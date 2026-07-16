¿Vuelven tormentas de arena en Ica? Senamhi alerta fuertes vientos que podrían generar este fenómeno en la costa peruana

Fuente: Canal N

Las tormentas de arena podrían volver a convertirse en un riesgo para algunas zonas de la costa peruana. El más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que durante las próximas 96 horas se registrarán vientos perpendiculares hacia la costa centro y sur, una condición que favorece el levantamiento de polvo y arena, tal como ocurrió hace aproximadamente un año cuando este fenómeno sorprendió a localidades de Ica y Arequipa.

La advertencia coincide con otros avisos meteorológicos emitidos por la entidad, que también prevén el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte, donde Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura registrarán ráfagas superiores a los 45 km/h durante el viernes 17 de julio. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a la población reforzar las medidas de prevención y mantenerse atenta a los reportes oficiales.

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¿Por qué podrían volver las tormentas de arena en la costa peruana?

Por segundo día consecutivo, se registran vientos de hasta 63 km/h en Pisco, con levantamiento de polvo y arena. (Composición: Infobae)

La alerta surge luego de que especialistas advirtieran que los vientos perpendiculares al litoral previstos para los próximos días pueden levantar grandes cantidades de polvo en sectores desérticos de la costa centro y sur. Este tipo de circulación atmosférica ya provocó un episodio similar hace cerca de un año, cuando una enorme nube de arena redujo la visibilidad en diversas localidades de Ica, afectando también zonas de Arequipa.

El Senamhi explicó que estas condiciones pueden alterar la nubosidad y favorecer la suspensión de partículas de polvo, especialmente en áreas donde predominan terrenos áridos y secos. Aunque el organismo no ha confirmado que se produzca una tormenta de arena, sí mantiene el monitoreo permanente debido a que el escenario meteorológico presenta características parecidas a las registradas durante eventos anteriores.

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Cuando estos fenómenos se desarrollan, la visibilidad puede disminuir considerablemente, afectando el tránsito en carreteras, las actividades al aire libre e incluso algunos servicios de transporte. Además, el polvo en suspensión puede generar molestias respiratorias, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

¿Qué son los vientos Paracas y por qué pueden provocar tormentas de arena?

Los Paracas vientos con levantamiento de polvo y arena que aparecen en la zona costera de Ica| Senamhi

Los vientos Paracas son un fenómeno meteorológico característico de la costa sur del Perú, especialmente de la región Ica. Su nombre proviene del quechua: para (lluvia) y aco (arena), una combinación que hace referencia a la conocida “lluvia de arena” que se produce cuando fuertes corrientes de aire levantan grandes cantidades de polvo y sedimentos del desierto.

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Este fenómeno se origina por el contraste de temperatura entre el océano y el desierto costero, así como por la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que regula gran parte de las condiciones atmosféricas frente al litoral peruano. Cuando estos factores se intensifican, el viento adquiere mayor velocidad y es capaz de arrastrar arena, polvo y otras partículas, formando enormes nubes que reducen considerablemente la visibilidad.

Aunque los vientos Paracas pueden presentarse en diferentes épocas del año, suelen ser más frecuentes e intensos durante el invierno y la primavera. En eventos de mayor magnitud, las ráfagas pueden superar los 80 o 90 km/h, provocando interrupciones en el tránsito, afectaciones al transporte aéreo, daños en estructuras livianas y complicaciones para personas con enfermedades respiratorias.

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Precisamente por ello, el reciente pronóstico del Senamhi, que advierte sobre vientos perpendiculares hacia la costa centro y sur con posibilidad de levantamiento de polvo, ha despertado la atención de especialistas y ciudadanos, ya que condiciones atmosféricas similares precedieron a la intensa tormenta de arena que sorprendió a Ica y otras localidades del sur del país el año pasado.

Indeci alerta por fuertes ráfagas en la sierra norte y recomienda tomar precauciones

Mientras la costa permanece bajo vigilancia, el Indeci emitió una alerta preventiva para la sierra norte tras el Aviso Meteorológico N.° 281 del Senamhi. El organismo informó que el incremento de la velocidad del viento continuará durante el 17 de julio en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

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Según el pronóstico, se esperan vientos superiores a los 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h, condiciones que incrementan el riesgo de desprendimiento de techos livianos, caída de objetos y daños en estructuras vulnerables.

Frente a este panorama, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y municipales a realizar inspecciones técnicas en edificaciones para verificar su seguridad. Asimismo, recomendó a la población asegurar techos y ventanas, evitar permanecer cerca de postes, árboles o estructuras debilitadas, además de sujetar embarcaciones en las zonas donde corresponda.

La entidad también aconsejó utilizar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al establecimiento de salud más cercano si aparecen síntomas respiratorios o reacciones alérgicas. A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el organismo mantiene el monitoreo permanente de las regiones bajo alerta y coordina las acciones de respuesta frente a cualquier eventualidad derivada de estos fenómenos meteorológicos.

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