Adolescente de 17 años que asaltaba taxis con pistola se arrodillo ante la PNP y suplicó perdón: “Me da pena tu madre”

Durante la intervención policial, el menor terminó arrodillado y pidió perdón a los agentes, luego de ser encontrado con un arma de fuego cuando presuntamente iba a asaltar a un taxista por aplicativo. (Crédito: Latina Noticias)

Un adolescente de 17 años fue detenido en el distrito de San Miguel cuando, según la Policía, se preparaba para cometer un asalto contra un conductor de taxi por aplicativo. El menor, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Yanguito”, fue intervenido cuando estaba a punto de abordar el vehículo que había solicitado mediante una plataforma digital.

De acuerdo con un reporte de Latina Noticias, la intervención estuvo a cargo del Grupo Terna del Escuadrón Verde, cuyos agentes encontraron al adolescente en posesión de un arma de fuego. Durante el operativo, registrado en la avenida La Paz, los efectivos policiales cuestionaron al menor por portar una pistola, mientras este solicitaba la presencia de un abogado.

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Según las imágenes difundidas por Latina Noticias, el adolescente terminó arrodillándose durante la intervención y pidió perdón a las autoridades. Ante la situación, uno de los policías le recriminó el uso de un arma de fuego y le expresó: “Me da pena tu madre”, en referencia a las consecuencias que podría enfrentar por estar involucrado en actividades delictivas a su corta edad.

La policía interviene a un adolescente de 17 años en San Miguel, Perú, con un arma de fuego por presunto intento de asalto a un taxista por aplicativo. (FB: Escuadron Verde Terna Lima)

Modalidad contra taxistas

El jefe del Escuadrón Verde, Carlos Alcántara, explicó que esta modalidad consiste en solicitar servicios de transporte mediante aplicativos para luego atacar a los conductores durante el trayecto o al momento de abordar el vehículo. El objetivo de los delincuentes sería apoderarse de sus pertenencias, el automóvil e incluso atentar contra la integridad de las víctimas.

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“Los traen de un lugar a otro para que le hagan una carrera para poder transportarlos y en esos momentos los asaltan, les roban, les quitan el carro y hasta a veces cometen homicidio”, señaló Alcántara, según declaraciones recogidas por Latina Noticias.

El representante policial cuestionó qué pudo haber ocurrido si el adolescente lograba subir al taxi solicitado por aplicativo y concretaba el presunto ataque. “¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado el taxi, lo hubiera asaltado, lo hubiera lesionado, hasta de repente lo hubiera matado?”, manifestó durante la intervención.

La Policía exhibe el arma de fuego, dinero y otras especies incautadas a un adolescente de 17 años detenido en San Miguel, Perú, por intento de asalto a un conductor de taxi. (FB: Escuadron Verde Terna Lima)

Adolescente fue llevado a la DIPINCRI

Tras la captura, el menor fue puesto a disposición de la DIPINCRI de San Miguel, donde se realizarán las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos investigados. La Policía informó que el arma encontrada durante la intervención será parte de las pruebas recopiladas en el caso.

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El operativo vuelve a poner en alerta sobre la participación de menores de edad en hechos delictivos y sobre las nuevas modalidades utilizadas por bandas criminales para captar a sus víctimas. Las autoridades recomendaron a los conductores de transporte por aplicativo mantenerse atentos ante solicitudes sospechosas y reportar cualquier situación de riesgo.

Dos agentes de la Policía Nacional del Perú detienen a un adolescente de 17 años con el rostro pixelado en la División Policial de Investigación Criminal de San Miguel, Perú. (FB: Escuadron Verde Terna Lima)