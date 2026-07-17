Los éxitos de Bad Bunny en el Teatro Municipal de Surco en un concierto de música clásica a la luz de las velas

A member of the audience takes a picture during the Thandeka String Quartet's, Christmas classic concert at Star Theatre, in Cape Town, South Africa, December 18, 2025. REUTERS/Esa Alexander

El Teatro Municipal de Surco acoge el Candlelight: Tributo a Bad Bunny, un concierto de música clásica en el que el Cuarteto Arawi reinterpreta los grandes éxitos del artista puertorriqueño Bad Bunny bajo la tenue luz de las velas. La propuesta, organizada por Fever dentro de su exitosa serie Candlelight, transforma temas de reggaetón y trap latino en arreglos para cuarteto de cuerdas durante una hora de duración.

El evento llega a Lima como parte de una gira que ya ha pasado por ciudades como París, Madrid, Toronto, Los Ángeles y Miami, y que también alcanzó otras capitales latinoamericanas. La experiencia convierte canciones diseñadas para estadios en una propuesta de cámara: sin amplificación masiva, sin efectos de luz estridentes, solo cuatro instrumentistas y el parpadeo de las velas.

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Puerto Rican singer Bad Bunny performs during one of his "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" concerts in Madrid, Spain, June 15, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

La elección del repertorio refleja el catálogo más reconocido del artista. El programa tentativo incluye “NUEVAYol”, “Si Estuviésemos Juntos”, “La Canción”, “La Noche de Anoche”, “Yonaguni”, “Moscow Mule”, “Callaíta”, “Ojitos Lindos”, “Me Porto Bonito”, “Tití Me Preguntó”, “Un 100xto”, “BAILE INoLVIDABLE” y un medley de “DtMF – La Mudanza”. Varios de esos temas pertenecen a Debí Tirar Más Fotos, el sexto álbum de estudio del artista, que se convirtió en el disco más reproducido del planeta en Spotify durante 2025, con aproximadamente 7.700 millones de streams.

El peso del repertorio elegido no es casual. Bad Bunny cerró 2025 como el artista más escuchado del mundo en Spotify por cuarta vez, con casi 20.000 millones de reproducciones acumuladas en el año, y Billboard lo coronó como el artista pop más grande de esa temporada, por encima de Taylor Swift y Kendrick Lamar. La serie Candlelight aprovecha esa popularidad para llevar su música a un formato que hasta hace pocos años parecía reservado exclusivamente al repertorio académico.

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Visitors attend the Museums by Candlelight event at Fort St. Angelo during an evening of candlelit heritage sites in Vittoriosa, Malta, April 18, 2026. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

El cuarteto que traduce el reggaetón al lenguaje de las cuerdas

Los intérpretes del concierto en Lima son los músicos del Cuarteto Arawi, agrupación peruana de cuerdas que asume el reto de trasladar los patrones rítmicos del reggaetón y el trap a la escritura para violines, viola y violonchelo. La adaptación de este tipo de música al formato de cámara exige reconfigurar la base electrónica y los beats en líneas melódicas y armónicas que mantengan la identidad de cada canción.

La serie Candlelight se ha consolidado como una plataforma global para este tipo de cruces entre géneros. Desde su expansión en los últimos años, Fever ha llevado tributos similares a artistas como Coldplay, Queen, Taylor Swift, Adele, Michael Jackson y Juan Gabriel, todos bajo el mismo concepto: recintos con capacidad limitada, iluminación exclusiva con velas y un programa de entre 60 y 75 minutos sin intervalos.

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Los éxitos de Bad Bunny al Teatro Municipal de Surco en un concierto de música clásica a la luz de las velas

Un teatro con acceso para todos los públicos

El Teatro Municipal de Surco, ubicado en la calle Sacramento 236, en el distrito de Santiago de Surco, es el escenario del evento. El recinto cuenta con accesibilidad para personas en silla de ruedas o con muletas en la Zona A, y las puertas abren 45 minutos antes del inicio de la función. Una vez comenzada la actuación, no se permite el acceso, condición habitual en los conciertos Candlelight para preservar el ambiente del espectáculo.

La distribución de butacas se organiza en cuatro zonas —A, B, C y D— y los asientos se asignan por orden de llegada dentro de cada zona. El evento está abierto a partir de los 8 años; los menores de 16 deben asistir acompañados por un adulto. El teatro no dispone de estacionamiento propio.

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Lit candles are kept on the floor as people take part in a candlelight vigil in memory of people who died during the protest against anti-corruption triggered by a social media ban, which was later lifted, in Kathmandu, Nepal, September 13, 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

Entradas y otras fechas Candlelight en Lima

Las entradas para el Candlelight: Tributo a Bad Bunny en Lima están disponibles a través de la plataforma Fever, donde también se puede seleccionar la fecha y el horario preferidos. Los precios varían según la zona elegida dentro del teatro.

Quienes busquen otras propuestas dentro de la misma serie tienen opciones próximas en la ciudad: el Candlelight: Tributo a Queen en el Museo de Arte de Lima (MALI) el 2 de agosto, el Candlelight: Tributo a Adele en el Teatro Principal Manuel A. Segura con fechas entre el 18 de septiembre y el 6 de diciembre, y el Candlelight: Tributo a Taylor Swift en el Teatro NOS el 19 de octubre, entre otros.

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