Perú cae en el ranking mundial de vóley tras el regreso de una potencia internacional: su nueva posición en la FIVB

La reincorporación de una potencia al ranking FIVB desplaza a Perú en la clasificación mundial. Crédito: FPV

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) oficializó el regreso de los atletas y oficiales técnicos rusos a sus competiciones, una decisión que también supone la reincorporación inmediata de Rusia al ranking mundial tras más de cuatro años de ausencia. El movimiento ya tuvo un impacto en la clasificación internacional y una de las selecciones perjudicadas fue Perú.

La medida fue adoptada en línea con las recomendaciones de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) y habilita a deportistas, entrenadores y oficiales del país europeo para disputar nuevamente los Campeonatos Mundiales y el resto de certámenes organizados por la FIVB.

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Además, el máximo ente del voleibol restituyó a Rusia los puntos que conservaba antes de su suspensión en 2022, lo que la ubicó nuevamente entre las principales potencias de este deporte. En la rama masculina, reapareció en el tercer lugar con 352.10 puntos, solo por detrás de Polonia (377.54) e Italia (367.53). En la clasificación femenina, por su parte, fue situada en la novena posición con 277.59 unidades, detrás de Italia, Brasil, Turquía, Estados Unidos, Polonia, Japón, China y Países Bajos.

Rusia volvió al ranking mundial FIVB. Crédito: FIVB

Perú pierde posiciones en el ranking FIVB

La reincorporación de Rusia coincidió con el desarrollo de la temporada internacional, marcada por la disputa de la Liga de Naciones de Vóley (VNL), torneo que reparte puntos para la clasificación mundial. Como consecuencia de ambos factores, Perú descendió hasta la casilla 41 del ranking FIVB con 99.82 puntos.

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La última vez que la selección nacional sumó unidades para la clasificación global fue en 2025, cuando disputó la Copa América, en Brasil, y la Copa Panamericana, en México. En el certamen sudamericano, la ‘blanquirroja’ se quedó con el subcampeonato, resultado que le permitió escalar hasta el puesto 38 del mundo en ese momento.

Luego, en la Copa Panamericana, el equipo dirigido por Antonio Rizola comenzó con sólidos triunfos sobre Cuba, México y Costa Rica, rendimiento que incluso lo llevó a ubicarse en la casilla 33. No obstante, las posteriores derrotas ante Puerto Rico, Colombia y Venezuela lo relegaron al sexto lugar del torneo y provocaron su descenso hasta el puesto 37.

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Desde entonces, Perú no ha vuelto a disputar competencias oficiales que otorguen puntos para el ranking, mientras otras selecciones sí lo hicieron a través de la VNL. A ello se sumó el retorno de Rusia al escalafón, escenario que terminó empujando a la ‘bicolor’ hasta la 41.ª posición.

Perú está posicionado en la casilla 41° del ranking mundial FIVB. Crédito: FIVB

Los torneos que pueden cambiar el panorama

La selección peruana aún tiene la oportunidad de recuperar posiciones en el ranking durante la presente temporada. Sus próximos retos oficiales serán la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano, torneo que además otorgará cupos de clasificación al Mundial y los Juegos Olímpicos.

Ambos certámenes repartirán puntos para la clasificación de la FIVB, por lo que una buena actuación de la ‘bicolor’ podría ayudarla a revertir la caída sufrida y volver a escalar posiciones entre las selecciones mejor ubicadas del mundo.

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¿Por qué es importante el ranking FIVB?

El ranking mundial de la FIVB mide el rendimiento de las selecciones nacionales en las competiciones internacionales y se actualiza constantemente con los puntos obtenidos en torneos oficiales como la Liga de Naciones (VNL), los campeonatos continentales, los Campeonatos Mundiales y los clasificatorios. Cada resultado influye en la posición de los equipos según el nivel del rival y la importancia del certamen.

Además de reflejar el momento deportivo de cada selección, el ranking es un criterio clave para la conformación de grupos y bombos en distintas competencias internacionales, e incluso puede ser determinante en algunos procesos de clasificación al Mundial y los Juegos Olímpicos. Por ello, Perú buscará recuperar posiciones en la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano, torneos en los que tendrá la oportunidad de sumar puntos importantes.

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