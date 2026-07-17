Recuperan terreno de más de 13 mil m2 ocupado por más de 20 años en Santa Anita para nueva sede de brevetes

Un agente de la Procuraduría Pública Municipal de Lima supervisa la recuperación de un predio en el distrito de Santa Anita en Lima, Perú, para la construcción de una nueva sede de licencias de conducir. (Foto: Municipalidad de Lima)

La Municipalidad Metropolitana de Lima recuperó un predio de aproximadamente 13.000 m² en Santa Anita que permanecía ocupado ilegalmente desde hace más de 20 años. El inmueble, ubicado en la avenida 22 de Julio (antes Separadora Industrial) y avenida Los Ángeles, será destinado a la implementación de un nuevo local para la emisión de licencias de conducir.

La recuperación del terreno se realizó luego de un proceso judicial liderado por la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima, debido a que el espacio era utilizado por personas que desarrollaban actividades económicas sin autorización. La intervención contó con la coordinación del Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, informó la comuna limeña.

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Con la habilitación de esta nueva sede, la municipalidad busca ampliar la atención para los ciudadanos que realizan trámites relacionados con la obtención y entrega de brevetes. El local se sumará a los puntos de atención que ya funcionan en Comas y el Cercado de Lima, además de la plataforma virtual y los centros MAC habilitados en diferentes zonas de la capital.

Un comunicado oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima informa sobre la recuperación de un predio de 13.000 m² en Santa Anita, destinado a la emisión de licencias de conducir. (Foto: Municipalidad de Lima)

Invadieron terreno municipal de 13.000 m² durante más de 20 años

El predio recuperado se encuentra en la intersección de la avenida 22 de Julio, antes conocida como Separadora Industrial, y la avenida Los Ángeles, en el distrito de Santa Anita. Según informó la Municipalidad de Lima, el inmueble tiene una extensión aproximada de 13.000 metros cuadrados y permaneció ocupado durante más de veinte años.

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La recuperación fue resultado de un proceso judicial impulsado por la Procuraduría Pública de la comuna limeña, que permitió ejecutar la medida para que el municipio retome la administración del espacio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el terreno era utilizado por personas que “venían lucrando con actividades económicas” en el lugar, pese a que se trataba de un inmueble de propiedad municipal.

La comuna destacó que la ejecución de la medida se realizó “en coordinación con el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú”, con el propósito de garantizar “el derecho de la propiedad y las garantías conforme a Ley”.

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Funcionarios de la Procuraduría Pública Municipal de Lima revisan documentos durante la recuperación de un predio en Santa Anita para una nueva sede de licencias de conducir. (Foto: Municipalidad de Lima)

Tras la intervención, la municipalidad informó que continuará con las acciones destinadas a recuperar inmuebles municipales que se encuentren ocupados de manera irregular y que puedan ser utilizados para brindar servicios a los vecinos.

Santa Anita tendrá nueva sede para emisión de brevetes

Luego de recuperar el terreno, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que el espacio será acondicionado para funcionar como una nueva sede de emisión de licencias de conducir.

Según el comunicado, la decisión fue dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, con el objetivo de ampliar los puntos de atención disponibles para los ciudadanos que buscan obtener, renovar o realizar trámites vinculados al brevete.

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“En las instalaciones del predio recuperado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, implementará un nuevo local de emisión de licencias de conducir”, reza el pronunciamiento.

DNI vigente, comprobante de pago y lapicero son los elementos básicos que debes llevar contigo para rendir el examen de reglas y continuar con el proceso para obtener tu licencia. (Andina)

Estas son las sedes actuales para tramitar licencias de conducir en Lima

La recuperación del predio en Santa Anita forma parte de la estrategia de la Municipalidad Metropolitana de Lima para ampliar sus servicios y ofrecer más puntos de atención para los ciudadanos que realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir.

Actualmente, la comuna cuenta con sedes habilitadas para atender distintos procedimientos relacionados con los brevetes. Una de ellas se encuentra en el Centro Vial Norte de Comas, donde se concentran los exámenes de conocimientos y habilidades de conducción para quienes buscan obtener una licencia clase A.

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Mafias de licencias operan en el nuevo centro de trámites en Comas y multiplican las ofertas exprés | ANDINA

Además, la Municipalidad de Lima habilitó una sede en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, orientada principalmente a trámites como duplicado, revalidación y examen de conocimiento. Este punto de atención permite que los usuarios puedan realizar parte del proceso en una zona céntrica de la capital y busca reducir la carga en otros locales con mayor demanda.

A estos espacios se suman la plataforma de trámites virtuales y los centros MAC implementados en diferentes puntos de la ciudad, alternativas que permiten a los ciudadanos acceder a determinados servicios relacionados con la emisión y entrega de licencias.

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