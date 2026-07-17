La voleibolista peruana-iraní de 13 años, que mide 1.77 metros y sueña con jugar por la selección: “Quiero ir a unas olimpiadas”

Daphne Salamat tiene 13 años y viene entrenado con el grupo de Proyecto 2032. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El Proyecto 2032 permite identificar a jóvenes voleibolistas con destacado talento y altura. Un caso reciente es el de Daphne Salamat, quien se integró a los entrenamientos dirigidos por Armando Martens y sueña con representar a la selección peruana, a pesar de no haber nacido en el país.

Daphne nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por lo que su dominio del español es limitado. En una entrevista con La Cátedra Deportes, su compañera Valerie actuó como traductora para que pudiera compartir más sobre su historia y su relación con el Perú.

Aunque estadounidense, Salamat tiene raíces peruanas por el lado materno y ascendencia iraní por parte de su padre. Fue precisamente su madre, exjugadora de vóley, quien la impulsó a iniciarse en este deporte. “Comencé a jugar vóley por mi mamá, porque era una jugadora muy interesante y me gustaba cómo jugaba, así que quería ser exactamente como ella”, relató la joven voleibolista desde la Videna.

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Daphne ya visitó el Perú anteriormente, aunque reconoce que sabe poco sobre el país. “Ya vine a Perú. Realmente no sé mucho sobre Perú. Es un lugar hermoso, eso me dijo ella y todo eso”, señaló.

Daphne Salamat, voleibolista peruana-iraní, confiesa su deseo de jugar por la selección nacional en unas Olimpiadas. Créditos: La Cátedra Deportes.

Su altura y posición como voleibolista

En el ámbito deportivo, Daphne tiene 13 años y mide 1,77 metros (5′10′′). Dentro de la cancha se desempeña como punta y destaca, según sus propias palabras, por su inteligencia para ubicar el balón en espacios libres. “Soy buena jugando de manera inteligente. Sé dónde colocar la pelota cuando hay espacios libres”, afirmó la joven deportista.

La voleibolista peruano-iraní lleva cinco días entrenando con el grupo del Proyecto 2032, aunque permanecerá en el país durante tres semanas. En este breve período, le han llamado la atención varios aspectos de sus compañeras, principalmente la pasión que muestran por el vóley. “Algunas de las chicas aquí tienen nombres diferentes, y es algo distinto, supongo. Aquí puedo notar que son muy expresivas y realmente disfrutan jugar este deporte”, comentó.

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Daphne también se mostró agradecida por el recibimiento y la ayuda recibida en el país. “Me gustó mucho. Fue muy bonito. Vi a muchas personas y me ayudaron cuando no sabía qué decir y todo eso. Y los edificios son muy bonitos”, señaló.

Armando Martens (vestido de negro) es el entrenador del Proyecto 2032.

Su sueño: jugar por Perú

Por último, Daphne Salamat expresó su objetivo de convertirse en jugadora profesional y representar a la selección peruana de vóley, con la meta de llegar a unos Juegos Olímpicos. “Quisiera jugar en los Juegos Olímpicos. Quiero ser profesional. Me gustaría representar a Perú. Jugaré en Perú”, afirmó.

Para alcanzar ese propósito, Salamat entrena con el grupo del Proyecto 2032, buscando en el futuro integrar alguna categoría nacional. Bajo la supervisión de Marcelo Martens, trabaja en perfeccionar su desempeño como punta. “Aquí se enfocan más en lo básico y en lograr que todo salga perfecto”, señaló.

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Los frutos del Proyecto 2032

El Proyecto 2032 ya ha permitido que varias jugadoras se integren a las selecciones nacionales, cumpliendo con el objetivo de incorporar talento joven y con mayor estatura para las próximas competencias. La Federación Peruana de Vóley (FPV), enfocada en el desarrollo a largo plazo, comienza a ver resultados concretos a través de este programa.

En este contexto, Zoe Koechlin y Marita Delgado, dos de las voleibolistas más altas detectadas mediante el Proyecto 2032 —ambas superan los 1,80 metros y cuentan con proyección para alcanzar los 1,90—, fueron convocadas para disputar la Copa Panamericana Sub 17 de 2026.

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Zoe Koechlin y Marita Delgado, dos jóvenes promesas de la 'bicolor', disputarán el certamen continental en Honduras. (Video: Sobre La Net)

Ambas integran el equipo a pesar de ser menores en edad que la mayoría de sus compañeras de categoría y formaron parte del plantel que logró la medalla de bronce en el certamen, lo que subraya la apuesta por el crecimiento y la renovación en el voleibol nacional.