberto Gallardo, escenario donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera antes de iniciar su experiencia en el extranjero.

El atacante señaló que Deportivo Garcilaso tiene como objetivo arrancar el Clausura con una victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

“Feliz de poder volver al Gallardo después de mucho tiempo. La expectativa es venir por el triunfo. Creo que el primer partido es muy importante para lo que viene. Lo que queremos es pelear arriba y sabemos que tenemos la necesidad y la obligación de siempre sumar puntos”, indicó.

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El encuentro entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso marcará el inicio del camino de ambos equipos en el Torneo Clausura, un certamen que suele ser determinante en la lucha por el título nacional.

Da vuelta a la página tras la eliminación

Antes del inicio del Clausura, Deportivo Garcilaso sufrió un duro revés al quedar eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga tras caer por penales frente a Moquegua. No obstante, Da Silva aseguró que el plantel ya dejó atrás ese resultado y ahora está concentrado únicamente en el campeonato local.

“La verdad que siempre duele perder, independiente del torneo que sea. Pero lo importante es ahora ya darle vuelta a la página. El Clausura es el torneo que en realidad nosotros nos estamos enfocando. Yo no tuve la oportunidad de jugar en Moquegua. Hay varios más que tampoco fueron a jugar. Así que hoy ya estamos con la gran mayoría para afrontar este partido”, dijo.

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El delantero explicó que varios habituales titulares no participaron en ese compromiso y que el equipo llegará con la mayor parte de su plantel disponible para el debut en el Clausura.

Beto Da Silva ha encontrado estabilidad en Deportivo Garcilaso. Crédito: Liga 1

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se enfrentarán este viernes 17 de julio desde las 15:15 horas, en el estadio Alberto Gallardo, por la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

El compromiso marcará el esperado regreso de Beto Da Silva al recinto rimense, aunque esta vez defendiendo los colores del cuadro cusqueño. Mientras sueña con volver algún día al club del que es hincha, el delantero buscará amargarle el estreno a Sporting Cristal y darle a Garcilaso un comienzo ideal en el segundo torneo de la temporada.

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