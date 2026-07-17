Fenómeno El Niño amenaza a los pingüinos de Humboldt: advierten riesgo de muerte masiva por escasez de alimento

Los pingüinos de Humboldt enfrentan una situación crítica por la falta de alimento provocada por el fenómeno El Niño. Especialistas advierten que la disminución de anchoveta y otras especies marinas podría afectar gravemente a sus poblaciones. Fuente: Exitosa Noticias

La población de pingüinos de Humboldt atraviesa un momento crítico debido a la disminución de su principal fuente de alimento por los efectos del fenómeno El Niño. La falta de anchoveta y otras especies de aguas frías obliga a estos animales a desplazarse en busca de comida, una situación que puede provocar el abandono de colonias, nidos y crías.

Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, explicó a Exitosa Noticias que el escenario podría agravarse en los próximos meses si los ejemplares no encuentran las condiciones adecuadas para recuperarse. El especialista señaló que la especie ya enfrenta una situación vulnerable tras eventos anteriores como el Niño de 2024 y la expansión de la gripe aviar.

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“Cuando hay un Niño, la anchoveta, que es su fuente principal de alimento y otras especies de aguas frías, desaparecen. Estos animales dependen prácticamente a diario de salir a pescar, a comer, y cuando no pueden conseguir alimentos se tienen que mover”, declaró Riveros.

El experto advirtió que estos desplazamientos afectan directamente la reproducción de la especie. “En ese movimiento tienen que abandonar nidos, huevos o polluelos. Hemos visto evidencias gráficas bastante conmovedoras de colonias abandonadas en el norte”, comentó.

Un ejemplar de pingüino sobre las rocas. (Freepik)

Falta de alimento amenaza la supervivencia del pingüino de Humboldt

El pingüino de Humboldt depende principalmente de especies marinas como la anchoveta para sobrevivir. Sin embargo, los cambios en la temperatura del mar asociados al fenómeno El Niño modifican la distribución de estos peces, reduciendo la disponibilidad de alimento para las aves marinas.

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Riveros explicó que la situación actual representa una amenaza porque los ejemplares deben recorrer mayores distancias para alimentarse, aumentando los riesgos durante el proceso. Además, indicó que actualmente se observa una menor presencia de pingüinos incluso en zonas del sur peruano, donde las condiciones suelen ser más favorables para la especie.

“Esto recién empieza, por lo cual se considera que podría llevar a un proceso muy grave para la especie. Hay el temor de que si no se les dan las condiciones suficientes cuando puedan volver, cuando termine El Niño, estas poblaciones no se recuperen”, sostuvo.

Los pingüinos de Humboldt caminan juntos en la reserva de Punta San Juan, donde la disminución de la población de aves guaneras, lobos marinos y pingüinos ha alarmado a los científicos, en Marcona June 21, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

El director científico de Oceana Perú recordó que la población de esta especie ya fue afectada por otros factores ambientales y sanitarios. La combinación del calentamiento del mar y enfermedades como la gripe aviar redujo aún más una población que durante décadas mostró una tendencia descendente.

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Pingüino de Humboldt enfrenta una reducción histórica de su población en el Perú

Aunque el pingüino de Humboldt perdió parte de su presencia ecológica debido a la disminución de sus números, continúa siendo una especie representativa de la biodiversidad peruana. Según Riveros, décadas atrás estos animales tenían poblaciones mucho más numerosas y hasta eran considerados parte de las zonas guaneras por la cantidad de ejemplares existentes.

El especialista señaló que en los últimos años la población llegó a niveles preocupantes. “En los últimos años han llegado a números tan bajos como dos mil en el último censo que se tuvo hace un par de años y actualmente se cuentan menos de 400 o 500 entre todos los que se han podido ver”, afirmó.

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Pingüinos de Humboldt también han sido afectados por la gripe aviar. (Programa Punta San Juan)

Además de su valor ambiental, los pingüinos de Humboldt tienen importancia turística. Sus colonias atraen visitantes nacionales y extranjeros que llegan a islas y puntas del litoral peruano para observar esta especie adaptada a vivir en aguas frías.

“Es una especie emblemática, una adaptación única en términos de pingüinos. Tradicionalmente los vemos asociados a los polos, pero estos animales han logrado adaptarse a condiciones de aguas frías, duras y complicadas”, explicó Riveros.

Medidas para evitar más pérdidas del emblemático pingüino de Humboldt

Ante este escenario, los especialistas apuntan a reforzar la protección de las zonas donde habitan los pingüinos de Humboldt. Entre las áreas de conservación figuran el sistema de Islas y Puntas Guaneras, la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional San Fernando.

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Riveros explicó que una de las principales acciones consiste en reducir las amenazas alrededor de sus colonias, especialmente aquellas relacionadas con la actividad pesquera. Cuando los pingüinos regresan en busca de alimento pueden quedar atrapados en redes de pesca y morir por enmallamiento.

“Hay que proteger sus colonias, reducir el impacto de la pesca alrededor de sus colonias. Probablemente van a venir muy hambrientos y si se encuentran una red de pesca se pueden morir enmallados”, señaló.

Una ilustración en acuarela muestra un pingüino de Humboldt solitario sobre una roca en el mar, representando la disminución de su población en Perú a causa de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también descartó que una estrategia basada únicamente en rescates masivos pueda resolver la emergencia, debido a las características de alimentación de esta especie. “Estos animales requieren una dieta muy especializada y se deshidratan muy rápido”, indicó.

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Por ello, las medidas prioritarias incluyen proteger sus hábitats, controlar la presencia de especies invasoras como ratas, gatos y perros dentro de áreas protegidas, además de mantener una vigilancia constante frente a la gripe aviar para evitar nuevos impactos sobre una población que ya enfrenta una situación delicada.