El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu.

La situación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal se mantiene en suspenso a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026. Aunque el club ya presentó oficialmente a Miguel Hoyos como nuevo delantero, el futuro del futbolista brasileño aún no está resuelto, lo que genera incertidumbre en la planificación del plantel.

La falta de un acuerdo definitivo para la desvinculación de Vizeu complica a la directiva ‘cervecera’, que necesita liberar un cupo de extranjero para habilitar a sus nuevas incorporaciones foráneas en la Liga 1. Hasta que no se concrete la salida, el club del Rímac se ve condicionado en el armado del equipo y podría verse obligado a dejar fuera de competencia a alguno de sus refuerzos internacionales.

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¿Qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

Mientras se define la desvinculación de Felipe Vizeu, Roberto Mosquera tendrá que privarse de un refuerzo extranjero porque le falta liberar el cupo del brasileño. Se conoció quién sería el fichaje que tendrá que esperar para su debut con la camiseta de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026.

“Hay un refuerzo que todavía no puede inscribir y lo más probable es que sea Juan Cuesta, que todavía tiene que ponerse bien físicamente”, informó Julio Peña en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Todavía no se resuelve la desvinculación de Felipe Vizeu y los 'cerveceros' no podrán contar con un fichaje. (Fútbol Satélite)

El obstáculo para la desvinculación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

La salida de Felipe Vizeu de Sporting Cristal enfrenta un obstáculo económico que aún no ha sido resuelto. Según informó Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’, la directiva ya comunicó al delantero brasileño de 29 años que no continuará en lo que resta de la temporada. Sin embargo, el jugador respondió: “Listo, tengo contrato hasta fin de año. Si no van a contar conmigo, páguenme lo que me corresponde”.

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La intención de Cristal ha sido negociar el monto de la rescisión para intentar reducir la cifra total, pero el club no ha logrado avanzar en ese punto. De acuerdo con Pérez, “por el lado de Vizeu se han mostrado fuertes en su postura”, manteniendo la exigencia de que se cumpla íntegramente el contrato vigente.

Este desacuerdo en las condiciones económicas mantiene estancada la desvinculación y dificulta la planificación deportiva de los ‘cerveceros’. Sin una solución, el club no podrá liberar el cupo de extranjero necesario para inscribir a sus nuevos refuerzos en el Torneo Clausura.

El delantero brasileño no está en los planes de Roberto Mosquera para el Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

¿Cuándo debuta Sporting Cristal con Deportivo Garcilaso?

El arranque del Torneo Clausura 2026 trae consigo partidos de alto interés, y el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se perfila como uno de los más destacados de la fecha inicial. Para el conjunto ‘cervecero’, la necesidad de sumar puntos es urgente debido a su posición comprometida en la tabla, lo que deja poco margen para nuevos errores.

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La jornada estará marcada por el debut oficial de Hernán Barcos con la camiseta de Sporting Cristal, un refuerzo que busca aportar experiencia y liderazgo en una etapa que el equipo pretende encarar con renovadas energías. Bajo la conducción de Roberto Mosquera, la escuadra celeste intentará dejar atrás la irregularidad exhibida durante el Apertura y recuperar terreno en la lucha por el protagonismo nacional.

El partido ante Deportivo Garcilaso se disputará este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo, con inicio previsto para las 15:15 horas en Perú. Para Sporting Cristal, este compromiso representa una oportunidad clave para comenzar con el pie derecho y encaminar su campaña en un torneo donde cada punto puede resultar determinante para sus aspiraciones de escalar posiciones y evitar complicaciones en la tabla.

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Sporting Cristal chocará con Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026.