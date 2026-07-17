Cristorata es denunciado por dos jóvenes por violenta agresión física y acoso sexual: “Apagó la cámara y me golpeó”

El streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido en redes como Cristorata, fue denunciado por dos jóvenes que lo acusan de agresión física, acoso sexual y amenazas tras un incidente ocurrido durante una transmisión en vivo en Kick en el malecón de Miraflores.
El caso se hizo público luego de que el altercado se viralizara y de que el magazine 'Arriba mi gente’ entrevistara a los denunciantes la mañana de este 17 de julio, además de difundir imágenes de cámaras de seguridad de la municipalidad.
Según la versión de los denunciantes, el encuentro se inició como una interacción en un parque, pero escaló a insultos de connotación sexual, un golpe que habría roto los lentes de uno de ellos y un episodio que requirió la presencia de serenazgo.
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Cristorata pidió disculpas, pero sostuvo que la situación comenzó por una falta de respeto verbal, aunque los videos difundidos por cámaras municipales, de acuerdo con el reporte, mostrarían que él habría golpeado primero.
El incidente en vivo en Kick: del “IRL” al enfrentamiento en el malecón
El martes 14 de julio, Cristorata realizaba una transmisión IRL (en la vida real) en el malecón de Miraflores, mientras caminaba para encontrarse con su profesor de deportes de contacto, identificado en la transmisión como Antonio Moyoy. En ese trayecto, se acercó a una pareja de jóvenes para preguntar por su profesor y bromear, en un tono que al inicio fue descrito como distendido.
La situación cambió cuando, según la narración del propio streamer, uno de los jóvenes adoptó un tono de burla que él interpretó como provocación. En el momento del altercado, pidió a su camarógrafo que enfoque hacia otro lado y apagó el micrófono, por lo que el golpe no quedó registrado con claridad en el directo. Segundos después, la cámara volvió a encuadrar cuando varias personas ya intervenían para calmar el conflicto.
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En medio del cruce, un sereno se acercó a verificar lo ocurrido. Luego, la discusión siguió con reproches del entorno del joven afectado. El streamer llegó a decir, en el intercambio con el amigo del agredido: “Tu causa avanza y yo no hago nada, ¿ah?”. También se escuchó que mencionó un escupitajo: “Hasta que me escupes, ah”, dijo en vivo.
Quiénes son los denunciantes y qué contaron en ‘Arriba mi gente’
En el programa 'Arriba mi gente’, emitido la mañana del 17 de julio, los jóvenes identificados como Arwen Muñoz y Owen López, ambos de 20 años, narraron su versión de lo ocurrido. Indicaron que eran amigos desde la infancia y que se reencontraban tras más de un año, ya que Arwen regresaba de España, donde estudia negocios internacionales, mientras Owen estudia Artes Escénicas en Lima.
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Owen contó que Cristorata se acercó, inició preguntas y que ellos respondieron con ironía. “Estábamos sentados, se nos intercepta… empieza con la entrevista”, relató. Arwen agregó que actuaron de manera sociable porque lo reconocieron como streamer.
Según Owen, el tono cambió hacia comentarios sexuales y, tras una respuesta que al streamer no le gustó, empezó la agresión física. Arwen sostuvo que Cristorata ordenó apagar cámaras y golpeó a su amigo. Owen afirmó que sus lentes se rompieron y que quedó con heridas en el rostro.
La denuncia policial: acoso sexual, lesiones y amenazas
Los denunciantes presentaron una denuncia ante la Policía Nacional del Perú. El documento consigna que ambos acudieron a la dependencia policial la noche del 16 de julio y formularon denuncia por presunta comisión de delitos:
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“Los delitos contra la libertad acoso sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud. Por lesiones y amenazas en contra de Cristopher Andrew Puente Viena”.
En el texto se menciona que el hecho habría ocurrido el pasado 1 4de julio, entre las 21:30 y 22:00 horas, en el parque Domodossola, ubicado en el malecón de la Reserva N.° 900, Miraflores.
Según el documento, los denunciantes señalan que escucharon a Cristorata decir: “A esa chica le voy a meter la pin**”, en referencia a Arwen Muñoz.
El documento también atribuye frases con connotación sexual dirigidas a Owen y afirma que, tras responderle “Cristocabro”, el streamer ordenó apagar la cámara y lo agredió físicamente, con golpes adicionales cuando un acompañante lo sujetó para inmovilizarlo.
La denuncia incluye además la versión de amenazas posteriores: que Owen recibió mensajes el mismo 14 de julio, con presuntas amenazas de muerte y referencia al uso de un arma de fuego.
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Las víctimas denuncian exposición de datos y amenazas de la comunidad
Owen López declaró que, después del incidente, empezó a recibir amenazas a su número personal y que se expusieron datos de él y de su familia, algo que atribuye a acciones del streamer.
“Quiero volver a hacer otra denuncia porque ese sujeto ha expuesto mis datos personales. No ha hecho solo una vez, sino ya dos veces”, afirmó. También indicó que recibió amenazas con videos donde se verían armas de fuego y que se expuso a su familia.
En su relato, remarcó que siguió el juego del “humor negro” y que no se ofendió al inicio, pero que el contenido sexual escaló. “Me dice: ‘¿Eres cabró?’… ‘¿Te puedo meter el pene?’”, contó, y sostuvo que Cristorata apagó cámara y audio antes de la agresión.
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Las disculpas de Cristorata: “Reconozco que terminó de la peor manera”
En medio de la controversia, el streamer pidió disculpas públicas y dijo que, si el joven quería hablar con él, lo harían en persona.
“Igual le pido al chico disculpas. Eh, si en algún momento quiere hablar conmigo, hablemos en persona. Yo le voy a pedir disculpas también en persona, porque eso es de varones, eso es de personas que saben reconocer su error”, dijo.
En declaraciones recogidas por Arriba mi gente, sostuvo: “Con gusto le doy mi versión desde mi perspectiva. La situación comenzó cuando este joven empezó a faltarme el respeto verbalmente. Reconozco que la situación terminó de la peor manera y no debió llegar a ese punto”.
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