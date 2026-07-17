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Reniec: Así puedes dar de baja el DNI de un fallecido y evitar fraudes

El organismo detalla cómo cancelar el Documento Nacional de Identidad tras una pérdida familiar y explica por qué esta gestión es clave para la seguridad de los registros oficiales

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Carpeta transparente sobre piernas con un DNI peruano, acta de nacimiento y recibo de pago. Fondo desenfocado de personas sentadas y el logo de RENIEC.
Una persona espera en una sala de RENIEC Perú con su Documento Nacional de Identidad, acta de nacimiento y recibo de pago para realizar un trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó a través de su canal oficial sobre la relevancia de cancelar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un familiar fallecido. Esta gestión gratuita, según la entidad, evita el uso indebido de la identidad y asegura la actualización de la información en los registros estatales.

“Registrar la defunción ayuda a que la persona sea excluida de los documentos estatales correspondientes, como el padrón electoral, y evita el mal uso del DNI para trámites irregulares”, comunicó Reniec en sus plataformas digitales.

El trámite puede realizarlo cualquier familiar o, en su defecto, la funeraria encargada de los procedimientos del ciudadano fallecido. Reniec aclaró que la gestión puede efectuarse en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, siempre que se presente el certificado médico de defunción original y legible.

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“Lo primero a tener en cuenta es que el trámite puede efectuarse en cualquiera de nuestras oficinas o agencias a nivel nacional. Para ello, el solicitante deberá presentar el certificado médico de defunción original y legible para que no hayan inconvenientes en el proceso”, señalaron voceros del organismo.

Una vez completado el registro, la entidad procederá a cancelar el Documento Nacional de Identidad y a excluir a la persona del padrón electoral. Esta actualización en las bases de datos oficiales fortalece la seguridad de la identidad de los ciudadanos y reduce el riesgo de que los datos personales sean utilizados para trámites ilegales.

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Crece la entrega de DNI: más de 340 mil documentos repartidos antes de elecciones
(Foto: Reniec)

Actualización en los registros

La campaña de Reniec apunta a que la población conozca el procedimiento que se debe seguir al enfrentar la pérdida de un familiar, para cumplir con la ley peruana y proteger la identidad de los fallecidos. “El aviso de Reniec tiene como objetivo el registro oportuno de las defunciones, la cancelación del DNI y promover una cultura de protección de la identidad”, indicó la entidad.

El organismo estatal recordó que, durante los procesos electorales, suelen surgir dudas respecto a la presencia de personas fallecidas en el padrón electoral. Este fenómeno ocurre porque el padrón se cierra meses antes de la votación, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, y las defunciones posteriores a esa fecha no pueden ser incorporadas hasta el siguiente proceso.

Para mantener la transparencia, Reniec remite periódicamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) listas actualizadas de defunciones registradas después del cierre del padrón.

“Con el propósito de mantener informados a los actores del proceso electoral, Reniec remitió a la ONPE seis listas de actualizaciones de datos en el DNI y de defunciones registradas”, precisó el organismo.

Reniec reiteró que este trámite es gratuito, ágil y puede realizarse en cualquier oficina del país. La entidad puso a disposición su sitio web y canales de atención para responder consultas y acompañar a los ciudadanos durante el proceso. El organismo, además, invita a la ciudadanía a informarse siempre a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de contenidos falsos o descontextualizados.

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