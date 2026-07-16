Zozobra en el Callao: Dejan granada de guerra en la puerta de una casa

Dejan granada de guerra en puerta de una casa en distrito chalaco.

La tranquilidad del jirón Amazonas, en el distrito de La Perla, en el Callao, se vio interrumpida cuando vecinos descubrieron una granada de guerra en la puerta de una vivienda.

El incidente, reportado por medios locales y confirmado por la Policía Nacional del Perú (PNP), provocó el cierre temporal del tránsito en la zona y el despliegue de un cerco de seguridad para proteger a los residentes y transeúntes.

A los pocos minutos, especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar, evaluaron el artefacto y ejecutaron una detonación controlada en un área segura. La operación evitó daños personales y mayores riesgos en el vecindario. “Ingresamos para retirar y neutralizar el explosivo, salvaguardando la integridad de todos”, destacó un agente de la UDEX durante la intervención.

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Las primeras indagaciones de la PNP apuntan a que el artefacto habría sido colocado por presuntos extorsionadores con el objetivo de intimidar a los ocupantes del inmueble. Durante las diligencias, la propietaria de la casa informó a las autoridades que una de sus hijas había sido víctima de amenazas extorsivas en el pasado, aunque aclaró que actualmente ya no reside en la vivienda.

El hecho aumentó la inquietud entre los habitantes del sector, quienes solicitaron a la Policía Nacional y a las autoridades del Callao reforzar el patrullaje preventivo, en especial bajo el estado de emergencia vigente en la provincia constitucional. “Pedimos más seguridad, esto nos afecta a todos”, expresó una vecina al ser consultada por la prensa.

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Dejan granada de guerra en puerta de una casa en distrito chalaco.

Violento ataque a balazos

El reciente hallazgo del explosivo se suma a otro hecho de alto impacto en La Perla. Apenas 72 horas antes, en la cuadra 3 del jirón Huáscar, Rivaldo Espinoza Goicochea, joven de 25 años, sufrió un ataque a balazos en la puerta de su casa, poco después de haber recuperado la libertad tras salir del penal Sarita Colonia.

De acuerdo con la PNP, el ataque fue ejecutado por sicarios que llegaron en motocicleta y abrieron fuego antes de huir rápidamente. “Solo se escucharon las detonaciones y luego el escape de la moto”, relató un residente. El sonido de los disparos generó pánico y desconcierto entre los vecinos, que acudieron a auxiliar a la víctima.

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Espinoza Goicochea fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece bajo monitoreo médico por trauma abdominal y torácico producido por proyectiles de arma de fuego. Los médicos mantienen el pronóstico reservado mientras continúa la atención especializada en el área de Trauma Shock.

La escena del ataque fue aislada por agentes de la comisaría de La Perla y peritos de criminalística, quienes recolectaron 11 casquillos de bala. El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que investiga la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, sin descartar otros móviles.

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“Las investigaciones permitirán determinar si el ataque está relacionado con antecedentes delictivos o si hay otras razones detrás del atentado”, precisó un portavoz policial.

Como parte de las diligencias, se analiza el material registrado por cámaras de seguridad de la zona y se recogen testimonios de residentes para reconstruir la ruta de escape de los agresores e identificar a los responsables.