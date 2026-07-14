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Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Regresa el campeonato nacional con duelos emocionantes mientras se define al campeón del Mundial 2026: Alianza Lima recibe a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT, Sporting Cristal hará lo suyo con Deportivo Garcilaso

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Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La espera terminó: regresa la Liga 1 2026 este fin de semana. Una nueva lucha arrancará para Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Boys, Melgar y los otros 13 equipos que buscarán alcanzar la gloria, asegurar sus cupos a torneos internacionales y salvarse de la baja.

El telón del Torneo Clausura iniciará a la par de la definición del campeón del Mundial 2026, y los hinchas podrán vivir ambas emociones. Los ‘blanquiazules’ buscarán asegurar el trofeo para coronarse campeones nacionales, mientras que la ‘U’ tendrá su última chance de ilusionarse con el tetracampeonato, y los ‘cerveceros’ están obligados a revertir el mal momento que los tiene comprometido en el fondo de la tabla.

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Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs FBC Melgar (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Sporting Cristal - Liga 1 – Torneo Clausura – Perú – deportes – 16 junio
La primera página del Clausura se escribirá entre Cajamarca, Lima y Cusco. La agenda del viernes incluye duelos de peso y un nuevo capítulo del histórico Clásico del Sur. (Liga 1)

Así llegan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal al debut del Torneo Clausura 2026

El fixture del Torneo Clausura genera expectativas entre los hinchas por la dinámica que proponen los primeros partidos. Alianza Lima iniciará su campaña frente a Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, con la mira puesta en consolidar su candidatura al título desde el primer encuentro.

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Por su parte, Universitario enfrentará una salida exigente en su debut, ya que visitará a ADT en Tarma, una plaza tradicionalmente compleja por las condiciones de altura y el respaldo local. El club crema, vigente campeón, se verá exigido desde el inicio con un calendario que lo obliga a sumar fuera de casa si pretende revalidar su corona.

El arranque del Clausura también plantea desafíos logísticos para Sporting Cristal y Cienciano. Ambos conjuntos tendrán que disputar sus primeros encuentros del torneo local justo antes de afrontar compromisos internacionales. Sporting Cristal jugará ante Bragantino y Cienciano se medirá con Lanús en los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana, lo que obliga a los cuerpos técnicos a planificar la rotación del plantel y gestionar esfuerzos para responder en ambos frentes.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.

Dónde ver los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

La primera jornada del Torneo Clausura 2026 llega acompañada de una cobertura asegurada para los seguidores en todo el país. L1 Max será el único canal autorizado para la transmisión en directo de los partidos de la fecha inaugural, con acceso garantizado a través de los principales servicios de televisión por suscripción, entre los que se encuentran Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Quienes prefieran opciones digitales pueden recurrir a Liga 1 Play, la plataforma que permite ver los encuentros en vivo desde teléfonos móviles y computadoras. Esta aplicación se presenta como una alternativa práctica para quienes se encuentran fuera de casa o buscan flexibilidad en el acceso a los partidos.

Para los hinchas que desean seguir cada detalle más allá de la pantalla, Infobae Perú pondrá a disposición un servicio especial durante la fecha 1. El portal ofrecerá cobertura previa, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles y jugadas claves, así como declaraciones de protagonistas tras los partidos. De este modo, los aficionados podrán mantenerse informados sobre los resultados y acontecimientos más relevantes de la jornada, tanto por televisión como por medios digitales.

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