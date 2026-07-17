Un viaje al trabajo terminó en tragedia: joven cayó de un bus en movimiento en Jesús María y ahora lucha por su vida

Un viaje hacia su trabajo terminó en tragedia para Anoar Zarif Rodríguez Underwood, un joven de 31 años que cayó de un bus de transporte público en movimiento en la cuadra 4 de la avenida San Felipe, en el distrito de Jesús María. El accidente ocurrió la mañana del miércoles 15 de julio y dejó a la víctima con un traumatismo encefalocraneano grave.
Tras la caída, Anoar fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde permanece en el área de trauma shock y lucha por su vida. Mientras tanto, su familia pide apoyo de quienes presenciaron el accidente para conocer con precisión cómo ocurrió el hecho.
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De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el joven habría perdido el equilibrio luego de que la puerta trasera del ómnibus se abriera cuando la unidad se encontraba en marcha. Según TV Perú Noticias, el vehículo pertenecía a la empresa CTI Corporation y el momento de la caída quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Joven cayó de un bus en movimiento en la avenida San Felipe
Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia muestran el instante en que Anoar Rodríguez cayó al pavimento tras encontrarse dentro de la unidad de transporte público. Una pasajera habría insistido para descender del vehículo, situación que habría provocado la apertura de la puerta posterior durante el recorrido.
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El impacto dejó al joven con lesiones de gravedad. Desde el primer momento, sus familiares intentaron reconstruir lo ocurrido y determinar si existió alguna falla en las condiciones de seguridad del vehículo.
Wahid Sánchez Underwood, hermano de la víctima, relató el momento en que encontró a Anoar tras el accidente. “Yo veo a mi hermano a la mitad de la calle, con la cabeza tirada hacia la pista y las piernas en la vereda. Y al parecer algo ha pasado sobre su cabeza. Necesitamos saber realmente qué pasó”, declaró.
La familia sostiene que la caída requiere una investigación detallada y solicita que los testigos puedan brindar información que ayude a esclarecer el caso.
Familia denuncia demora para identificarlo y pide respuestas
Durante las primeras horas posteriores al accidente, Anoar permaneció como paciente NN en el Hospital Rebagliati, debido a que no llevaba documentos personales al momento de ser trasladado. Sus familiares lograron ubicarlo luego de una búsqueda en distintos centros médicos.
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El hermano de la víctima también cuestionó el tiempo que tomó la intervención de las autoridades durante la atención del caso.
“Cuando mi hermano, por datos del mismo hospital, fue operado aproximadamente a las nueve y media, diez de la mañana, no es posible que después de 24 horas recién se acerque un médico legista, porque yo tuve que acercarme a pedir que por favor vean el caso”, manifestó.
Los familiares esperan que las diligencias permitan determinar qué ocurrió dentro del bus y establecer responsabilidades por el accidente que dejó al joven en estado crítico.
Conductor del bus permanece detenido mientras Fiscalía investiga el caso
El conductor de la unidad, identificado como Carlos Alberto Mego Gálvez, permanece detenido mientras la Quinta Fiscalía de Flagrancia Delictiva de Lima Centro desarrolla las investigaciones por el presunto delito de lesiones graves.
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Las autoridades deberán evaluar las imágenes de seguridad, los testimonios de pasajeros y otros elementos que permitan determinar la responsabilidad en el accidente ocurrido en Jesús María.
Ante la incertidumbre sobre lo sucedido, la familia de Anoar Rodríguez pidió a cualquier persona que haya presenciado la caída que se comunique para aportar información.
“Si algún testigo ha visto qué pasó, cómo mi hermano termina en el piso, en la pista, por favor que nos ayuden, que me contacten”, solicitó Wahid Sánchez.
Los familiares indicaron que quienes tengan información pueden comunicarse al número 980 765 777 para contribuir con la investigación del caso.
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