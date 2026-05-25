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Franco Navarro Jr. reveló la primera salida de Alianza Lima, y si Renato Tapia es opción: “Quién no quisiera tenerlo”

El gerente deportivo se refirió a las movidas del plantel ‘blanquiazul’ con miras al Torneo Clausura 2026 y de la posibilidad del ‘Cabezón’

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El gerente deportivo del club 'blanquiazul' confirmó la primera salida de cara al segundo semestre del año y si Renato Tapia es opción. (Video: L1 MAX / Al Límite)

El triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Los Chankas en Matute selló la consagración del equipo como ganador del Torneo Apertura 2026, a falta de una fecha para el cierre. El plantel dirigido por Pablo Guede destacó por su cohesión interna y por el liderazgo del técnico, factores que permitieron convertir el primer trofeo doméstico del año en una realidad para la hinchada ‘blanquiazul’.

El gerente deportivo, Franco Navarro Jr., hizo énfasis en el valor colectivo del grupo tras confirmarse el título. “Quiero destacar al plantel que está ahora porque de verdad ha hecho una campaña espectacular. Es el primer paso porque el objetivo del club es salir campeón a fin de año”, subrayó en primera instancia en el programa Al Límite.

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El joven directivo analizó el rendimiento y la conformación del equipo en este semestre: “Tenemos un buen plantel, bien conformado. Seguramente puede haber oportunidades de mercado porque va a ser muy largo. Hay casi dos meses y medio para poder incorporar por la para del Mundial”, explicó.

Navarro Mandayo resaltó que la plantilla, salvo una excepción, tiene contratos vigentes por al menos un año más. “Salvo Aquino que vence contrato, los demás tienen uno o dos años de contrato más”, indicó.

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

En relación a la salida de Pedro Aquino, Navarro Jr. fue enfático: “Pedro Aquino vence su préstamo ahora y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna, así que va a volver para allá”. El mediocampista, que jugó a préstamo en Alianza Lima desde mediados del año pasado, deberá regresar a México.

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El comentarista Diego Rebagliati amplió la información: “Tengo entendido que va a regresar a México y se va a operar, me comentaron eso”, señaló en referencia a la situación física de la ‘Roca’.

La confirmación de la baja de Aquino obliga a la directiva a considerar alternativas para reforzar el mediocampo de cara al segundo semestre, aunque Navarro Jr. reiteró que no se tomarán decisiones apresuradas.

Pedro Aquino – Alianza Lima – Pablo Guede – Liga 1 – Perú – deportes – 14 abril
Pedro Aquino solo jugó un partido oficial con Alianza Lima el 2026. - créditos: Difusión

Franco Navarro Jr. sobre posible interés de Alianza Lima en Renato Tapia

En las últimas semanas, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Renato Tapia recale en Alianza Lima para el Torneo Clausura. Franco Navarro Jr. respondió con cautela ante la consulta sobre el mediocampista de la selección peruana. “Lo leí y quién no quisiera tener a Renato Tapia en el equipo, pero creo que el torneo está en desarrollo, falta una fecha. No es el momento de hablar de refuerzos ni de salidas”, declaró.

El gerente deportivo apuntó que las incorporaciones deben responder a una necesidad real: “No se trata de traer por traer, sino que vea el cuerpo técnico que le sirva para lo que se le viene a fin de año”.

Renato Tapia – Al Wasl FC - Selección Peruana – Perú – deportes – 12 mayo
Renato Tapia viene teniendo continuidad en Al Wasl con 29 partidos jugados. - créditos: Al Wasl

Pablo Guede se incomodó con periodista sobre posibles refuerzos para Alianza Lima

La obtención del Torneo Apertura generó una gran expectativa mediática en torno a los próximos pasos del club, especialmente en cuanto a la llegada de refuerzos. Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Los Chankas, Pablo Guede protagonizó un momento tenso con un periodista que le consultó sobre eventuales incorporaciones para el Clausura.

Ante la pregunta, el argentino respondió con visible molestia: “¿De verdad me vas a preguntar eso hoy? ¡Dale! Hace exactamente media hora que acaba de terminar esto. ¿Crees que voy a tener la capacidad para pensar en eso? Ninguna posibilidad. Hazme otra (pregunta) si quieres, no hay problema, para que no pierdas el turno”. El técnico evitó profundizar en el tema, centrando su atención en el logro reciente y dejando claro que las decisiones sobre refuerzos se analizarán en el momento adecuado.

La reacción de Guede reflejó la intención del comando técnico y la directiva de no desviar el foco tras la consagración. En Alianza Lima, tanto dirigentes como cuerpo técnico coinciden en la importancia de sostener la calma y la planificación para afrontar la segunda parte del año y la pelea por el título nacional.

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