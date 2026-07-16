El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

La discusión se centra en movimientos de jugadores como Insúa y Requena, y el rol de Héctor Cúper en la planificación del club Universitario durante la ventana de pases. (Video: Linkeados)

Universitario de Deportes ha tomado la decisión de utilizar su último cupo de extranjero en un lateral izquierdo, una posición clave que el comando técnico considera prioritaria tras la salida de José Carabalí para cerrar el plantel de cara al Torneo Clausura 2026. El principal apuntado es Rodrigo Insúa, pero la operación enfrenta obstáculos económicos que podrían complicar su llegada a la ‘U’.

El periodista Gustavo Peralta detalló en el programa Modo Fútbol que las gestiones por el futbolista de Barracas Central no se han caído por completo, aunque el desenlace depende estrictamente de la viabilidad financiera.

“Hasta ayer que pregunté en la tarde-noche no estaba caído el tema de Insúa con Universitario, pero hoy iban a ver qué pasaba. Desde lo deportivo hay un convencimiento del comando técnico que es un jugador ideal que les gusta, pero si desde lo económico no termina dándose como parece que está difícil, en la ‘U’ ya tienen mapeado un jugador de nacionalidad uruguaya. También hay un ecuatoriano, pero pareciera que en las últimas horas ha crecido más la posibilidad del uruguayo que del ecuatoriano”, explicó.

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El lateral / volante fue fundamental en la consecución del tricampeonato con la 'U'. | VIDEO: Universitario

Si la negociación con Insúa no prospera, la directiva ‘crema’ avanzará con el plan B sudamericano aprobado por Héctor Cúper. “Si en el momento que se diga ‘no se da lo de Insúa’ por más que la ‘U’ intentó, vio y consultó, va a ser seguramente este (el uruguayo)”, afirmó Peralta.

La confianza en el proceso de selección de refuerzos radica en el papel protagónico que ha asumido el DT argentino en cada movimiento del mercado. “Requena y el que llegue tienen el aval de Héctor Cúper. En esta ventana de pases, el equipo se ha estructurado con el aval de Cúper, que es el que ha entendido cómo se tiene que hacer todo. Lo mejor que pueden hacer en la ‘U’, después de haberse equivocado a inicios de año, es hacerle caso a alguien que tiene más prioridad deportiva y la cuestión clara. El que más sabe de fútbol en la ‘U’ en este momento, con el respeto de todos los que están en el club porque hay mucha gente que sabe de fútbol, es Héctor Cúper”, subrayó el periodista.

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El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa.

La adaptación de Juan Manuel Requena a Universitario

Por otro lado, la llegada de Juan Manuel Requena ha generado buenas impresiones en los primeros días de trabajo en Campo Mar. Según la información recogida por Gustavo Peralta, el mediocampista argentino atraviesa una integración acelerada al grupo y su estado físico es óptimo para sumarse a la competencia de inmediato.

“Requena está en óptimas condiciones físicas y futbolísticas. Acaba de jugar el otro día, un día antes de llegar a Lima, entonces está bien y físicamente está estable. Le va a venir bien también el hecho de entrenar en un campo normal, natural, porque creo que en Chile, por lo que me contaban, tuvo un tema de lesión porque entrenaban en una cancha sintética varios jugadores de La Calera”, compartió el periodista.

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El trámite pendiente para que Requena debute oficialmente es la obtención del carnet de cancha, un requisito administrativo que, según fuentes cercanas al comando técnico, podría resolverse pronto. “La frase de la gente dentro de Universitario cerca del comando técnico es ‘si sale a tiempo el carnet, va al banco’, pero hay que ver si sale a tiempo. Es un trámite que no tengo el tiempo cuánto demoraría, pero sino para la segunda fecha está. No es un jugador que tiene que esperar cuatro fechas para recién adaptarse y salir en lista”, sostuvo Peralta.

Esta ventaja permite a Universitario contar con un futbolista que no requiere de un proceso prolongado de adaptación, lo que resulta clave para mantener la competitividad en el arranque del Torneo Clausura. El hecho de que Requena haya llegado con ritmo de competencia desde Unión La Calera y sin molestias físicas le otorga una ventaja sobre otros refuerzos que suelen necesitar semanas para integrarse al ritmo del fútbol peruano.

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