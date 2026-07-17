Falso casting de Combate en redes: Policía advierte que delincuentes buscan datos personales y fotos íntimas para extorsionar a víctimas

La División de Ciberdelito de la Policía alerta sobre una nueva modalidad de estafa que usa la imagen de 'Combate'. Los criminales captan a sus víctimas con la promesa de un casting, para luego pedirles material íntimo y citarlas en lugares peligrosos. Conoce cómo operan y dónde denunciar. ATV Noticias

La difusión de falsas convocatorias laborales en redes sociales volvió a encender las alertas por los riesgos asociados a los delitos informáticos. En esta ocasión, delincuentes utilizan la imagen de un conocido programa de televisión para atraer a jóvenes con la promesa de participar en un supuesto proceso de selección.

La advertencia surgió luego de que circularan publicaciones en plataformas digitales que aparentan pertenecer al reality Combate. Según la información difundida por el Grupo ATV, esas cuentas no guardan relación con el canal ni con ninguna producción oficial.

Las autoridades señalaron que este tipo de engaños busca captar datos personales y material privado de las víctimas. La Policía Nacional del Perú explicó que la modalidad también puede derivar en extorsiones, robos o agresiones sexuales, por lo que pidió actuar con cautela frente a este tipo de mensajes.

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Cuentas falsas utilizan la imagen de Combate para captar víctimas

El Grupo ATV informó que personas inescrupulosas utilizan el nombre y la imagen del reality Combate para promocionar un supuesto casting en redes sociales. La modalidad recurre a cuentas falsas, principalmente en TikTok, desde donde invitan a los interesados a continuar la comunicación mediante Telegram.

De acuerdo con la alerta, los responsables presentan la convocatoria como un proceso oficial con el objetivo de generar confianza entre quienes desean participar en televisión. Una vez establecido el contacto, solicitan información personal y continúan con nuevas exigencias relacionadas con el supuesto proceso de selección.

La Policía Nacional del Perú indicó que estas publicaciones utilizan recursos tecnológicos para aparentar autenticidad y convencer a las posibles víctimas de que el ofrecimiento pertenece realmente al programa de entretenimiento.

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Solicitan fotografías íntimas bajo el pretexto de una evaluación

Delincuentes utilizan la imagen del programa Combate para difundir falsos castings en redes sociales. Composición: Infobae

Según la información proporcionada por las autoridades, el siguiente paso consiste en pedir fotografías en ropa de baño o prendas íntimas. Los delincuentes sostienen que esas imágenes forman parte de una evaluación previa para continuar en el falso casting.

El comandante Mario Carrasco, de la División de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú, explicó los riesgos que representa compartir ese tipo de contenido. “Hay que tener presente esta información que es totalmente falsa, con el único fin de obtener información sensible o imágenes sensibles de estas posibles víctimas”, señaló.

El oficial también advirtió sobre el uso posterior de ese material. “Basta que yo tenga una foto de la víctima; en cuestión de segundos la puedo viralizar con el único objetivo de extorsionar”, manifestó.

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Además, precisó que los delincuentes pueden citar posteriormente a las personas en hoteles u otros establecimientos sin relación con el canal de televisión. Según explicó, ese escenario incrementa el riesgo de abuso sexual y otros delitos.

Investigación evidencia el mecanismo utilizado por los estafadores

Como parte de la cobertura del caso, una colaboradora del programa Ocurre Ahora contactó a los responsables del supuesto casting para conocer el procedimiento empleado.

Durante la conversación, la falsa organización respondió que las fotografías en ropa interior eran un requisito obligatorio para continuar con las evaluaciones. Ante la consulta sobre las características de las imágenes, la respuesta fue: “Sí, es necesario. Recuerda que todo es parte de las evaluaciones”.

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La información obtenida permitió confirmar el mecanismo utilizado para convencer a las víctimas de entregar contenido privado bajo la apariencia de un proceso de selección legítimo.

Policía pide denunciar y recuerda antecedentes similares

La Policía Nacional del Perú recomendó no enviar fotografías, videos ni datos personales a personas desconocidas que ofrezcan supuestas oportunidades laborales o castings mediante redes sociales.

En caso de que una persona ya hubiera compartido imágenes o información con estas cuentas, el comandante Mario Carrasco pidió presentar la denuncia en la Dirección de Investigación de Cibercrimen, ubicada en la avenida España 323. También indicó que la ciudadanía puede solicitar orientación mediante el WhatsApp 942-439-245.

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Las autoridades señalaron que esta modalidad presenta similitudes con otros casos registrados en el país. Entre ellos figura el denominado “Señor Pruebas”, quien afrontó un proceso judicial tras utilizar falsos castings para captar mujeres y cometer delitos bajo la apariencia de convocatorias para modelaje.