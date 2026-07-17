Carlos Alcántara niega infidelidad y responde a los rumores: “He estado casado 31 años y siempre he sido fiel”

Carlos Alcántara afirmó que en sus 31 años de matrimonio con Jossie Lindley “siempre” fue fiel. YouTube: 'Aquí entre nos'.

Carlos Alcántara negó haber sido infiel a su esposa, Jossie Lindley, y aseguró que durante su matrimonio mantuvo fidelidad. El actor se pronunció ante los comentarios que circulan en redes sociales sobre su vida sentimental, especialmente desde que se le ha visto en salidas nocturnas y en reuniones sociales.

El popular “Cachín” insistió en que hoy está en otra etapa: vive solo desde hace seis meses y, aunque se encuentra soltero, rechaza la idea de que su rutina sea “salir con una chica diferente todos los días”.

“Hace seis meses que vivo solo, pero la separación ha sido un proceso más largo. He estado casado por 31 años y siempre he sido fiel a mi pareja”, declaró en el pódcast ‘Aquí entre nos’ de Luana Barrón y Miranda Salaverry.

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Carlos Alcántara negó haber sido infiel a Jossie Lindley y afirmó que en sus 31 años de matrimonio “siempre” fue fiel, según dijo en el pódcast Aquí entre nos.

La respuesta de Carlos Alcántara: “Siempre he sido fiel”

Alcántara fue directo al tocar el tema de la fidelidad. En su testimonio, defendió su conducta durante el matrimonio y recalcó que la separación no es un hecho repentino, sino la conclusión de un proceso.

“Hace seis meses que vivo solo, pero la separación ha sido un proceso más largo. He estado casado por 31 años y siempre he sido fiel a mi pareja”, reiteró.

Con esa frase, el actor buscó cortar las especulaciones que lo colocan en una narrativa de infidelidad, y diferenciar lo que fue su vida de casado de lo que hoy vive como soltero.

“No es verdad que salga con una chica diferente todos los días”

Otro punto que el actor abordó fue el ruido mediático generado por algunos ampays y por imágenes suyas en discotecas o eventos. Según dijo, le incomoda que lo retraten como alguien que cambia de compañía a diario.

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“No es verdad que salga con una chica diferente todos los días. Me encanta salir a bailar, conocer gente y solo eso, todo muy tranquilo. Me encuentro soltero y puedo disfrutar... es más, ahora puedo hacer cosas que antes no podía, sin darle explicaciones a nadie, y me gusta conocer gente nueva”, afirmó.

El actor planteó su soltería como un espacio de libertad personal, pero sin asumir el estereotipo que, según él, se le quiere imponer desde redes y programas de espectáculos.

“Hace seis meses que vivo solo”, contó el actor al explicar que la separación fue un proceso más largo. YouTube: 'Aquí entre nos'.

La separación y el proceso personal: “Es doloroso”

En declaraciones recogidas por 'Amor y Fuego’, Alcántara también admitió que el fin de una relación larga tiene un costo emocional. Con un tono más reflexivo, reconoció que se trata de una etapa compleja, incluso si por fuera se le ve sonriendo o socializando.

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“Luego de haber vivido con una persona que has amado, has querido mucho y con la que has formado una familia y eso se ha terminado, de hecho es doloroso”, expresó.

Además, sostuvo que la relación familiar se mantiene por los hijos en común, aunque la etapa de pareja se haya cerrado: “Las familias son funcionales y disfuncionales; seguimos teniendo una relación, tenemos hijos en común, entonces eso no se puede perder. Pero las cosas cambiaron y ya está. La página se cerró, se dio vuelta y a empezar de nuevo”, señaló.

En ese mismo sentido, el actor dijo que intenta mantenerse estable y cumplir con sus responsabilidades: “Yo le estoy dando para adelante, no dejo de cumplir con mis responsabilidades, soy feliz dentro de lo que se puede. Me siento bien y eso es lo importante. Que uno se quiera, que se sienta bien como está”.

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“Soy directo”: su forma de relacionarse y una anécdota con una “chica”

En el pódcast, Alcántara explicó que es una persona frontal y que no le gusta rodear los temas, incluso al momento de conocer a alguien. Contó que, si una chica le parece guapa, se lo dice, pero que no tolera “jueguitos” ni dinámicas que sienta interesadas.

“Soy directo, no doy vueltas con las cosas. Si conozco a una chica y me parece guapa se lo digo. No me gustan esos jueguitos de paseos”, comentó.

Luego relató una situación reciente: dijo que una chica comentaba en público que “se moría por él”, la invitó a salir y, cuando no hubo interés real, sintió que todo fue un “floro” para llevarlo a un programa. “Andá, andá”, remató.

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Carlos Alcántara revela cómo enfrenta su separación tras ser captado en discotecas. Captura: Amor y Fuego.