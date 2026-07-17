Dana Guzmán firma el triunfo más importante de su carrera ante la top 200 Yexin Ma y clasifica a semifinales en Dallas

La tenista peruana Dana Guzmán se ha despachado con la mejor victoria de su carrera en los cuartos de final del W35 de Dallas. Crédito: X ATPerú.

Dana Guzmán consiguió este viernes el triunfo más importante de su carrera profesional al imponerse con autoridad a la china Yexin Ma, actual número 195 del ranking WTA y principal favorita del torneo, para clasificar a las semifinales del W35 de Dallas. La peruana, ubicada en el puesto 530 del mundo, firmó una actuación sobresaliente sobre la pista dura del Styslinger/Altec Tennis Complex de Texas y dio uno de los golpes más destacados de la semana en el circuito ITF.

La victoria llegó con parciales de 6-3 y 6-2, en un encuentro en el que Guzmán mostró personalidad para afrontar los momentos de mayor presión y supo aprovechar las oportunidades que generó desde el resto. De esta manera, eliminó a la primera preclasificada del certamen y dio un importante paso en su objetivo de seguir escalando posiciones en el ranking mundial.

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El primer set estuvo marcado por la irregularidad de ambas jugadoras con el servicio. Tanto la peruana como la asiática intercambiaron quiebres durante buena parte de la manga, aunque fue Guzmán quien logró inclinar definitivamente la balanza con una rotura decisiva en los compases finales. A partir de ese momento ganó confianza y comenzó a dominar los intercambios desde el fondo de la cancha.

Dana Guzmán logró el mejor triunfo de su carrera en Dallas. Crédito: Dropshot tenis.

En el segundo parcial, la diferencia fue todavía más evidente. La peruana solo cedió una vez su servicio, mientras que quebró en tres oportunidades el saque de Ma para cerrar el partido con autoridad. Su consistencia, agresividad y capacidad para sostener el ritmo terminaron siendo demasiado para una rival que llegaba como la máxima favorita al título.

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Este resultado representa el mejor triunfo de la carrera de Dana Guzmán, no solo por tratarse de una victoria ante una jugadora ubicada dentro del Top 200 del mundo, sino también por la contundencia con la que la consiguió. Además, confirma el crecimiento que viene mostrando durante la presente temporada y bordeará el Top 500 del ranking WTA desde el lunes 20 de julio.

La clasificación a semifinales también iguala su mejor resultado del año. En mayo, la peruana ya había alcanzado la ronda de las cuatro mejores en el W35 de Wichita, otro torneo disputado en territorio estadounidense. Ahora, sin embargo, tendrá la posibilidad de ir un paso más allá y luchar por disputar la primera final de la temporada.

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Dana Guzmán avanza a semifinales de un torneo por segunda vez esta temporada. Crédito: Instagram tenissinlimites.tl

A por la primera final de la temporada

El siguiente desafío de Guzmán será la rusa Alina Shcherbinina, actual número 741 del ranking WTA, quien avanzó tras superar a su compatriota Ekaterina Khayrutdinova en los cuartos de final. El encuentro está programado para este sábado 18 de julio, tentativamente desde las 11:30 horas de Perú, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Tenis al Máximo.

Sobre el papel, la peruana llegará como favorita por su mejor posición en el ranking, aunque este tipo de torneos suele demostrar que la clasificación mundial no siempre determina el resultado. De hecho, la propia Shcherbinina dejó en el camino a su connacional ubicada en el puesto 494 del mundo, una muestra de la paridad que caracteriza al circuito ITF.

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¿Dana Guzmán se dedicará al tenis profesional?

El crecimiento de Dana Guzmán cobra un valor extra si se toma en cuenta que el tenis no absorbe la totalidad de su tiempo. Tras graduarse en Ingeniería Industrial a fines del año pasado, la deportista peruana decidió apostar por su formación académica e iniciar una maestría.

Dana Guzmán confirmó que inició los estudios de una maestría y llevará sus estudios a la par de la competencia profesional. Crédito: Instagram FPT.

Esta decisión la ha obligado a moldear su calendario competitivo en función de las aulas. En la actualidad, Guzmán disputa el circuito profesional principalmente durante sus periodos de vacaciones, una limitante para conseguir la regularidad que exige un ascenso más rápido en el ranking.

Sin embargo, su nivel en la cancha habla por sí solo. Lo realizado en Dallas ratifica que tiene los argumentos para jugarle de tú a tú a tenistas de mayor rodaje internacional, dejando abierta la gran interrogante sobre el rumbo que tomará su carrera en los próximos años.

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