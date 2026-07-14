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FC Cajamarca quedó desarmado a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: las 14 salidas confirmadas con Hernán Barcos a la cabeza

El papel determinante con el que ilusionó el club ‘azul y oro’ se difuminó muy rápido. Aquel plantel que invitaba con la esperanza y crecimiento se desplomó por marcadas diferencias con las altas esferas

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Una de las últimas oncenas de FC Cajamarca, con Hernán Barcos como capitán. - Crédito: Patrick Ordoñez
Una de las últimas oncenas de FC Cajamarca, con Hernán Barcos como capitán. - Crédito: Patrick Ordoñez

Lo que ha sucedido con FC Cajamarca es un caso digno de estudio en Perú: pasó de ser un club atractivo por fichar a varios futbolistas con importante cartel, siendo Hernán Barcos su máxima referencia, a quedar casi desmantelado en su totalidad por la salida de los mismos debido a diferencias con las autoridades.

A día de hoy, el éxodo en el ‘azul y oro’ es masivo. Se ha conocido que un total de 14 puntuales se han desvinculado de la entidad y con carta pase en mano se pusieron manos a la obra para encontrar nuevos destinos que les ofrezcan condiciones favorables para desempeñarse cómodamente en la Liga 1 2026.

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Claro está que el caso más ilustrativo lo representa Hernán Barcos, quien a pesar de su vigencia plena no pudo quedarse en el plantel. Al capitán argentino lo siguieron Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos, Carlos Mosquera, Axel Moyano, Keyvin Paico, Enmanuel Páucar, Brian Bernaola, Anthony Rosell, Alexis Rodas y Said Peralta. Así las cosas, los cajamarquinos tendrán que reinventarse pronto si es que no quieren ser candidatos al descenso.

El último abrazo de Hernán Barcos con el plantel cajamarquino. - Crédito: Difusión
El último abrazo de Hernán Barcos con el plantel cajamarquino. - Crédito: Difusión

El desplome de un proyecto ambicioso

Cuando FC Cajamarca se ganó su derecho para participar por primera vez en la Liga 1 se estimaba que su presencia sería tan clásica como el resto de clubes que le sucedieron. Pero nadie imaginó que nada más al ascender planificaría la construcción de un equipo con nombres mayúsculos, entre los que destacaba Hernán Barcos.

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Los altos mandos de la institución cajamarquina aprovecharon la favorable situación de mercado del ‘Pirata’ para entablar conversaciones oficiales. Aunque parecía que solo eran tratativas cordiales, el curso de los contactos tomó un rumbo distinto al momento que convencieron al argentino con un proyecto ambicioso.

En esa misma planificación, Barcos contribuyó con voz y voto para perfilar la llegada de viejos conocidos suyos como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Arley Rodríguez y Ricardo Lagos. También le siguieron los pasos jóvenes con los que hizo buenas migas en Alianza Lima, donde alcanzó la condición de máximo referente por su aporte goleador por más de un lustro.

El cuadro 'blanquiazul' rescató un empate de visita tras ir perdiendo 1-0 - Crédito: L1MAX.

Desde FC Cajamarca consideraban que las incorporaciones serían suficientes para realizar una plausible campaña en el Torneo Apertura 2026. Nada más lejos de la realidad. Si bien hubo un comienzo alentador con un dinámico empate contra Juan Pablo II College —que tuvo a HB9 como máxima figura— pronto la dinámica del plantel decayó considerablemente.

Asumiendo la existencia de la crisis, los directivos removieron del cargo de técnico a Carlos Silvestri y en su lugar contrataron a Celso Ayala, quien poco a poco logró enmendar la plana. Sin embargo, a nivel interno había una marcada incomodidad: la falta de compromiso con los pagos de los salarios toda vez que algunos efectivos acusaban amenazas externas a partir del mal momento futbolístico.

El primero en salir al frente para denunciar la situación fue Arley Rodríguez, quien tiempo más tarde se desligó de la institución. No hubo que esperar mucho para que el resto de referentes, entre ellos Hernán Barcos, se marcharán tras lograr reflotar al equipo, dejándolo alejado de la franja de descenso. Ahora dependerá exclusivamente del conjunto ‘azul y oro’ seguir sin aquellos que le dieron sentido a su programa deseoso de trascender en Liga 1.

Hernán Barcos establece punto final en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión
Hernán Barcos estableció punto final en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Nuevas referencias en FC Cajamarca

La situación de FC Cajamarca exige sumar nuevos refuerzos, aunque ninguno podrá reemplazar el vacío dejado por los jugadores experimentados que alguna vez generaron ilusión en el equipo.

Algunos integrantes del proyecto anterior continúan en el club y podrían asumir nuevas responsabilidades. Entre ellos, Tomás Andrade destaca como uno de los mejor posicionados para tomar el relevo.

Dentro de la estructura, Samuel Aspajo y Sebastien Pineau aportan juventud y proyección. Pese a su potencial para consolidarse, resulta poco probable que logren ejercer liderazgo o voz de mando en esta etapa.

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