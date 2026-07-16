Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

Transmisión en vivo tipo "IRL" documenta una interacción en un parque urbano nocturno. Un joven, identificado como creador de contenido, conversa con otros individuos. Las imágenes muestran intercambios verbales entre los participantes, así como el uso de teléfonos móviles. Un hombre con casco y chaleco reflectante se une al grupo en un momento dado. El escenario incluye árboles, farolas y edificios en la distancia.

El streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido en redes como Cristorata, protagonizó un incidente de violencia física durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick el martes 14 de julio, en el malecón de Miraflores, Lima. Lo que comenzó como un paseo cotidiano frente a cámaras terminó en un intercambio de golpes con un joven desconocido, la intervención del serenazgo y una lluvia de reclamos ante miles de espectadores conectados en tiempo real.

Puente Viena se dirigía al malecón con la intención de iniciar clases de deportes de contacto, parte de lo que él mismo describió como un giro hacia una vida más saludable. El creador de contenido suele hacer transmisiones IRL —sigla en inglés de in real life, es decir, en la vida real— en las que muestra pasajes de su rutina diaria. Ese día no fue la excepción: la cámara lo seguía mientras caminaba por el parque y buscaba a su profesor, identificado en la transmisión como Antonio Moyoy.

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Fue en ese contexto cuando Cristorata se acercó a una pareja de jóvenes con el tono distendido y bromista que caracteriza sus videos. La interacción comenzó de forma amistosa: el streamer les preguntó si habían visto a su profesor y les consultó, entre risas, si eran novios o amigos. Uno de los jóvenes respondió que eran mejores amigos. Hasta ese punto, la dinámica era la habitual de sus contenidos.

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La situación cambió cuando uno de los chicos adoptó un tono de burla y lanzó comentarios que Puente Viena interpretó como una falta de respeto. Según lo que el propio streamer relató en vivo tras el incidente, el joven “avanzó” hacia él —expresión coloquial peruana para referirse a una actitud provocadora o agresiva—. Ante eso, Cristorata reaccionó y, según los testimonios recogidos durante la transmisión, lo golpeó.

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En el momento del altercado físico, Puente Viena le pidió a su camarógrafo que enfocara hacia otro lado y apagó su micrófono, por lo que el golpe no quedó documentado con claridad en la transmisión. La cámara volvió a encuadrar la escena segundos después, cuando ya varias personas intentaban calmar la situación.

En un espacio donde el orgullo suele dominar, Cristorata rompió el molde al llorar frente a sus seguidores. La derrota se transformó en una lección de humanidad y sinceridad emocional. (TikTok)

El serenazgo interviene y los amigos del joven reclaman

Un transeúnte intentó separar a los involucrados antes de que llegara un efectivo del Serenazgo de Miraflores, quien se acercó a verificar lo ocurrido. La presencia del agente municipal no escaló en una intervención formal, pero sí marcó el momento en que el entorno del joven afectado comenzó a confrontar al streamer.

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Un amigo del chico se plantó frente a Cristorata para reclamarle por haber golpeado a su compañero. El streamer respondió que él había empezado, en referencia a la actitud previa del joven. El intercambio verbal quedó registrado en la transmisión: “Tu causa avanza y yo no hago nada, ¿ah?”, le dijo Puente Viena al amigo, quien insistía en que él solo había ido a pedirle una foto.

El tiktoker peruano Cristorata se hizo popular por su humor sin filtro y su cercanía con la gente. Su espontaneidad le ha permitido convertirse en un fenómeno en diversas plataformas digitales. (Instagram)

El escupitajo y la retirada del streamer

La tensión subió de nivel cuando la amiga del joven involucrado también se acercó a reclamarle a Puente Viena y, según lo que se escucha en la transmisión, le escupió. El streamer lo mencionó en voz alta durante el cruce verbal: “Hasta que me escupes, ah”, repitió ante su audiencia, visiblemente alterado.

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Ante la escalada del conflicto, Cristorata optó por alejarse del lugar. Antes de retirarse, intercambió algunas palabras más con el amigo del joven, quien le decía que se calmara y que su causa “estaba loco”. El streamer se despidió de quienes lo seguían en el chat —a quienes llama “Barrio”— y continuó su camino en busca de su profesor de deportes de contacto.

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Conflicto en vivo

El incidente pone en primer plano una dinámica que se repite con frecuencia en el formato IRL: la interacción espontánea con desconocidos en espacios públicos puede derivar en situaciones impredecibles, y la presencia de una cámara en vivo agrega una capa adicional de tensión. En este caso, uno de los jóvenes reconoció a Cristorata —lo llamó “Cristo Cabra”— y el hecho de estar frente a miles de espectadores pareció influir en cómo se desarrolló el intercambio.

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Durante la discusión posterior al golpe, uno de los presentes le pidió a Puente Viena que apagara la cámara. Él se negó: “¿Por qué? Si yo estoy acá, estoy haciendo IRL”, respondió. La transmisión continuó con el streamer relatando su versión de los hechos a su audiencia mientras el conflicto aún no se había disuelto del todo.