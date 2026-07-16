El pedido de los rescatistas al Estado peruano por emergencias en montañas: “Es lamentable que no tengamos un procedimiento”

La desaparición de tres montañistas peruanos en el nevado Huascarán ha expuesto las serias limitaciones logísticas y de coordinación que enfrentan los equipos de rescate en Perú. La urgencia por localizar a los andinistas contrasta con las dificultades operativas detectadas en el terreno, en medio de una temporada alta de expediciones.
Según declaraciones recogidas por Latina Noticias, Abel Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), cuestionó la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las primeras horas tras la alerta de desaparición. Pinto sostuvo que los agentes en la zona de la Morrena, a unos 4.900 metros sobre el nivel del mar, no avanzaron en la construcción de un helipuerto, pese a contar con personal suficiente.
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“Han tenido once rescatistas que tranquilamente pudieron haber trabajado este helipuerto, que es un tema importante”, afirmó Pinto.
El dirigente subrayó la falta de procedimientos claros y la ausencia de una respuesta coordinada por parte de las instituciones responsables del rescate. “Hasta ahora no hay un procedimiento clarísimo”, señaló.
Además, mencionó que la AGMP se sumó a las tareas de búsqueda bajo el comando de Socorro Andino, el grupo a cargo de la base operativa, en un contexto de espera prolongada debido a la falta de avances logísticos.
Obstáculos en el terreno y el problema del helipuerto inutilizable
La situación se complicó aún más por la presencia de un helicóptero averiado en el helipuerto existente en la Morrena, lo que impidió el uso inmediato de ese espacio para aterrizajes de emergencia. Pinto insistió en la necesidad de una mejor planificación.
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“Tenemos que pensar un poco o ser un poco futuristas y ya tener otro helipuerto ya instalado, ya trabajado”, solicita.
El representante de la AGMP destacó que, ante la alta demanda de rescates durante la temporada de ascensos, los operadores turísticos y guías deben reorganizar sus agendas para acudir a emergencias como la actual. Añadió que el arribo de helicópteros genera expectativas, pero la falta de infraestructura adecuada dilata la llegada de los rescatistas a las zonas críticas.
Un pedido reiterado al Estado: ley y comando especializado
La falta de una legislación específica para la gestión de rescates en montaña es otro de los puntos que remarcó Abel Pinto. Según explicó, la AGMP ha impulsado desde 2024 un proyecto de ley que permanece sin reglamentar en el Congreso. Pinto solicitó a los nuevos legisladores priorizar la regulación de protocolos y dotar al país de procedimientos claros para atender emergencias en escenarios de alta montaña.
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El presidente de la AGMP también instó a las autoridades del Ministerio del Interior y a los responsables del operativo en el Huascarán a conformar un “comando mayor” que gestione la logística, facilite traslados y utilice los recursos disponibles en zonas elevadas, como el campo Morrena o el glaciar. “Pueden aterrizar ahí tranquilamente”, aseguró respecto a la capacidad de los helicópteros.
Equipos de diversas nacionalidades se han movilizado para apoyar en la búsqueda, mientras familiares y amigos de los montañistas esperan avances. “Aquí lo que se necesita es la rapidez para nosotros poder llegar”, concluyó
La emergencia en el Huascarán volvió a poner en primer plano la demanda de mejorar los protocolos, la logística y la respuesta estatal ante eventos de alto riesgo en la Cordillera Blanca, a pesar de que no es el único caso durante el año.
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