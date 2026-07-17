Perú

Descartan indulto a Pedro Castillo: “No está ni entre los rumores”, revelan desde el Ejecutivo

El titular del MTPE, Flavio Cruz, además, rechaza versiones sobre una posible gracia presidencial para el exmandatario y asegura que no existe ninguna solicitud en trámite

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Pedro Castillo (Foto: Andina)
Pedro Castillo (Foto: Andina)

El Ejecutivo descartó que evalúe la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, quien cumple condena por conspiración para la rebelión tras el intento de disolución del Congreso de la República y reorganización de instituciones ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Así lo confirmó el titular dle Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Flavio Cruz. “Ayer tuvimos consejo de ministros y en ningún caso se tocó el tema, no está en la agenda ni siquiera entre los rumores”, indicó ante las consultas de la prensa.

Las declaraciones se producen en medio de un renovado debate sobre la situación jurídica de Pedro Castillo, a raíz de recientes iniciativas y pronunciamientos sobre su permanencia en prisión.

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“A veces pareciera que se pone en la agenda del país. Al menos en términos formales dentro del Consejo no se habló de eso”, enfatizó Cruz al ser consultado por la prensa.

La postura coincide con la expresada en mayo por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien sostuvo que un eventual indulto para Pedro Castillo “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”. En el mismo sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que no existe ningún pedido de indulto en trámite.

El debate sobre una posible liberación del exjefe de Estado se avivó tras la difusión de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que cuestionó la legalidad de su detención y recomendó su liberación. El documento, sin embargo, no tiene carácter vinculante y ha generado interpretaciones diversas en el ámbito político y jurídico.

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12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ
12/10/2022 El expresidente de Perú Pedro Castillo POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ

Defensa formaliza nuevo pedido de gracia presidencial

El pasado 10 de julio, la defensa del expresidente formalizó un nuevo pedido de gracia presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de lograr la liberación de Pedro Castillo antes del 28 de julio.

El abogado Luis Roel explicó que la solicitud no cumple los requisitos legales. “El proceso judicial contra Castillo está en etapa de apelación ante la Corte Suprema”, remarcó Roel, quien descartó que existan condiciones para que se apruebe la gracia común o el indulto.

El pedido se sustenta en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política del Perú y no invoca razones de salud ni argumentos humanitarios. La defensa apela a la gracia común, mecanismo que podría aplicarse a un procesado sin sentencia firme si el plazo de instrucción excedió el doble de su término más su ampliatoria.

Según el abogado, ese supuesto no se cumple en el caso de Castillo, cuya condena de 11 años, cinco meses y 15 días sigue en apelación y no es firme.

Las solicitudes anteriores de indulto y gracia presidencial fueron archivadas por no cumplir los requisitos procesales. El Ministerio de Justicia declaró inadmisible un pedido presentado por el abogado Walter Ayala y otorgó un plazo para subsanar observaciones, que ya venció.

Roel señaló que, sin la firma del ministro de Justicia, ningún acto presidencial en materia de gracias tiene validez. “No firmaré ninguna resolución que beneficie a Castillo, tras concluir que no existen condiciones jurídicas para conceder el indulto común, el indulto humanitario, el derecho de gracia ni la conmutación de penas”, dijo anteriormente Luis Jiménez, actual titular del sector.

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