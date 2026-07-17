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Alerta por gripe aviar H5N1 en Perú: nutricionistas recomiendan cómo manipular y consumir pollo y huevos de forma segura

El Colegio de Nutricionistas del Perú aclaró que el consumo de pollo y huevos bien cocidos no representa un riesgo de contagio por influenza aviar y recomendó mantener medidas de higiene durante su preparación

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Un pollo entero crudo, dos pechugas, huevos, zanahorias, cebollas moradas, un termómetro de cocina, una cuchara de madera y un paño sobre una tabla.
Ingredientes frescos como pollo entero, pechugas, huevos y vegetales se disponen sobre una tabla de madera en una cocina, listos para la preparación de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta por gripe aviar H5N1 en Perú generó dudas entre los consumidores sobre la seguridad de uno de los alimentos más presentes en la dieta diaria: el pollo y los huevos. Tras la detección de nuevos focos en aves, especialistas aclararon que estos productos pueden seguir consumiéndose siempre que pasen por una adecuada manipulación y cocción.

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) indicó que la influenza aviar no se transmite a las personas por ingerir carne de ave o huevos correctamente preparados. La institución remarcó que las principales recomendaciones están vinculadas a las prácticas de higiene en la cocina para reducir cualquier riesgo asociado a la manipulación de alimentos.

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En declaraciones brindadas a la Agencia Andina, el CNP recomendó aplicar tres medidas básicas: cocinar completamente el pollo y los huevos, lavarse las manos antes y después de manipular estos productos, y evitar la contaminación cruzada mediante el uso de utensilios separados para alimentos crudos y listos para consumir.

Senasa confirmó el primer brote de influenza aviar altamente patógena en aves de traspatio del distrito de Reque, Lambayeque. Difusión
Senasa confirmó el primer brote de influenza aviar altamente patógena en aves de traspatio del distrito de Reque, Lambayeque. Difusión

Nutricionistas explican por qué el pollo y los huevos no representan un riesgo ante la gripe aviar

El Colegio de Nutricionistas del Perú explicó que el consumo de pollo y huevos no genera riesgo de contagio de influenza aviar cuando estos productos pasan por una cocción adecuada. Las altas temperaturas permiten eliminar el virus, por lo que la preparación completa de los alimentos es una de las principales recomendaciones para los hogares.

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“El consumo de estos alimentos no genera riesgo de contagio de influenza aviar en las personas si están bien cocidos”, señaló la institución, que insistió en la importancia de mantener buenas prácticas de manipulación de alimentos.

La aclaración ocurre luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declarara una emergencia sanitaria tras confirmar la presencia del virus H5N1 en aves. Según informó la entidad, el foco detectado en Cañete corresponde a un predio de gallos de pelea y no compromete a la producción comercial destinada al consumo humano.

El especialista en salud pública Marco Almerí también explicó que, hasta el momento, el Perú no registra casos de personas infectadas con gripe aviar H5N1. La vigilancia sanitaria se mantiene debido a la capacidad de mutación del virus y a la necesidad de prevenir posibles escenarios futuros.

El predio afectado fue puesto en cuarentena y 54 aves murieron o fueron sacrificadas como parte del protocolo sanitario. Senasa
El predio afectado fue puesto en cuarentena y 54 aves murieron o fueron sacrificadas como parte del protocolo sanitario. Senasa

Tres recomendaciones para manipular pollo y huevos de forma segura en casa

Para reducir cualquier riesgo durante la preparación de alimentos, los nutricionistas recomendaron aplicar medidas sencillas de higiene:

  1. Cocinar completamente los alimentos:El pollo debe estar bien cocido antes de su consumo y los huevos deben evitar preparaciones con cocción incompleta. El CNP recomendó evitar los llamados “términos medios” en estos productos.
  2. Mantener una higiene adecuada:Es importante lavarse las manos antes y después de manipular carne de ave o huevos. También se deben limpiar correctamente las superficies utilizadas durante la preparación.
  3. Evitar la contaminación cruzada:Los utensilios utilizados para alimentos crudos deben mantenerse separados de aquellos destinados a productos listos para consumir. Esta práctica ayuda a prevenir la transmisión de microorganismos durante la preparación.
Una persona retira la piel a un pollo entero crudo en una tabla de cortar de madera. Un cuchillo y un montón de piel de pollo ya quitada se ven junto al ave.
Unas manos expertas retiran meticulosamente la piel a un pollo entero crudo sobre una tabla de cortar de madera, preparando el ave para una receta saludable en un entorno de cocina profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la gripe aviar H5N1 y por qué genera vigilancia sanitaria?

La gripe aviar H5N1 es una enfermedad causada por un virus de influenza tipo A que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, como pollos, pavos, patos, codornices y aves acuáticas.

El director de Sanidad Animal del Senasa, Mario Bonifaz, explicó a Andina que los virus de la influenza aviar se clasifican según su nivel de patogenicidad. Algunos presentan cuadros leves en las aves, mientras que otros pueden ocasionar enfermedades graves y una alta mortalidad en los animales infectados.

Una mujer de cabello castaño cierra los ojos y se cubre la nariz y la boca con la mano derecha mientras estornuda, y sostiene un pañuelo en la mano izquierda.
Una mujer estornuda con fuerza mientras se cubre la nariz con la mano y sostiene un pañuelo en la otra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subtipo H5N1 pertenece al grupo de alta patogenicidad, motivo por el cual las autoridades mantienen vigilancia permanente. Sin embargo, los especialistas recalcan que las medidas actuales buscan controlar la circulación del virus en aves y que el consumo de productos avícolas continúa siendo seguro cuando se cumplen las recomendaciones de preparación.

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