Peruano de 22 años conquista el título nacional de la pizza y llevará el sabor de Oxapampa al Mundial de Italia 2027

Un joven pizzaiolo de Oxapampa ganó la tercera edición del Campeonato Nacional de la Pizza Perú. Composición: Infobae

La competencia profesional de la pizza en Perú ya definió al representante nacional que competirá en el principal certamen internacional del rubro. Tras varios días de evaluación técnica, un joven pizzaiolo de Oxapampa obtuvo el primer lugar y asumirá la responsabilidad de representar al país en Italia durante 2027.

El resultado refleja la participación de profesionales procedentes de distintas regiones del país, quienes se reunieron en Lima para medir sus habilidades en una competencia especializada desarrollada dentro de una de las principales ferias del sector gastronómico. La convocatoria reunió propuestas con distintos estilos y permitió mostrar la evolución de la pizza artesanal en el ámbito nacional.

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La elección del campeón también marca el inicio de una nueva etapa de preparación con miras al Campeonato Mundial de la Pizza, encuentro que cada año reúne a especialistas de decenas de países. El representante peruano contará con varios meses para perfeccionar su propuesta antes de enfrentar la competencia internacional.

La organización del certamen nacional señaló que la iniciativa busca ampliar las oportunidades para profesionales de cualquier región del país y fortalecer la presencia peruana en escenarios especializados de alcance mundial.

Un joven de Oxapampa obtiene el título nacional

Amadeo Evaristo Encarnación, de 22 años y representante de la pizzería Bonna Wasi, consiguió el primer lugar en la tercera edición del Campeonato Nacional de la Pizza Perú. Con este resultado, obtuvo la clasificación para representar al país en el Campeonato Mundial de la Pizza, previsto para abril de 2027 en Parma, Italia.

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El campeonato nacional se desarrolló entre el 8 y el 11 de julio de 2026 dentro de Gastromaq 2026. Durante cuatro jornadas participaron pizzaiolos procedentes de Lima, Ica, Trujillo, Chimbote, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancayo, Oxapampa y otras ciudades.

El podio quedó integrado por Amadeo Evaristo Encarnación, de Bonna Wasi (Oxapampa), en el primer lugar; Juan José Condori, de Juanjo’s Pizza (Lima), en el segundo puesto; y Renzo Solís, de Clarenz Trattoria (Chimbote), en la tercera posición.

Parma volverá a reunir a especialistas de más de 50 países

Amadeo Evaristo Encarnación representará al Perú en el Campeonato Mundial de la Pizza de Parma, Italia, en abril de 2027. Difusión

El Campeonato Mundial de la Pizza nació en 1991 y cada edición reúne en Parma a cientos de pizzaiolos profesionales provenientes de más de 50 países. Durante tres días de competencia, el jurado califica aspectos relacionados con la técnica, la creatividad, el dominio de la masa, la cocción y la calidad del producto.

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El campeón peruano de 2026 llegará al certamen tras un periodo de preparación previo al encuentro internacional. Ese proceso forma parte del esquema establecido por el Campeonato Nacional de la Pizza Perú, que selecciona al representante nacional con varios meses de anticipación.

La presencia peruana en este escenario internacional mantiene continuidad desde 2022 bajo la dirección de Angello Bertini, representante del Perú en el Campeonato Mundial de la Pizza. Según la información de la organización, el proceso comenzó con un único participante y con el paso de las ediciones permitió conformar una delegación nacional.

Organización destaca el acceso de profesionales de todo el país

Angello Bertini, fundador y director del Campeonato Nacional de la Pizza Perú, explicó el propósito de la competencia y el alcance del proyecto. “El propósito de este campeonato nunca fue únicamente elegir al mejor pizzaiolo del Perú. Nació para abrir una puerta al mundo. Queremos que cualquier profesional, sin importar en qué ciudad viva, tenga la oportunidad de representar al país en los escenarios más importantes de la pizza internacional. Hoy esa oportunidad la tiene un joven de Oxapampa, que llevará a Italia no solo su talento, sino también la identidad gastronómica y los ingredientes que hacen único al Perú”, señaló.

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La organización indicó que el campeonato busca descubrir nuevos talentos y ofrecer una vía de acceso hacia competencias internacionales para profesionales provenientes de distintas ciudades del país.

Antecedentes y preparación rumbo a la edición de 2027

La competencia se realizó del 8 al 11 de julio durante Gastromaq 2026. Difusión

La organización recordó que Juan Pablo Bamondi, ganador de la primera edición del Campeonato Nacional de la Pizza Perú, consiguió posteriormente el séptimo lugar en su categoría durante el Campeonato Mundial de la Pizza en Parma, resultado que figura entre las mejores actuaciones peruanas en ese certamen.

El Campeonato Nacional de la Pizza Perú mantiene como función principal seleccionar al representante nacional para

. Ese calendario permite desarrollar un periodo de preparación antes de competir frente a representantes de distintos países.

La edición 2026 contó con el respaldo de las harinas italianas Le 5 Stagioni y Equipamiento de Cocina como aliados oficiales. También participaron Gastromaq, Danilza Market e Ico Foodservice, empresas mencionadas por la organización como parte del desarrollo del campeonato y de las actividades orientadas al fortalecimiento del sector pizzero peruano.

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