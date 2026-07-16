DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

Carlos Véliz ha señalado que Universitario saldrá a jugar con el "cuchillo entre los dientes" en el duelo de vuelta con Sporting Cristal por la final del Torneo Apertura. Crédito: YouTube Carlos Arrunategui.

Universitario de Deportes afronta las horas decisivas antes de la gran final del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Luego del vibrante empate 2-2 en el encuentro de ida frente a Sporting Cristal, las ‘leonas’ buscarán quedarse con el primer título de la temporada este viernes 17 de julio en el Estadio Monumental, donde contarán con el respaldo de su hinchada para intentar imponerse a las dirigidas por Vivian Ayres.

A dos días del compromiso, el entrenador Carlos Véliz conversó con la prensa en Campo Mar y dejó claro que uno de los principales trabajos durante la semana ha sido controlar la ansiedad de sus dirigidas. El estratega explicó que una final debe afrontarse con “mucha calma, mente fría y corazón caliente”, una filosofía que repiten diariamente en los entrenamientos.

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No obstante, dejó en claro que la intensidad no faltará y aseguró que Universitario saldrá “con el cuchillo entre los dientes” para disputar cada balón. Asimismo, destacó que el recorrido del equipo durante el torneo les brinda la confianza necesaria. “El camino recorrido nos da esa tranquilidad de que haciendo bien las cosas vamos a conseguir el resultado”, afirmó.

Carlos Véliz señaló con qué actitud encararán sus dirigidas el duelo de vuelta ante Sporting Cristal. Crédito: YouTube Carlos Arrunategui.

El técnico ‘crema’ también resaltó el papel que tendrá la hinchada en el Estadio Monumental. Véliz confía en que el respaldo desde las tribunas marcará diferencias en un partido de tanta trascendencia y aseguró que “va a ser muy importante su aliento para poder conseguir el título”, por lo que espera un estadio repleto para acompañar a las ‘leonas’ en busca del Torneo Apertura.

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El regreso de ‘Fefa’ Lacoste

Además de jugar en casa, Universitario recuperará a una de sus principales figuras para la definición. Stephanie ‘Fefa’ Lacoste volverá a estar disponible luego de cumplir la fecha de suspensión que recibió tras ser expulsada en la revancha de las semifinales frente a Alianza Lima, motivo por el que se perdió el primer duelo de la serie.

Para Véliz, la presencia de la capitana representa mucho más que una variante en la alineación. El entrenador destacó que la uruguaya es una futbolista determinante tanto por su liderazgo como por su competitividad. “Es nuestra capitana, la referente e ídolo de la institución. Tenerla nos ayuda y nos acerca a ganar”, sostuvo el estratega, quien además reconoció sentirse muy satisfecho de volver a contar con ella para el encuentro que definirá el primer título de la temporada.

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Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor

Polémica en el partido de ida

La igualdad en el estadio Alberto Gallardo no estuvo exenta de controversias. El segundo gol de Universitario llegó a través de un penal convertido por Pierina Núñez, luego de que la árbitra sancionara una supuesta falta sobre Sofía Oxandabarat. La acción generó un fuerte debate, ya que desde Sporting Cristal consideraron que el contacto fue mínimo y, además, ocurrió fuera del área.

La entrenadora Vivian Ayres manifestó su molestia por la decisión arbitral y cuestionó que la jueza principal no acudiera al monitor pese al llamado del VAR. “Me dicen que fue fuera del área. Si te llama el VAR, ¿por qué no vas a verlo?”, comentó. Además, dejó entrever que este tipo de decisiones suele favorecer a determinados clubes al afirmar que “siempre hay una pequeña inclinación para los equipos como la ‘U’ y Alianza”.

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Las críticas también fueron compartidas por Alonso Galdos, jefe deportivo de Sporting Cristal, quien fue mucho más duro con el arbitraje tras el encuentro. El directivo sostuvo que la jugada nunca debió sancionarse como penal y aseguró que se trató de “un forcejeo natural de fútbol”.

El partido quedó empatado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: Bicolor .

“¿Alguien me puede decir que es penal? Todos responden con la cabeza que no. Fue un jaloncito y, además, fuera del área. La ‘U’ no necesita esa ayuda”, sentenció, dejando en evidencia el malestar existente en el conjunto celeste tras la primera final.