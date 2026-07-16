Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

Sport Boys se pronunció sobre la quita de puntos de la Liga 1 2026 con un comunicado. Créditos: Sport Boys.

Sport Boys fue sancionado con la quita de puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026 el miércoles 15 de julio. Tras conocerse la resolución, el club ‘rosado’ publicó un comunicado en sus redes sociales para informar a sus hinchas y al público sobre la situación, justo antes del inicio del Torneo Clausura.

La institución detalló la medida que adoptará frente a la sanción impuesta por la Comisión de Licencias, que afecta su posición en el campeonato y lo acerca a la zona de descenso.

“El Club Sport Boys Association informa a sus hinchas, medios de comunicación y público en general lo siguiente: Luego de analizar la resolución de la comisión de licencias, en la que se determina la resta de dos (2) puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026 por incumplimientos en las obligaciones laborales, el Área legal de nuestra institución apelará a dicha sanción en las próximas horas ya que no la encuentra conforme a derecho”, comunicó la directiva.

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El mensaje también incluyó un pedido de calma para la afición, en un contexto de incertidumbre por el impacto deportivo de la decisión. “Le pedimos tranquilidad a nuestra fiel hinchada y les aseguramos que lucharemos para que se respete lo que hemos ganado en cancha. Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Club Sport Boys Association”, agregó el club.

La postura oficial de Sport Boys deja en claro su desacuerdo con la sanción y su determinación de agotar las vías legales para revertir la quita de puntos, en defensa de los intereses deportivos y del esfuerzo realizado por el plantel durante la temporada.

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Sport Boys comunicó que apelará la reducción de puntos en la Liga 1 2026. Créditos: Sport Boys.

¿Por qué le quitaron puntos a Sport Boys?

Sport Boys recibió una sanción de la Comisión de Licencias de la Liga 1 con la deducción de dos puntos en la tabla acumulada del campeonato 2026. Esta medida se adoptó tras detectarse incumplimientos en las obligaciones laborales y contractuales del club correspondientes al mes de abril de este año.

Según la resolución, Boys no acreditó el pago oportuno e íntegro a sus jugadores, al personal administrativo clave ni al personal deportivo clave. Además, no cumplió con la cancelación de la cuota sindical, los aportes a las AFP y los tributos laborales exigidos por el reglamento.

El documento oficial señala que estas omisiones violan el artículo 89° del Reglamento de Licencias, que exige a los clubes mantener al día todas sus obligaciones de pago para poder participar en la liga profesional.

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Esta es la segunda vez en el año que el club chalaco incurre en este tipo de infracción, lo que agravó la sanción. El reglamento establece que, ante reincidencia, la penalización debe ser mayor, de ahí la decisión de restar dos puntos en la clasificación general.

Sport Boys perdió dos puntos en la tabla acumulada por la falta de pagos a tiempo. Créditos: Kevin Pacheco / X.

La sanción llega en un momento clave para Sport Boys, justo antes del inicio del Torneo Clausura 2026, lo que complica su panorama deportivo y sus aspiraciones en la competencia.

La administración del club expresó su desacuerdo con la medida y anunció que presentará una apelación, argumentando que la sanción no se ajusta a derecho y que defenderán en las instancias correspondientes los puntos obtenidos en el campo de juego. Mientras tanto, la sanción ya está vigente y afecta directamente la posición del equipo en la tabla.

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