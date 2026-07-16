¿Entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo molestó a Edson Dávila y Janet Barboza?: Los post e indirectas que publicaron en redes sociales

Ethel Pozo se sienta en el set de Magaly Medina para hablar sin filtros sobre la deslealtad en la televisión. La conductora revela cómo se sintió traicionada por sus excompañeros Edson Dávila y Janet Barboza, mientras Magaly le da su contundente opinión sobre la amistad en el mundo del espectáculo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La entrevista en vivo de Ethel Pozo con Magaly Medina, emitida la noche del martes 14 de julio en ‘Magaly TV, La Firme’, reavivó el conflicto con sus excompañeros de América Hoy, Janet Barboza y Edson Dávila, a quienes Pozo acusa de no haberle comunicado a tiempo que se quedarían en América Televisión en lugar de ir a Panamericana Televisión con el magazine.

Tras la conversación, las reacciones no llegaron con declaraciones directas en televisión, sino con publicaciones e indirectas en redes sociales, principalmente por parte de Barboza, quien compartió chats privados y lanzó comentarios contra lo dicho por su excompañera.

PUBLICIDAD

En el caso de Dávila, en el material proporcionado no aparece una respuesta concreta en redes atribuida a él, pero sí fue mencionado por Pozo como el vínculo que más le duele y el que, hasta hoy, sigue sin explicación.

Ethel Pozo habló en vivo con Magaly Medina sobre su salida de ‘América Hoy’ y el quiebre con Edson Dávila, mientras Janet Barboza respondió con publicaciones e indirectas en Instagram

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila?

En el set de Magaly, Ethel habló del quiebre con Dávila, con quien durante años se mostró cercana al punto de llamarlo “hermano” frente a cámaras. La conductora sostuvo que el cariño que sintió fue real, pero que hoy no entiende el distanciamiento.

“Y él también a mí. Y sigo sintiendo que ha sido genuino el cariño de Edson. Algo ha pasado, Magaly, que algún día me enteraré”, expresó.

PUBLICIDAD

Luego agregó un detalle que, según ella, hace más confuso el quiebre: “Que algo raro. Es que todavía tengo los mensajes”, dijo, al afirmar que conserva conversaciones donde él la apoyaba en momentos difíciles. En la entrevista también admitió que lo que más le dolió fue la falta de respaldo público. “Eso, eso me duele. Eso sí me duele”, confesó.

Magaly aprovechó el bloque para lanzar críticas contra Barboza y Dávila, mientras Ethel respondió con cautela: “Te puedo decir de Edson, Magaly.. es muy talentoso. Janet tiene su forma de ser”.

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.

El bloque “mosca muerta” y el rol de Ethel frente a Janet en ‘América Hoy’

Otro pasaje que volvió a poner el foco sobre Barboza fue cuando Magaly le recordó a Ethel que durante años la llamó “mosca muerta”, por quedarse callada mientras Janet lanzaba comentarios duros en el matinal.

PUBLICIDAD

Ethel respondió con humor, pero terminó haciendo una autocrítica: “Eso lo estoy entendiendo desde hace una semana”, reconoció sobre cómo el público interpretó su silencio. Aunque insistió en que “nunca lo avaló”, admitió que priorizó mantener la imagen de “equipo” frente a cámaras y aceptó: “Quizás ese fue un error”.

Ese intercambio dejó instalada, otra vez, la discusión sobre la dinámica interna del programa y el peso que tuvo Janet como figura dominante en los debates del set.

En una entrevista cargada de tensión, Ethel Pozo visita el set de 'Magaly TV La Firme' para enfrentarse a Magaly Medina. La conductora le explica directamente por qué la llamó 'mosca muerta', acusándola de avalar con su silencio los comentarios de sus excompañeras. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reacción de Janet Barboza: publica chats privados y lanza mensajes en Instagram

La respuesta de Barboza, según el material proporcionado, fue digital y se apoyó en capturas de WhatsApp. La conductora remarcó que no vio el programa completo, pero que revisó enlaces y lo que se comentó tras la entrevista.

PUBLICIDAD

“No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche”, escribió.

En la primera captura, fechada en octubre de 2025, Pozo le pregunta: “Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de ‘América Hoy’ que tiene el canal?”. Barboza responde: “¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde”. Junto a la imagen, Janet añadió: “Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal”.

El chat de octubre de 2025 sobre el nuevo equipo de América Hoy fue presentado por Janet Barboza como prueba contra Ethel Pozo.

Luego compartió otro chat, fechado en mayo de 2025, donde Pozo se refiere a Magaly Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Kurt Villavicencio como “el club de la gente mala entraña”. Barboza publicó esa conversación sin comentario adicional, dejando que el contraste hablara por sí solo tras el abrazo que Pozo y Medina protagonizaron en vivo.

PUBLICIDAD

Otro chat de mayo de 2025 mostró a Ethel Pozo refiriéndose a Magaly Medina, Rodrigo González y Kurt Villavicencio en medio de la polémica por el abrazo televisivo.

Janet cuestiona la amistad de Ethel con Christian Domínguez

Barboza también reaccionó a un tramo de la entrevista donde Pozo defendió su amistad con Christian Domínguez. Janet aseguró que allí Ethel volvió a mentir, sin entrar en una réplica extensa.

“De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo sobre la gran amistad con Christian”, escribió.

En una historia adicional, remató con una frase tajante: “El único que lo quería en el programa era el productor y celebro que hoy sí, tenga una amistad genuina con Brunella”.

“Volvió a mentir”, escribió Barboza al referirse a la supuesta amistad entre Ethel Pozo y Christian Domínguez. IG

Después de publicar chats e indirectas, Barboza aseguró que no continuará con el intercambio por respeto a los años compartidos en el programa.

“Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos”, escribió.

¿Y Edson Dávila? Lo que se sabe

Edson Dávila no ha querido pronunciarse tras la entrevista de Ethel con Magaly Medina, pero Janet Barboza comentó en sus primeras reacciones en redes sociales que tiene el respaldo del bailarín para defenderse y señalar que comunicaron a su debido tiempo, la decisión de su permanencia en América TV.

PUBLICIDAD

Lo que sí hay es el relato de Pozo: ella sostiene que no entiende el quiebre, que “algo ha pasado” y que aún conserva mensajes de apoyo.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.