El poderoso adjetivo que José Luis Carranza le colocó a Héctor Cúper en Universitario: “Por algo trae a los mejores”

El histórico referente crema aseguró que el técnico argentino encaja con la ambición del club, luego del 2-0 ante Millonarios en Ate, y apuntó al reto del Clausura 2026 (Universitario de Deportes)

El exvolante y referente histórico de Universitario de Deportes, José Luis Carranza, no guardó reservas al momento de valorar la llegada del entrenador argentino Héctor Cúper al conjunto merengue.

En declaraciones a Universitario TV tras el amistoso del sábado 11 de julio ante Millonarios de Colombia —que los cremas resolvieron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate—, Carranza trazó un retrato elogioso del estratega de 70 años y subrayó que su presencia en el banco es una señal inequívoca de las aspiraciones del club para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El juicio del ‘Puma’ Carranza

José Luis 'Puma' Carranza elogió a Héctor Cúper tras el triunfo ante Millonarios y aseguró que Universitario incorporó a un entrenador con experiencia y mentalidad ganadora. (Universitario de Deportes)

“Cúper es una persona ganadora. Ha disputado dos finales de la Champions League. Por algo la ‘U’ trae a los mejores”, afirmó Carranza, con una contundencia que dejó poco margen para la interpretación. El exmediocampista, uno de los emblemas más reconocidos de la historia del club de Ate, no se limitó a elogiar el palmarés del técnico: también situó su incorporación en el marco de una filosofía institucional que, a su entender, exige rodearse de los mejores para competir al más alto nivel.

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Para Carranza, la trayectoria de Cúper en el fútbol europeo —donde dirigió a clubes de primer orden y llegó a dos finales consecutivas de la UEFA Champions League— no es un dato decorativo, sino la prueba más sólida de su capacidad para conducir equipos en instancias de máxima exigencia. Esa experiencia acumulada, sostuvo el exjugador, puede convertirse en un factor determinante a medida que el equipo avance en la temporada.

El histórico referente crema también subrayó que la llegada de un entrenador con ese recorrido internacional refleja la ambición del club por mantenerse como protagonista del fútbol peruano y seguir disputando títulos. En su lectura, Universitario no fichó a Cúper por casualidad: lo hizo porque aspira a pelear por el campeonato nacional.

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El rendimiento de Cúper al frente del equipo

La victoria frente a Millonarios permitió a Héctor Cúper ampliar su invicto con Universitario y preparar el debut en el Torneo Clausura con señales alentadoras para el plantel. (Universitario de Deportes)

Desde su arribo en mayo de 2026 —cuando tomó el mando en los tramos finales del Torneo Apertura y en los últimos compromisos de la fase de grupos de la Copa Libertadores—, Cúper acumula cinco partidos al frente del plantel merengue. El balance marca dos victorias y tres empates. Los triunfos llegaron ante Sport Huancayo y, precisamente, ante Millonarios en el amistoso del sábado. Los empates se produjeron frente a Deportes Tolima, Deportivo Moquegua y Nacional.

El partido ante el conjunto colombiano sirvió además para que el delantero Gianluca Lapadula, uno de los tres refuerzos confirmados para el Clausura junto a Jordan Guivin y Adrián Quiroz, sumara sus primeros minutos con la camiseta crema. Sin embargo, José Rivera fue el gran protagonista del encuentro: marcó en los minutos 52 y 79 para sellar la victoria con un doblete. El estreno oficial de Cúper en el segundo campeonato del año está programado para el sábado 18 de julio, cuando Universitario visite a ADT en Tarma desde las 13:15 horas.

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La apuesta táctica para el Clausura

El amistoso ante Millonarios dejó ver la propuesta de Héctor Cúper para el Clausura. Universitario prepara un cambio de sistema con una defensa de cuatro jugadores. (Universitario de Deportes)

Más allá del resultado ante Millonarios, el amistoso dejó pistas sobre la dirección que tomará Cúper en el plano táctico. El técnico argentino planea abandonar el esquema de tres centrales que utilizó el equipo en los últimos meses para adoptar una línea de cuatro defensores, un cambio de sistema que busca darle mayor amplitud y verticalidad al juego merengue.

El ajuste no estuvo exento de contratiempos: el capitán Aldo Corzo no pudo participar del amistoso por un hematoma que, aunque sin gravedad, llevó al cuerpo técnico a preservarlo de cara al debut oficial.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, Cúper tiene tiempo y respaldo institucional para consolidar su propuesta. El objetivo declarado es uno solo: conquistar el Torneo Clausura y pelear por el título nacional.

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