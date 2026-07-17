Fiestas Patrias 2026: Sutrán anuncia operativos para endurecer controles en las carreteras

Aumentan los viajes y Sutran refuerza controles en carreteras.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) puso en marcha un operativo nacional con más de 2.700 intervenciones para reforzar la seguridad en las carreteras durante las Fiestas Patrias 2026.

Según confirmó Gilmer Álvarez Zapata, superintendente del organismo, esta estrategia busca “garantizar y asegurar la vida de todos los peruanos que se desplazan a lo largo de nuestro país”, en una temporada donde los desplazamientos aumentan de forma considerable.

El plan, denominado Viaje Seguro, involucra a entidades como la Policía Nacional del Perú (PNP), Sunafil, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio Público, Sucamec y Emape. Este despliegue responde a la necesidad de fortalecer la fiscalización del transporte terrestre y combatir la informalidad.

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“Nuestra gestión se caracteriza principalmente ya en reforzar sus mega operativos ya en conjunto. No solo estamos Sutrán, está Sunafil, está la policía, está generalmente Sunat, Ministerio Público, Sucamec, etc., etc. Entonces, lo que queremos nosotros es que todos, de manera conjunta y unida, podamos combatir a la informalidad”, detalló Álvarez.

Más de 950 inspectores fueron enviados a distintos puntos del país para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Los fiscalizadores revisan que empresas y conductores cuenten con las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Los transportistas y los conductores tienen que estar habilitados y tienen que contar con todos los requisitos que emana de la ley. Es decir, contar con las autorizaciones que lo regula el Ministerio de Transportes”, explicó Álvarez.

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Como parte del trabajo conjunto, Emape anunció que pondrá a disposición de Sutrán cuatro grúas, incluyendo una de 30 toneladas para asistir a vehículos de carga pesada, además de ambulancias y vehículos vigía para el monitoreo en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Vía de Evitamiento.

El operativo busca asegurar que los pasajeros viajen en condiciones reguladas, en un contexto donde el incremento de salidas y retornos por la festividad eleva la demanda de servicios interprovinciales.

Reglas estrictas en la Carretera Central

Junto a la supervisión nacional, la Carretera Central será escenario de restricciones temporales para camiones de más de 3.5 toneladas. Según anunció Carlos Ruso, vocero de Sutrán, la disposición del MTC regirá desde el viernes 24 de julio a las 20:00 hasta el sábado 25 a las 08:00, el sábado 25 desde las 20:00 hasta el domingo 26 a las 08:00 y para el retorno, el miércoles 29 de julio de 12:00 a 22:00.

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El tramo restringido va desde el kilómetro 19, en Ñaña, hasta el kilómetro 145, en Pucará. Durante esos periodos, los camiones deberán abandonar el tramo restringido en un máximo de cinco horas desde el inicio de la restricción. No podrán reingresar mientras la norma esté vigente y tampoco estacionarse en los márgenes de la carretera dentro de la zona afectada.

Quedan exentos los vehículos de emergencia, ambulancias, unidades policiales y bomberos, así como los destinados a transporte de ayuda humanitaria, medicamentos y maquinaria vial.

Esta medida, establecida por la Resolución Directoral N.º 008-2026-MTC/18, busca ordenar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes en una de las principales arterias de conexión entre la costa y la sierra.

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