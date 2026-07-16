Compró pasajes por 5.600 dólares para viajar a Japón y denuncia que eran falsos: agencia suma nueve denuncias por presunta estafa

Una mujer se sienta ante su computadora con la confirmación de pasajes falsos por 5.600 dólares y un periódico que informa sobre una estafa de agencia de viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las semanas previas a Fiestas Patrias, aumenta el interés de muchas familias por adquirir pasajes para viajes nacionales e internacionales. Las promociones difundidas en redes sociales suelen convertirse en una de las principales alternativas para encontrar precios más bajos, aunque también representan un espacio utilizado por personas denunciadas por presuntos fraudes.

En ese contexto, una ciudadana denunció la compra de boletos de avión que, según su versión, nunca existieron. El caso también abrió la posibilidad de que otras personas atraviesen una situación similar, debido a la existencia de varias denuncias relacionadas con la misma persona y el mismo emprendimiento dedicado a la venta de pasajes.

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La investigación se encuentra en manos de las autoridades, mientras las personas afectadas esperan la devolución del dinero entregado. Entre los elementos presentados figuran comprobantes de pago, documentos firmados y registros de comunicaciones que forman parte de las diligencias.

De acuerdo con la información expuesta por Latina Noticias, el caso involucra a Dayana Michelle Córdova Cáceres, señalada por varios clientes como responsable de ofrecer boletos de avión que finalmente no permitieron concretar los viajes programados.

Denunciante asegura que perdió cerca de seis mil dólares

Una mujer denunció haber perdido US$5.600 tras comprar tres pasajes a Japón que, según afirma, eran falsos.

Harumi Carrión relató que conoció a Dayana Michelle Córdova Cáceres hace aproximadamente cinco años por recomendación de un amigo. Según explicó, durante ese tiempo distintas personas de su entorno adquirieron pasajes mediante ella sin presentar inconvenientes.

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Tras regresar al Perú en enero de este año, decidió contactarla para comprar tres boletos con destino a Japón para viajar junto a su esposo y su hijo el 28 de abril. Según indicó, entregó en efectivo 5.600 dólares en un espacio ubicado dentro del Centro Aéreo Comercial del antiguo aeropuerto, lugar donde, de acuerdo con su testimonio, la denunciada atendía a sus clientes.

La afectada sostuvo que posteriormente descubrió que los boletos eran falsos. Explicó que intentó verificar la reserva mediante el código de los pasajes y no encontró registro alguno. Después solicitó apoyo a un familiar en Estados Unidos, quien, según afirmó, confirmó con un asesor que la reserva no existía.

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Además, señaló que detectó inconsistencias en la documentación recibida, pues una parte consignaba el año 2026 y otra el 2023, situación que incrementó sus dudas sobre la autenticidad de los boletos.

Solicitud de devolución del dinero y documento firmado

Frente a esa situación, Harumi Carrión indicó que el 6 de abril comunicó su decisión de cancelar el viaje y pidió la devolución del dinero. Según su versión, recibió la respuesta de que el reembolso demoraría 30 días hábiles.

Al cumplirse ese plazo, aseguró que no obtuvo el depósito prometido y que únicamente recibió distintas explicaciones sobre una supuesta demora atribuida a otra agencia.

Durante una reunión posterior, la denunciante afirmó que Dayana Michelle Córdova Cáceres firmó un documento mediante el cual se comprometía a devolver el dinero el 20 de junio. Sobre ese compromiso expresó: “Si ella dice que no, no es una falsa, ¿por qué me firmó este documento acertando que ella me va a pagar y me va a hacer la devolución de mi dinero el 20 de junio?”.

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La afectada manifestó que, pese al compromiso escrito, el dinero todavía no fue entregado.

Víctima afirma que existen más personas afectadas

Harumi Carrión también declaró que intentó comunicarse en numerosas ocasiones con la denunciada mediante llamadas y mensajes, aunque indicó que no obtuvo una respuesta que permitiera resolver el problema.

Durante su testimonio señaló: “Estoy ahora mendigando mi plata”. Asimismo, afirmó que otras personas también atraviesan una situación similar.

“No, somos muchas personas y en las cuales también hay incluidos familiares. Y hasta el día de hoy no recibo respuesta de ella”, manifestó al referirse a otros presuntos afectados.

Investigación fiscal y otras denuncias

La denunciante explicó que presentó la denuncia correspondiente y acudió a una citación programada para el 11 de julio. Según relató, ese día recibió la información de que el fiscal no podía atender el caso debido a que la denunciada no asistió.

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También sostuvo que las notificaciones fueron enviadas al domicilio registrado y que proporcionó otra dirección ubicada en la avenida Perú. Sin embargo, indicó que le informaron que la persona buscada ya no residía en ese lugar.

Respecto al avance de las diligencias, señaló que un efectivo policial le explicó que debía continuar esperando mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Según el reporte difundido por ese medio, existen nueve denuncias contra Dayana Michelle Córdova Cáceres y su agencia Dayana Dream of Travel por montos que superarían los 50 mil soles, relacionados con pasajes adquiridos para viajes que finalmente no se realizaron.

Hasta el momento de la difusión del informe, la denunciada no respondió las consultas realizadas por el medio de comunicación ni ofreció una versión sobre las acusaciones formuladas en su contra.

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