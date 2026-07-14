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Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento

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Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026.
Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

La Liga 1 retoma su actividad este fin de semana con el inicio del Torneo Clausura, tras la pausa por el Mundial. Universitario de Deportes apunta a ser protagonista en esta nueva etapa para sostener sus aspiraciones de conseguir el tetracampeonato del fútbol peruano.

El equipo dirigido por Héctor Cúper afrontará un desafío exigente en la primera jornada, cuando visite a ADT en la altura. Este encuentro servirá como primer termómetro para evaluar las posibilidades del conjunto crema en la lucha por el título. A continuación, el detalle de la programación del partido.

Programación del Universitario vs ADT

El encuentro se disputará el sábado 18 de julio a las 13:15 horas de Perú en el estadio Unión Tarma, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

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En el resto de países, el partido comenzará a las 12:15 horas de México; 13:15 horas de Colombia y Ecuador; 14:15 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Sporting Cristal - Liga 1 – Torneo Clausura – Perú – deportes – 16 junio
La primera página del Clausura se escribirá entre Cajamarca, Lima y Cusco. La agenda del viernes incluye duelos de peso y un nuevo capítulo del histórico Clásico del Sur. (Liga 1)

Dónde ver el Universitario vs ADT: canal TV

La primera jornada del Torneo Clausura 2026 tendrá cobertura en todo el país. L1 Max será el canal exclusivo para la transmisión en vivo de todos los partidos y estará disponible en plataformas de suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite a los aficionados acceder a la señal sin importar su proveedor.

En formato digital, la aplicación oficial Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir los encuentros desde dispositivos móviles y computadoras, facilitando el acceso para quienes prefieren ver los partidos fuera de la televisión tradicional o requieren movilidad.

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Además, Infobae Perú acompañará la jornada con una cobertura especial que incluye información previa, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles y jugadas clave, así como declaraciones de los protagonistas. De este modo, los hinchas dispondrán de diferentes alternativas para seguir los detalles más importantes de la fecha según sus preferencias.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.

¿Cómo llegan?

Universitario de Deportes superó 2-0 a Millonarios en un amistoso, cerrando su preparación para el Torneo Clausura con una victoria impulsada por dos goles de José Rivera. En este compromiso, se produjo además el debut de Adrián QuirozJordan Guivin y Gianluca Lapadula con la camiseta crema.

En tanto, ADT llega tras asegurar su lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga al imponerse 3-2 a Cienciano como visitante. Los goles de Joao RojasJonatan Bauman y Jhojan Garcilazo sellaron la clasificación del equipo tarmeño a la siguiente ronda.

Los tarmeños ganaron 3-2 a los cusqueños de visita y clasificaron a los cuartos de final del torneo. Créditos: Bicolor / Youtube.

Todos los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs FBC Melgar (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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