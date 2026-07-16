Golpe al tráfico de animales en la selva peruana: Rescatan a 11 aves silvestres encerradas en una jaula

Rescatan a 11 aves silvestres hacinadas en una sola jaula.

Un total de once aves silvestres fueron rescatadas en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali, luego de una alerta ciudadana sobre la presencia de fauna en cautiverio. Las autoridades hallaron a los ejemplares hacinados en una sola jaula, situación que comprometía su bienestar y la posibilidad de desarrollar comportamientos propios de su especie.

Según informaron los especialistas encargados del operativo, “las aves serán sometidas a una evaluación veterinaria integral para determinar su estado de salud y definir el tratamiento que deberán recibir antes de que puedan ser reinsertadas en su hábitat natural”. El cautiverio y el hacinamiento pueden provocar estrés, lesiones y desnutrición, afectando la capacidad de los animales para sobrevivir en libertad.

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La tenencia ilegal de fauna silvestre representa una de las principales amenazas para la conservación de las especies amazónicas. Muchos ejemplares son capturados para ser comercializados como mascotas, lo que afecta de manera directa a las poblaciones naturales y contribuye a la pérdida de biodiversidad en la región.

La intervención fue ejecutada por la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Sunat Aduanas y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Estas entidades trabajaron de forma conjunta para retirar a las aves del inmueble y trasladarlas al centro de cuarentena de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

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Rescatan a 11 aves silvestres hacinadas en una sola jaula.

Consecuencias del tráfico de fauna

Las aves rescatadas permanecerán bajo observación veterinaria mientras especialistas evalúan si reúnen las condiciones para ser liberadas en su entorno original. Las autoridades han iniciado una investigación para establecer las circunstancias en las que los ejemplares fueron mantenidos en cautiverio y determinar las posibles responsabilidades legales.

El impacto del tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre no solo afecta a los animales, sino que también genera problemas para la salud pública y el equilibrio ecológico.

La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali reiteró la importancia de denunciar estos casos para evitar que más especies resulten afectadas. “La colaboración de la ciudadanía es fundamental para combatir el tráfico de animales y proteger nuestro patrimonio natural”, señalaron voceros de la entidad.

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Rescate del mono machín negro

La problemática del tráfico de especies se extiende más allá de Ucayali. En el sector Pampa Inalámbrica de Ilo, en Moquegua, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmó el reciente rescate de un mono machín negro (Sapajus macrocephalus) encadenado y con graves daños de salud. El animal fue hallado por vecinos y trasladado por la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras una rápida intervención.

El caso del mono machín negro, que fue puesto en cuarentena bajo vigilancia médica intensiva, refleja el peligro que representa mantener especies silvestres fuera de su entorno.

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“Estas secuelas pueden comprometer su recuperación e incluso su supervivencia”, declaró Julio Mamani, especialista de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Moquegua–Tacna (ATFFS).

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Serfor impulsan la campaña ‘No te compres un delito’ para sensibilizar sobre los riesgos y las consecuencias de la compra y tenencia ilegal de animales silvestres. Ante cualquier caso, la ciudadanía puede denunciar a través de la página web de Alerta Serfor, por WhatsApp al 947588269 o al teléfono de la ATFFS Moquegua-Tacna 945140480.