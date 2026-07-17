De un albergue a un hogar: jornada de adopción responsable cambia la vida de mascotas y familias en Perú

SuperPet impulsa quinta jornada nacional de adopciones para encontrar hogares a mascotas rescatadas. (Foto: Difusión)

Encontrar una familia para una mascota rescatada fue el objetivo de la quinta Jornada Nacional de Adopciones y Búsqueda de Hogares, una iniciativa impulsada por SuperPet que reunió a albergues, fundaciones y aliados en distintas ciudades del país. La campaña, realizada los días 4 y 5 de julio, logró concretar 70 adopciones responsables y generar conciencia sobre la importancia de brindar una segunda oportunidad a perros y gatos en situación de abandono.

La jornada contó con la participación de una red de organizaciones de protección animal con las que SuperPet trabaja de manera permanente. Según informó la empresa, a lo largo del tiempo ha desarrollado acciones junto a más de 15 asociaciones animalistas, con el objetivo de construir alianzas de largo plazo que permitan encontrar hogares responsables para más mascotas.

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Además, la iniciativa se desarrolló en diferentes centros comerciales del país, que se sumaron como espacios para acercar a las familias interesadas en adoptar con las mascotas que buscan un nuevo hogar.

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Jornada nacional de adopciones responsables

La quinta edición de la campaña tuvo presencia en diversos puntos del país con la participación de centros comerciales como Plaza Norte, Real Plaza Primavera, Megaplaza Chorrillos, Plaza Santa Catalina, Cenco Malls Arequipa Cerro Colorado, Open Plaza Piura, Megaplaza Chimbote y Real Plaza y Santa Victoria Chiclayo.

A través de esta iniciativa, SuperPet buscó fortalecer el vínculo entre las familias y las organizaciones de rescate animal, facilitando espacios donde los posibles adoptantes puedan conocer la historia y necesidades de cada mascota antes de tomar una decisión.

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“Con esta quinta jornada se quiso seguir impulsando la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de brindar una segunda oportunidad a miles de mascotas rescatadas”, señaló Daniela Romero, subgerente de Marketing de SuperPet.

La representante de la empresa destacó que el crecimiento de la campaña ha sido posible gracias al trabajo conjunto con fundaciones, voluntarios y aliados que comparten el compromiso por el bienestar animal. Asimismo, resaltó que el objetivo no solo es incrementar el número de adopciones, sino lograr que cada mascota encuentre una familia preparada para asumir esa responsabilidad.

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Hogares adecuados para mascotas

La adopción durante estas jornadas no se realiza de manera inmediata sin evaluación previa. Cada proceso es liderado por las fundaciones y albergues participantes, quienes conocen la historia, características y necesidades específicas de los animales que tienen bajo su cuidado.

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Entre los requisitos habituales para adoptar se encuentran:

Ser mayor de edad y presentar un documento de identidad.

Completar una ficha de adopción.

Participar en una entrevista de evaluación.

Demostrar disponibilidad, compromiso y condiciones adecuadas para cuidar a la mascota.

Desde SuperPet remarcaron que adoptar representa una decisión para toda la vida y que las familias deben informarse sobre las responsabilidades que implica incorporar un animal al hogar.

Educación y acompañamiento familiar

La campaña también incluyó acciones orientadas a acompañar a los nuevos tutores durante el proceso de adaptación de sus mascotas. Para ello, SuperPet brinda asesoría relacionada con alimentación, higiene, cuidado y bienestar animal, con el propósito de que las familias cuenten con información adecuada desde el primer día.

Además, la empresa reforzó la difusión de la jornada mediante sus canales digitales, redes sociales, tiendas físicas y el apoyo de aliados e influencers comprometidos con la causa. Los voluntarios también tuvieron un papel importante al promover el mensaje de adopción responsable y orientar a las familias en la búsqueda de la mascota más adecuada para su estilo de vida.

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Más allá de alcanzar una cantidad determinada de adopciones, la iniciativa busca generar vínculos permanentes entre mascotas y personas, promoviendo relaciones basadas en el cuidado y el compromiso.

Abandono animal: gran reto pendiente

Los albergues y asociaciones de protección animal continúan enfrentando retos como la sobrepoblación de perros y gatos abandonados, los gastos de alimentación y atención veterinaria, además de la necesidad constante de voluntarios y recursos para mantenerse operativos.

Ante esta situación, SuperPet señaló que la ciudadanía puede contribuir de distintas maneras, no solo mediante la adopción, sino también a través de acciones como:

Apoyar a los albergues con donaciones de alimento e insumos.

Promover la esterilización para evitar camadas no planificadas.

Participar como voluntario en organizaciones de protección animal.

Difundir campañas para ayudar a que más mascotas encuentren un hogar.